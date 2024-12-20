Атака "Шахедами", масований обстріл Херсона: хронологія 1031 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1031 добу. Росіяни намагаються захопити якомога більше територій і продовжують постійний терор мирних жителів. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами.

Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на полі бою, успіхи українських захисників, головне за 20 грудня, – повідомляє 24 Канал.

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