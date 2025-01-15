Росія запустила ракети на Україну, ворог просунувся на фронті: хронологія 1057 дня війни

03:09, 15 січня

Згідно з даними аналітиків Deep State, російські війська мали успіх в Донецькій області. Їм вдалося окупувати населений пункт Янтарне. Крім того, у ворога є просування поблизу 5 населених пунктів.

Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру,

– йдеться у повідомлення.