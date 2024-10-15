Росія атакувала Миколаїв ракетами, нічна атака "Шахедами": хронологія 965 дня війни
В Україні 15 жовтня триває 965 день повномасштабної війни. Російська армія продовжує завдавати ударів по містах нашої держави, а також намагається прорвати лінію оборони на фронті.
Які головні події відбуваються впродовж дня, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 15 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Росія зосередилась на східних напрямках фронту та тисне на Курщині: огляд фронту від ISW
Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова зазначила, що, за даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Натомість росіяни намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині, тому що в області ще не було великих дощів. І тому вони (окупанти – 24 Канал) максимально використовують артилерію, FPV-дрони, ті засоби, які вони мають, вони використовують їх зараз в надії на те, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів, Водночас вона зауважила, що наші захисники проводять активні заходи підготовки до холодного періоду. Тому наші військові будуть готові до боротьби взимку, а загарбники – ні. І їм буде набагато важче штурмувати українські позиції. У ДСНС розповіли, що вночі ворог завдав удару по Миколаєву. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Наразі відомо, що травми різного ступеня важкості зазнали 16 людей, їм надається необхідна допомога. В одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 квадратних метрів. Окрім цього, в іншому районі міста горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1 400 квадратних метрів. Триває ліквідація. Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що за годину знеструмлять частину Дніпровського району для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах енергетики. З міркувань безпеки не називаємо локації. Приготуйтесь завчасно до можливих перебоїв з електропостачанням. Зарядіть гаджети, У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 15 жовтня 2024 року російські окупанти задали удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму. Також ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області. Противник атакував українські міста також 17-ма ударними БпЛА. В Повітряних силах повідомили, що райони, з яких окупанти запускали "Шахеди", були – Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Там повідомили, що до відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях, Також відомо, що 4 російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Станом на 8:30 ранку ще один БпЛА перебуває в повітрі. Наразі триває бойова робота. Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що на цю годину електротранспорт у місті не працює. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу – лінії перебиті у кількох місцях. Спеціалісти працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути, Про відновлення руху Мрочко пообіцяв повідомити додатково. У Військово-Морських Силах ЗСУ розповіли, що, станом на 15 жовтня, у Чорному морі перебуває 3 російських кораблі. Два з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", якими ворог може атакувати Україну. Залп цих двох ракетоносіїв становить до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Натомість у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 також є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: ️У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: В Миколаївській ОВА розповіли, що, попередньо, ворог атакував місто, ракетами типу С-300. Перед ударом Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння для Півдня. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації, На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка. Крім цього, поранень зазнали 16 людей, з них 3 надано амбулаторну допомогу. За словами Віталія Кіма, наразі відомо про 11 постраждалих. Зокрема, є важкі. На жаль, є одна загибла, Більше інформації він не оприлюднив. О 2:31 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Миколаєві було чутно звук вибуху, а через 2 хвилини знову чули вибухи. Швидкісна ціль на Миколаїв, Буквально через хвилину там повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі на місто. О 2:38 у Миколаєві знову лунали вибухи. Моніторинговий канал пише, що попередньо було застосовано балістичні ракети "Іскандер-М". Моніторингові ресурси повідомили про вибухи на Полтавщині. Там працює ППО по ворожих "Шахедах". Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і залучення їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки, Аналітики DeepState розповіли, що поблизу Часового Яру росіяни намагаються прориватися як у самому місті, так і обходити його. Для бійців 24-ї бригади подібна робота є рутинною — постійне відпрацювання по піхоті противника, яка переходить канал і просто намагається хоч якось закріпитися в будинках для накопичення та подальшого просування, Складнішою є ситуація з боку Калинівки – там противник намагається просочуватися в Часів-Ярське лісництво. Сили оборони України безперестанку знищують ворожу піхоту, яку відправляють на штурми. Аналітики зазначають, що додатково ускладнити обстановку може підтягування резервів російських військ. Ворог має ресурси, але раніше залученню додаткових сил передував певний успіх противника. Зараз у них, на жаль, "з'явився тактичний успіх північніше".
Ворог не готується до зими на Донеччині, а хоче використати суху погоду, – ОТУ "Луганськ"
– підкреслила речниця ОТУ "Луганськ".
У ДСНС показали наслідки ворожої атаки у Миколаєві
Наслідки ворожої атаки по Миколаєву 15 жовтня / Фото ДСНС
У Миколаєві пожежа після російської атаки / Фото ДСНС
У Миколаєві є постраждалі та руйнування після атаки / Фото ДСНС
У Херсоні у частині міста не буде світла
– написав Мрочко.
