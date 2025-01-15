Росія запустила ракети на Україну, ворог просунувся на фронті: хронологія 1057 дня війни
Уже 1057 добу повномасштабної війни українські захисники дають потужну відсіч російським загарбникам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки противника з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 15 січня, повідомляє 24 Канал.
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В Харкові було чутно серію вибухів. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Україна була під атакою дронів-камікадзе ворога більшу частину ночі з 14 на 15 січня. Долітали ударні БпЛА російської армії й до Львівської області. Згідно з даними аналітиків Deep State, російські війська мали успіх в Донецькій області. Їм вдалося окупувати населений пункт Янтарне. Крім того, у ворога є просування поблизу 5 населених пунктів. Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру, Росія підійняла в повітря Ту-95МС. Є загроза ракетної атаки Невідомі БпЛА в черговий раз навідалися до Росії у ніч на 15 січня. Зокрема, вибухи лунали в Тамбовській області. Під удар міг потрапити новолядинський спиртзавод в Тамбовській області.
Ударні дрони Росії залітали у Львівську область: ППО впоралася з загрозою
Які відбулися зміни на фронті
– йдеться у повідомлення.
Тамбовську область атакували БпЛА
В Харкові було чутно серію вибухів. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Україна була під атакою дронів-камікадзе ворога більшу частину ночі з 14 на 15 січня. Долітали ударні БпЛА російської армії й до Львівської області.
Згідно з даними аналітиків Deep State, російські війська мали успіх в Донецькій області. Їм вдалося окупувати населений пункт Янтарне. Крім того, у ворога є просування поблизу 5 населених пунктів.
Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру,
Росія підійняла в повітря Ту-95МС. Є загроза ракетної атаки
Невідомі БпЛА в черговий раз навідалися до Росії у ніч на 15 січня. Зокрема, вибухи лунали в Тамбовській області. Під удар міг потрапити новолядинський спиртзавод в Тамбовській області.