Нічна атака "Шахедами": хронологія 968 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 968 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Окрім того, продовжують тероризувати цивільне населення.
Які наслідки російської атаки "Шахедами", про нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, головні новини 18 жовтня – пише 24 Канал.
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Російські пропагандисти пишуть, що вантажне судно "Григорій Ловцов" перекинулося в порту Корсаків. З 7 членів екіпажу 2 загинули, 1 врятували, ще 4 – зниклі безвісти. Голова ОВА повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем й авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та Херсон. Російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку й 2 приватні будинки, Додав, що окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі. Внаслідок російської агресії зазнали поранень ще 3 людей. У КМВА повідомили, що всі ворожі ударні дрони, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. За даними оперативного зведення, у місті без потерпілих і руйнувань. В ОВА заявили, що вночі, під час масованої авіаційної атаки ворога, підрозділи протиповітряної оборони знищили 15 "Шахедів". У ніч на 18 жовтня Румунія підіймала в повітря 4 винищувачі. Це сталось після того, як невеликий літальний об’єкт, ймовірно, дрон, порушив повітряний простір країни. Захищаючи Батьківщину, загинув Мирослав Дебенко. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік повернувся з-за кордону, де працював щелепно-лицевим хірургом, і пішов боронити свій край. У листопаді 2022 року нагороджений орденом Данила Галицького. Аналітики DeepState пишуть, що ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного. В адміністрації Байдена заявили, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, аби запропонувати Україні запрошення в НАТО. Водночас у США хочуть домогтися від інших партнерів "такої самої терміновості й внеску" щодо допомоги Україні, як у Сполучених Штатів. Вибухи чули в Черкасах. Поблизу міста працюють Сили ППО. Аналітики DeepState зазначили, що ворог активно продовжує штурмові дії в напрямку Курахового. 17 жовтня окупанти цілий день здійснювали тиск на Максимільянівку, кинувши в механізований штурм понад 30 одиниць техніки. З яких більш ніж половину знищили й пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону. Сергія Салаватова усунуть від виконання обов'язків на час розслідування. У Сумах пролунали вибухи. Росіяни атакують ударними дронами. У столиці прогриміли повторні вибухи. У КМВА заявили, що працюють сили ППО. У Хмельницькій області пролунали вибухи. Окупанти атакують "Шахедами".
Біля Сахаліну перевернулось російське судно: частина екіпажу загинула
Росіяни поцілили в кав'ярню й торгівельний заклад у Херсоні
– заявив Прокудін.
Атака на Київ: скільки "Шахедів збили", чи є руйнування
На Сумщині збили 15 "Шахедів"
Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника
На війні загинув хірург з Івано-Франківська Мирослав Дебенко
Окупанти просунулися в Часовому Яру, – DeepState
У Білому домі зробили заяву щодо запрошення України в НАТО
У Черкасах вибухи
Ворог активно штурмує в напрямку Курахового, – DeepState
Щодо комбата ТрО, в якого ЗМІ знайшли "зв'язки з "ДНР", проводять розслідування
Вибухи в Сумах
У Києві повторні вибухи: працює ППО
На Хмельниччині вибухи
Російські пропагандисти пишуть, що вантажне судно "Григорій Ловцов" перекинулося в порту Корсаків. З 7 членів екіпажу 2 загинули, 1 врятували, ще 4 – зниклі безвісти.
Голова ОВА повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем й авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та Херсон.
Російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку й 2 приватні будинки,
Додав, що окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі. Внаслідок російської агресії зазнали поранень ще 3 людей.
У КМВА повідомили, що всі ворожі ударні дрони, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. За даними оперативного зведення, у місті без потерпілих і руйнувань.
В ОВА заявили, що вночі, під час масованої авіаційної атаки ворога, підрозділи протиповітряної оборони знищили 15 "Шахедів".
У ніч на 18 жовтня Румунія підіймала в повітря 4 винищувачі. Це сталось після того, як невеликий літальний об’єкт, ймовірно, дрон, порушив повітряний простір країни.
Захищаючи Батьківщину, загинув Мирослав Дебенко. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік повернувся з-за кордону, де працював щелепно-лицевим хірургом, і пішов боронити свій край.
У листопаді 2022 року нагороджений орденом Данила Галицького.
Аналітики DeepState пишуть, що ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.
В адміністрації Байдена заявили, що серед членів НАТО наразі немає консенсусу щодо того, аби запропонувати Україні запрошення в НАТО.
Водночас у США хочуть домогтися від інших партнерів "такої самої терміновості й внеску" щодо допомоги Україні, як у Сполучених Штатів.
Вибухи чули в Черкасах. Поблизу міста працюють Сили ППО.
Аналітики DeepState зазначили, що ворог активно продовжує штурмові дії в напрямку Курахового.
17 жовтня окупанти цілий день здійснювали тиск на Максимільянівку, кинувши в механізований штурм понад 30 одиниць техніки. З яких більш ніж половину знищили й пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти.
Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону. Сергія Салаватова усунуть від виконання обов'язків на час розслідування.
У Сумах пролунали вибухи. Росіяни атакують ударними дронами.
У столиці прогриміли повторні вибухи. У КМВА заявили, що працюють сили ППО.
У Хмельницькій області пролунали вибухи. Окупанти атакують "Шахедами".