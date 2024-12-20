Атака "Шахедами", масований обстріл Херсона: хронологія 1031 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1031 добу. Росіяни намагаються захопити якомога більше територій і продовжують постійний терор мирних жителів. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами.
Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на полі бою, успіхи українських захисників, головне за 20 грудня, – повідомляє 24 Канал.
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У КМВА повідомили, що всі російські ударні БпЛА, які загрожували Києву, були вчасно виявлені й знешкоджені на підступах до міста та на території столиці. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови. Інформація щодо критичних руйнувань, пожежі чи постраждалих не надходила. Окупанти масовано обстрілюють Херсон. Внаслідок російської атаки є постраждалі цивільні й багато влучань у багатоквартирні житлові будинки. У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного херсонця. Зазнав мінно-вибухової травми й уламкового поранення грудної клітини. Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі проводять дообстеження. Російський загарбник вбив 14-річну дочку, поранив дружину та сина, а далі покінчив життя самогубством. Це сталося після конфлікту на тлі вживання алкоголю, коли родина окупанта приїхала з Якутії для зустрічі. Аналітики пишуть, що агресор окупував Костянтинопольське. Окрім того, просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки й у Новооленівці. У Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Віцепрем'єрка повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Уже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави, Додала, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів. Канцлер Німеччини поговорив з новообраним президентом США. Розмова була присвячена викликам безпековій політиці в Європі. Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру,
У Києві зафіксували падіння уламків ворожих дронів
Херсон під масованим обстрілом росіян
У Ростові учасник "СВО" зарізав свою 14-річну дочку, порізав дружину й сина, а потім вбив себе
Константинопольське окуповане: у DeepState оновили мапу бойових дій
Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України
– зазначила Ольга Стефанішина.
Шольц і Трамп погодилися, що війна проти України "триває занадто довго"
– йдеться у повідомленні.
У КМВА повідомили, що всі російські ударні БпЛА, які загрожували Києву, були вчасно виявлені й знешкоджені на підступах до міста та на території столиці.
Внаслідок ворожої атаки, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови. Інформація щодо критичних руйнувань, пожежі чи постраждалих не надходила.
Окупанти масовано обстрілюють Херсон. Внаслідок російської атаки є постраждалі цивільні й багато влучань у багатоквартирні житлові будинки.
У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного херсонця. Зазнав мінно-вибухової травми й уламкового поранення грудної клітини.
Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі проводять дообстеження.
Російський загарбник вбив 14-річну дочку, поранив дружину та сина, а далі покінчив життя самогубством. Це сталося після конфлікту на тлі вживання алкоголю, коли родина окупанта приїхала з Якутії для зустрічі.
Аналітики пишуть, що агресор окупував Костянтинопольське. Окрім того, просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки й у Новооленівці.
У Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
Віцепрем'єрка повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін'юсту.
Уже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави,
Додала, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.
Канцлер Німеччини поговорив з новообраним президентом США. Розмова була присвячена викликам безпековій політиці в Європі.
Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру,