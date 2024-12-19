Удар по Кривому Рогу, пожежа на НПЗ у Ростовській області: хронологія 1030 дня війни

Російські загарбники не припиняють спроб окупувати дедалі більше українських територій і постійно тероризують цивільне населення. Вночі 19 грудня вкотре атакували ударними дронами. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про головні новини 1030 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, успіхи українських захисників і захисниць, – повідомляє 24 Канал.

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