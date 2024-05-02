Дрони масово атакували Росію, окупанти запускають"Шахеди" над ЗАЕС: хронологія 799 дня війни

Окупанти продовжують вдаватися до терору та скоювати воєнні злочини. Тим часом українські захисники продовжують тримати лінію фронту та давати гідну відсіч російським загарбникам.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 799 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що половина енергетичної інфраструктури України пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Він додав, що якби будь-яка інша країна зазнала атак такого рівня, у них усе виглядало б іще гірше.

09:45 у ДСНС розповіли про наслідки удару по Одесі 1 травня. Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна розповіла, що росіяни вдарили по відділенню та складам "Нової пошти". Там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу 6 тисяч квадратних метрів.

Загалом, над ліквідацією наслідків ворожої атаки на складських приміщеннях пошти працювало 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць різної спецтехніки.

Окрім того, вибуховою хвилею також було пошкоджено одну з пожежних частин. Там вибито скло в деяких приміщеннях, а також є пошкодження стелі. На щастя, рятувальники не постраждали, оскільки перебували в безпечному місці.

8:59 Дрони атакували енергооб'єкти в декількох регіонах Росії.

Наслідки атаки БпЛА:

після атаки БпЛА в Орловській області пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до виникнення проблем з постачанням електроенергії;

у Смоленській області безпілотники були спрямовані на об'єкт енергетичної інфраструктури у Рославльському районі. Наразі на місці події працюють аварійні та правоохоронні служби, проте наслідки ще не відомі;

також відомо, що проблеми з енергопостачанням спостерігають і у Курській області. Там без світла залишився один населений пункт.

Наслідки атаки БпЛА в Смоленській області: дивіться відео

08:36 Росіяни використовують "Шахеди" над ядерними реакторами ЗАЕС. У ГУР знайшли відеодокази порушення Росією норм ядерної безпеки. Окупанти використовують територію захопленої Запорізької атомної електростанції для запусків "Шахедів" та тренувань пілотів fpv-дронів. Траєкторія польоту російських ударних дронів пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік територій, що контролюються Україною, зокрема, Нікопольської та Марганецької громад, які регулярно піддаються атакам ворога.

Росіяни запускають "Шахеди" над ЗАЕС: дивіться відео

Кількість потерпілих внаслідок російської атаки по Одесі 1 травня збільшилася. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих збільшилася з 13 до 14 осіб. Також він повідомив, що внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Ліквідація пожежі завершена.Під ударом дронів міг опинитися Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Місцеві жителі розповіли, що чули 3 вибухи. Перший вибух над населеним пунктом прогримів о 03:10. Повідомляється, що дрони буцімто були збиті на підльоті до НПЗ.

06:30 Що відбулося на фронті протягом минулої доби. У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.