Росія атакувала Київ, у Львові та інших областях гриміли вибухи: хронологія 924 дня війни
В Україні триває 924 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та російські удари по Україні, розповідає 24 Канал.
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У Львові є також інформація про людей, які наразі перебувають у підвалах під завалами. На жаль, не минулося й без поранених. Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу, В Повітряних силах попередили жителів міста про рух крилатих ракет в їхню сторону. На жаль, незабаром там прогримів вибух. Очільник військової адміністрації Кривого Рогу зробив коментар щодо ситуації в місті. Він наголосив на дотриманні інформаційної гігієни. Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце, Станом на 06:24, за словами міського голови Андрія Садового, відомо, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. "Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", – додав мер. Під час всеукраїнської повітряної тривоги вибухи почули в Рівненській та Волинській областях. Зокрема, про це повідомляли з Луцького району та самого Рівного. Наразі жодної інформації стосовно ймовірних наслідків вибухів від місцевої влади оприлюднено не було. Російська армія знову атакувала низку регіонів України своїми безпілотними літальними апаратами типу "Шахед", а також крилатими ракетами. Через це у Києві та області працювала протиповітряна оборона. Обласна та міська влада проінформували громадян про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні. Окрім того, тривала тривога через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили, що відмічається активність 5 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– йдеться у повідомленні Садового.
У Кривому Розі чули вибухи
– написав Козицький.
У Рівному та Луцьку чули вибухи
У Києві та області працювала ППО, чули вибухи
У Львові чули вибухи, працювало ППО
– написали військові.
У Львові є також інформація про людей, які наразі перебувають у підвалах під завалами. На жаль, не минулося й без поранених.
Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу,
В Повітряних силах попередили жителів міста про рух крилатих ракет в їхню сторону. На жаль, незабаром там прогримів вибух.
Очільник військової адміністрації Кривого Рогу зробив коментар щодо ситуації в місті. Він наголосив на дотриманні інформаційної гігієни.
Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце,
Станом на 06:24, за словами міського голови Андрія Садового, відомо, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.
"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", – додав мер.
Під час всеукраїнської повітряної тривоги вибухи почули в Рівненській та Волинській областях. Зокрема, про це повідомляли з Луцького району та самого Рівного. Наразі жодної інформації стосовно ймовірних наслідків вибухів від місцевої влади оприлюднено не було.
Російська армія знову атакувала низку регіонів України своїми безпілотними літальними апаратами типу "Шахед", а також крилатими ракетами. Через це у Києві та області працювала протиповітряна оборона.
Обласна та міська влада проінформували громадян про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні. Окрім того, тривала тривога через ракетну небезпеку.
Повітряні сили повідомили, що відмічається активність 5 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!