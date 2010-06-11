Росіяни продовжують постійний терор цивільного населення України. Зокрема, вночі окупанти здійснили масовану атаку на Харків. На жаль, є жертви й багато постраждалих.

Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак, головні новини 1204 дня повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

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