Скільки ворожих "Шахедів" і ракет вдалося збити вночі
– ідеться в повідомленні.
У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт
– сказав він.
Росія вивела ракетоносії в Чорне море
Які втрати ворога на фронті
В ОВА розповіли про наслідки влучань по Миколаєву
– мовиться в повідомленні.
У Миколаєві після атаки є жертва і постраждалі
– додав голова Миколаївської ОВА.
У Миколаєві чули серію вибухів
– написали в ПС о 2:34.
На Полтавщині чули вибухи
У РНБО спростували інформацію про підготовку 100 тисяч солдатів КНДР для війни в Україні
– сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Що відбувається поблизу Часового Яру
– розповіли в DeepState.
Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова зазначила, що, за даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Натомість росіяни намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині, тому що в області ще не було великих дощів.
І тому вони (окупанти – 24 Канал) максимально використовують артилерію, FPV-дрони, ті засоби, які вони мають, вони використовують їх зараз в надії на те, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів,
Водночас вона зауважила, що наші захисники проводять активні заходи підготовки до холодного періоду. Тому наші військові будуть готові до боротьби взимку, а загарбники – ні. І їм буде набагато важче штурмувати українські позиції.
У ДСНС розповіли, що вночі ворог завдав удару по Миколаєву. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Наразі відомо, що травми різного ступеня важкості зазнали 16 людей, їм надається необхідна допомога.
В одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 квадратних метрів.
Окрім цього, в іншому районі міста горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1 400 квадратних метрів. Триває ліквідація.
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що за годину знеструмлять частину Дніпровського району для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах енергетики.
З міркувань безпеки не називаємо локації. Приготуйтесь завчасно до можливих перебоїв з електропостачанням. Зарядіть гаджети,
У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 15 жовтня 2024 року російські окупанти задали удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму. Також ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області.
Противник атакував українські міста також 17-ма ударними БпЛА. В Повітряних силах повідомили, що райони, з яких окупанти запускали "Шахеди", були – Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
Там повідомили, що до відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях,
Також відомо, що 4 російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Станом на 8:30 ранку ще один БпЛА перебуває в повітрі. Наразі триває бойова робота.
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що на цю годину електротранспорт у місті не працює. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу – лінії перебиті у кількох місцях.
Спеціалісти працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути,
Про відновлення руху Мрочко пообіцяв повідомити додатково.
У Військово-Морських Силах ЗСУ розповіли, що, станом на 15 жовтня, у Чорному морі перебуває 3 російських кораблі. Два з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", якими ворог може атакувати Україну.
Залп цих двох ракетоносіїв становить до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Натомість у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 також є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
️У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
В Миколаївській ОВА розповіли, що, попередньо, ворог атакував місто, ракетами типу С-300. Перед ударом Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння для Півдня.
Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації,
На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка. Крім цього, поранень зазнали 16 людей, з них 3 надано амбулаторну допомогу.
За словами Віталія Кіма, наразі відомо про 11 постраждалих. Зокрема, є важкі.
На жаль, є одна загибла,
Більше інформації він не оприлюднив.
О 2:31 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Миколаєві було чутно звук вибуху, а через 2 хвилини знову чули вибухи.
Швидкісна ціль на Миколаїв,
Буквально через хвилину там повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі на місто.
О 2:38 у Миколаєві знову лунали вибухи. Моніторинговий канал пише, що попередньо було застосовано балістичні ракети "Іскандер-М".
Моніторингові ресурси повідомили про вибухи на Полтавщині. Там працює ППО по ворожих "Шахедах".
Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і залучення їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки,
Аналітики DeepState розповіли, що поблизу Часового Яру росіяни намагаються прориватися як у самому місті, так і обходити його.
Для бійців 24-ї бригади подібна робота є рутинною — постійне відпрацювання по піхоті противника, яка переходить канал і просто намагається хоч якось закріпитися в будинках для накопичення та подальшого просування,
Складнішою є ситуація з боку Калинівки – там противник намагається просочуватися в Часів-Ярське лісництво. Сили оборони України безперестанку знищують ворожу піхоту, яку відправляють на штурми.
Аналітики зазначають, що додатково ускладнити обстановку може підтягування резервів російських військ. Ворог має ресурси, але раніше залученню додаткових сил передував певний успіх противника. Зараз у них, на жаль, "з'явився тактичний успіх північніше".