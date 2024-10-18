Нічна атака "Шахедами": хронологія 968 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 968 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Окрім того, продовжують тероризувати цивільне населення.

Які наслідки російської атаки "Шахедами", про нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, головні новини 18 жовтня – пише 24 Канал.

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