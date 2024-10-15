Росія атакувала Миколаїв ракетами, нічна атака "Шахедами": хронологія 965 дня війни

В Україні 15 жовтня триває 965 день повномасштабної війни. Російська армія продовжує завдавати ударів по містах нашої держави, а також намагається прорвати лінію оборони на фронті.

Які головні події відбуваються впродовж дня, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 15 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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