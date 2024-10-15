Росія атакувала Миколаїв ракетами, нічна атака "Шахедами": хронологія 965 дня війни

15 жовтня 2024, 08:30
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Автор: Владислав Кравцов

В Україні 15 жовтня триває 965 день повномасштабної війни. Російська армія продовжує завдавати ударів по містах нашої держави, а також намагається прорвати лінію оборони на фронті.

Які головні події відбуваються впродовж дня, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 15 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія зосередилась на східних напрямках фронту та тисне на Курщині: огляд фронту від ISW

09:00, 15 жовтня

Ворог не готується до зими на Донеччині, а хоче використати суху погоду, – ОТУ "Луганськ"

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова зазначила, що, за даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Натомість росіяни намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині, тому що в області ще не було великих дощів.

І тому вони (окупанти – 24 Канал) максимально використовують артилерію, FPV-дрони, ті засоби, які вони мають, вони використовують їх зараз в надії на те, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів,
– підкреслила речниця ОТУ "Луганськ".

Водночас вона зауважила, що наші захисники проводять активні заходи підготовки до холодного періоду. Тому наші військові будуть готові до боротьби взимку, а загарбники – ні. І їм буде набагато важче штурмувати українські позиції.

08:50, 15 жовтня

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки у Миколаєві

У ДСНС розповіли, що вночі ворог завдав удару по Миколаєву. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Наразі відомо, що травми різного ступеня важкості зазнали 16 людей, їм надається необхідна допомога.


Наслідки ворожої атаки по Миколаєву 15 жовтня / Фото ДСНС

В одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 квадратних метрів.


У Миколаєві пожежа після російської атаки / Фото ДСНС

Окрім цього, в іншому районі міста горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1 400 квадратних метрів. Триває ліквідація.


У Миколаєві є постраждалі та руйнування після атаки / Фото ДСНС

08:38, 15 жовтня

У Херсоні у частині міста не буде світла

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що за годину знеструмлять частину Дніпровського району для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах енергетики. 

З міркувань безпеки не називаємо локації. Приготуйтесь завчасно до можливих перебоїв з електропостачанням. Зарядіть гаджети,
– написав Мрочко.

08:34, 15 жовтня

Скільки ворожих "Шахедів" і ракет вдалося збити вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 15 жовтня 2024 року російські окупанти задали удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму. Також ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області.

Противник атакував українські міста також 17-ма ударними БпЛА. В Повітряних силах повідомили, що райони, з яких окупанти запускали "Шахеди", були – Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Там повідомили, що до відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях,
– ідеться в повідомленні.

Також відомо, що 4 російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Станом на 8:30 ранку ще один БпЛА перебуває в повітрі. Наразі триває бойова робота.

08:30, 15 жовтня

У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що на цю годину електротранспорт у місті не працює. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу – лінії перебиті у кількох місцях.

Спеціалісти працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути,
– сказав він.

Про відновлення руху Мрочко пообіцяв повідомити додатково.

08:03, 15 жовтня

Росія вивела ракетоносії в Чорне море

У Військово-Морських Силах ЗСУ розповіли, що, станом на 15 жовтня, у Чорному морі перебуває 3 російських кораблі. Два з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", якими ворог може атакувати Україну.

Залп цих двох ракетоносіїв становить до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Натомість у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 також є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

️У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації.

07:54, 15 жовтня

Які втрати ворога на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 671 400 (+1210) осіб,
  • танків – 8 988 (+13);
  • бойових броньованих машин – 17 939 (+44);
  • артилерійських систем – 19 430 (+9);
  • РСЗВ – 1 231 (+0);
  • засобів ППО – 978 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 019 (+10);
  • крилатих ракет – 2 620 (+1);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 654 (+32);
  • спеціальної техніки – 3 441 (+4).


Втрати ворога на 15 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:25, 15 жовтня

В ОВА розповіли про наслідки влучань по Миколаєву

В Миколаївській ОВА розповіли, що, попередньо, ворог атакував місто, ракетами типу С-300. Перед ударом Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння для Півдня.

Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації,
– мовиться в повідомленні.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка. Крім цього, поранень зазнали 16 людей, з них 3 надано амбулаторну допомогу.

04:11, 15 жовтня

У Миколаєві після атаки є жертва і постраждалі

За словами Віталія Кіма, наразі відомо про 11 постраждалих. Зокрема, є важкі.

На жаль, є одна загибла,
– додав голова Миколаївської ОВА.

Більше інформації він не оприлюднив.

02:42, 15 жовтня

У Миколаєві чули серію вибухів

О 2:31 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Миколаєві було чутно звук вибуху, а через 2 хвилини знову чули вибухи.

Швидкісна ціль на Миколаїв,
– написали в ПС о 2:34.

Буквально через хвилину там повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі на місто.

О 2:38 у Миколаєві знову лунали вибухи. Моніторинговий канал пише, що попередньо було застосовано балістичні ракети "Іскандер-М".

02:07, 15 жовтня

На Полтавщині чули вибухи

Моніторингові ресурси повідомили про вибухи на Полтавщині. Там працює ППО по ворожих "Шахедах".

00:55, 15 жовтня

У РНБО спростували інформацію про підготовку 100 тисяч солдатів КНДР для війни в Україні

Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і залучення їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки,
– сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

00:13, 15 жовтня

Що відбувається поблизу Часового Яру

Аналітики DeepState розповіли, що поблизу Часового Яру росіяни намагаються прориватися як у самому місті, так і обходити його.

Для бійців 24-ї бригади подібна робота є рутинною — постійне відпрацювання по піхоті противника, яка переходить канал і просто намагається хоч якось закріпитися в будинках для накопичення та подальшого просування,
– розповіли в DeepState.

Складнішою є ситуація з боку Калинівки – там противник намагається просочуватися в Часів-Ярське лісництво. Сили оборони України безперестанку знищують ворожу піхоту, яку відправляють на штурми.

Аналітики зазначають, що додатково ускладнити обстановку може підтягування резервів російських військ. Ворог має ресурси, але раніше залученню додаткових сил передував певний успіх противника. Зараз у них, на жаль, "з'явився тактичний успіх північніше".