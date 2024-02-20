Вибухи у Дніпрі, чергова атака "Шахедами": хронологія 727 дня війни

Росія веде повномасштабну війну проти України вже 727 добу. Бійці Путіна продовжують тероризувати цивільне населення й намагаються наступати. Сили оборони дають окупантам потужну відсіч.

Що відбувається на Авдіївському й інших напрямках фронту, про нові воєнні злочини російської влади та ворожого війська, боротьбу українського народу й ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.

Важливо Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку