Росія атакувала Київ, у Львові та інших областях гриміли вибухи: хронологія 924 дня війни

В Україні триває 924 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та російські удари по Україні, розповідає 24 Канал.

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