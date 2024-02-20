Вибухи у Дніпрі, чергова атака "Шахедами": хронологія 727 дня війни
Росія веде повномасштабну війну проти України вже 727 добу. Бійці Путіна продовжують тероризувати цивільне населення й намагаються наступати. Сили оборони дають окупантам потужну відсіч.
Що відбувається на Авдіївському й інших напрямках фронту, про нові воєнні злочини російської влади та ворожого війська, боротьбу українського народу й ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.
Важливо Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку
Близько 1 години ночі російські пропагандисти писали про роботу "Пе-Ве-О". Згодом зазначили, що в Брянській області нібито "збили два БпЛА літакового типу". Голова ОВА повідомив, над областю збили два "Шахеди". Їх знищили Синельниківському та Дніпровському районах. У Дніпровському районі через падіння уламків російського смертоносного залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто, Вночі Росія запустила 23 дрони-камікадзе, 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400 та авіаційну Х-31. У результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, Начальник ОВА повідомив, що вночі ворожі БпЛА атакували Полтавську область. Під ударом опинився промисловий об'єкт. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Цієї ночі росіяни спрямували дрони на південно-східні та центральні регіони України. ️В операційній зоні Сил оборони Півдня збито 4 ударних БпЛА. Зокрема, по одному в Херсонській і Миколаївській областях, ще два – у Кіровоградській. Темп наступальних операцій Росії під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста, зауважили аналітики ISW. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Данілов заявив, що якщо росіяни у ЄС можуть вбивати людей, то питання доволі складне. Це вже не перший випадок, коли ворог так себе поводить на території Євросоюзу. Втім, секретар РНБО запевнив, що хотів би дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців. Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б "бешкетувати", як це відбулося в Іспанії, САП на НАБУ викрили трьох депутатів Запорізької обласної ради на хабарництві. Слідство встановило, що вони дали хабаря одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я. За грошову винагороду хотіли, аби директор обрав переможцем у тендері на медичні закупівлі вказану ними установу. В Оттаві оголосили, що найближчим часом передадуть Києву сучасні дрони SkyRanger. Їх відправлять у рамках чергового пакету допомоги на 500 мільйонів доларів, про який прем'єр Джастін Трюдо оголосив влітку 2023 року під час візиту до Києва. Ворог накопичив чимало військ неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови. Петро Андрющенко зауважив, що велике накопичення російських сил спостерігають у Нікольській частині Маріупольського району. Звідти можна пересуватися на Вугледар та Пологи. Двоє неповнолітніх громадян України загинули у Польщі. Діти провалилися під кригу на озері. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що незадоволений засіданням Ради ЄС МЗС, оскільки колеги не узгодили реформування Європейського фонду миру. Інших джерел фінансування передачі зброї для України також немає. Близько опівночі Повітряні сили повідомили, що у напрямку Дніпра летить ворожа ракета. Незабаром у місті пролунали вибухи.
У Брянській області вибухи: росіяни заявили про нібито "збиття" БпЛА
Ворог атакував дронами: які наслідки
Сили оборони знищили 2 літаки, понад 1200 окупантів
Росія запустила 23 "Шахеди" і 3 ракети
– повідомили в Повітряних силах.
Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині
Скільки "Шахедів" збили вночі
Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився
У Києві та декількох областях оголосили тривогу
Данілов прокоментував вбивство російського пілота Мі-8 в Іспанії
– сказав Данілов.
Посадовців Запорізької облради "спіймали на гарячому"
Канада передасть Україні понад 800 БпЛА SkyRanger
Ворог зібрав величезну кількість військ біля Маріуполя
У Польщі розслідують загибель двох українських підлітків
Польський міністр розкритикував ЄС за брак військової допомоги
У Дніпрі вибухи: росіяни запустили ракету
Близько 1 години ночі російські пропагандисти писали про роботу "Пе-Ве-О". Згодом зазначили, що в Брянській області нібито "збили два БпЛА літакового типу".
Голова ОВА повідомив, над областю збили два "Шахеди". Їх знищили Синельниківському та Дніпровському районах.
У Дніпровському районі через падіння уламків російського смертоносного залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто,
Вночі Росія запустила 23 дрони-камікадзе, 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400 та авіаційну Х-31.
У результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей,
Начальник ОВА повідомив, що вночі ворожі БпЛА атакували Полтавську область. Під ударом опинився промисловий об'єкт.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Цієї ночі росіяни спрямували дрони на південно-східні та центральні регіони України. ️В операційній зоні Сил оборони Півдня збито 4 ударних БпЛА. Зокрема, по одному в Херсонській і Миколаївській областях, ще два – у Кіровоградській.
Темп наступальних операцій Росії під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста, зауважили аналітики ISW.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Данілов заявив, що якщо росіяни у ЄС можуть вбивати людей, то питання доволі складне. Це вже не перший випадок, коли ворог так себе поводить на території Євросоюзу. Втім, секретар РНБО запевнив, що хотів би дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців.
Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б "бешкетувати", як це відбулося в Іспанії,
САП на НАБУ викрили трьох депутатів Запорізької обласної ради на хабарництві. Слідство встановило, що вони дали хабаря одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я. За грошову винагороду хотіли, аби директор обрав переможцем у тендері на медичні закупівлі вказану ними установу.
В Оттаві оголосили, що найближчим часом передадуть Києву сучасні дрони SkyRanger. Їх відправлять у рамках чергового пакету допомоги на 500 мільйонів доларів, про який прем'єр Джастін Трюдо оголосив влітку 2023 року під час візиту до Києва.
Ворог накопичив чимало військ неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови.
Петро Андрющенко зауважив, що велике накопичення російських сил спостерігають у Нікольській частині Маріупольського району. Звідти можна пересуватися на Вугледар та Пологи.
Двоє неповнолітніх громадян України загинули у Польщі. Діти провалилися під кригу на озері.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що незадоволений засіданням Ради ЄС МЗС, оскільки колеги не узгодили реформування Європейського фонду миру. Інших джерел фінансування передачі зброї для України також немає.
Близько опівночі Повітряні сили повідомили, що у напрямку Дніпра летить ворожа ракета. Незабаром у місті пролунали вибухи.