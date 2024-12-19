Удар по Кривому Рогу, пожежа на НПЗ у Ростовській області: хронологія 1030 дня війни
Російські загарбники не припиняють спроб окупувати дедалі більше українських територій і постійно тероризують цивільне населення. Вночі 19 грудня вкотре атакували ударними дронами. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Про головні новини 1030 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, успіхи українських захисників і захисниць, – повідомляє 24 Канал.
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Сили оборони відновили втрачені позиції в Щербинівці. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Російські загарбники просунулися поблизу Покровська. Також окупанти мали незначні успіхи біля Куп'янська та Кремінної. Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Еммануелем Макроном можливість відправлення миротворців в Україну. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими людьми. Поки що не хочу говорити деталей, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже й позитив від деяких лідерів щодо цього, Голова ОВА повідомив, що ввечері 18 грудня ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини. Пошкоджено житловий будинок. Тяжко поранено полісмена. Чоловік у дуже важкому стані. Також зазнав поранень 16-річний юнак. У Кривому Розі після атаки Росії перебито центральні колектори, електрика. Багато пошкоджень у багатоповерхівках. Також постраждала лікарня. У Ростовській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів. Уражено нафтопереробний завод у Новошахтинську. Спалахнула масштабна пожежа. Російська атака "Шахедами" триває. У Київській області працює ППО. Це підтвердили в ОВА. Згодом у КМВА заявили про роботу ППО у на підступах до Києва. Ввечері 18 грудня росіяни атакували Ромни. Внаслідок ракетного удару пошкоджено 9 житлових будинків. Попередньо, постраждалих немає. Президент заявив, що наша держава не збирається відмовлятися від членства в ЄС та НАТО. Саме це є надійною гарантією безпеки на майбутнє. Колоніалізм вже давно у віках, вже давно пройшов. Ми не є колонією Путіна, ми не є колонією Росії, не є частиною його імперії. Ми – незалежна держава, у своїх міжнародно визнаних кордонах. І чому він повинен на це впливати?
Ворог просунувся до Покровська й дуже активний біля Куп'янська та Кремінної: огляд ISW
Ми в процесі, вже є позитив від деяких лідерів, – Зеленський про ідею залучення миротворців
– наголосив глава держави.
Росія обстріляла прикордоння Чернігівщини: серед поранених – дитина
Росія обстріляла Кривий Ріг: постраждала електрика, багатоповерхівки й лікарня
Ростовську область атакують дрони: в Новошахтинську палає НПЗ
У Києві й області працює ППО
Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині: пошкоджено 9 будинків
Зеленський відкинув маніпуляції щодо відмови від НАТО чи ЄС
– підкреслив Володимир Зеленський.
Сили оборони відновили втрачені позиції в Щербинівці. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.
Російські загарбники просунулися поблизу Покровська. Також окупанти мали незначні успіхи біля Куп'янська та Кремінної.
Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Еммануелем Макроном можливість відправлення миротворців в Україну. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими людьми. Поки що не хочу говорити деталей, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже й позитив від деяких лідерів щодо цього,
Голова ОВА повідомив, що ввечері 18 грудня ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини. Пошкоджено житловий будинок.
Тяжко поранено полісмена. Чоловік у дуже важкому стані. Також зазнав поранень 16-річний юнак.
У Кривому Розі після атаки Росії перебито центральні колектори, електрика. Багато пошкоджень у багатоповерхівках. Також постраждала лікарня.
У Ростовській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів.
Уражено нафтопереробний завод у Новошахтинську. Спалахнула масштабна пожежа.
Російська атака "Шахедами" триває. У Київській області працює ППО. Це підтвердили в ОВА.
Згодом у КМВА заявили про роботу ППО у на підступах до Києва.
Ввечері 18 грудня росіяни атакували Ромни. Внаслідок ракетного удару пошкоджено 9 житлових будинків. Попередньо, постраждалих немає.
Президент заявив, що наша держава не збирається відмовлятися від членства в ЄС та НАТО. Саме це є надійною гарантією безпеки на майбутнє.
Колоніалізм вже давно у віках, вже давно пройшов. Ми не є колонією Путіна, ми не є колонією Росії, не є частиною його імперії. Ми – незалежна держава, у своїх міжнародно визнаних кордонах. І чому він повинен на це впливати?