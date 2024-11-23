Атака "Шахедами", окупанти просунулися на Донеччині: хронологія 1004 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1004 добу. Росіяни не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Окрім того, агресор продовжує тероризувати цивільне населення.

Про ситуацію на полі бою, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 23 листопада, – повідомляє 24 Канал.

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