Атака "Шахедами", окупанти просунулися на Донеччині: хронологія 1004 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1004 добу. Росіяни не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Окрім того, агресор продовжує тероризувати цивільне населення.
Про ситуацію на полі бою, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 23 листопада, – повідомляє 24 Канал.
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ISW пише, що найважчі бої тривають біля Курахового, Торецька, Покровська та Часового Яру. Росіяни намагаються закидати лівий берег Осколу авіабомбами, аби знищити населені пункти. Новообраний президент США вже має кандидатуру на посаду спеціального представника з російсько-української війни. Йдеться про Річарда Гренелла – екскерівника американської розвідки, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з планами Трампа. За даними аналітиків, попри великі втрати російська армія просунулася біля 5 населених пунктів у Донецькій області Зокрема, біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку. Прем'єр Польщі висловив занепокоєння через події останніх годин, які несуть загрозу глобального конфлікту, зокрема, через удар ракетою по Дніпру. Туск наголосив на важливості технологічної та інтелектуальної переваги для безпеки, відзначивши креативність українського народу під час війни з Росією. Число росіян, які виступають за мирні перемовини з Україною, досягнуло свого максимуму з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Наразі це 79%. Про це свідчать дані опитування дослідницької групи Russian Field. Дослідження проводили 7 – 12 листопада у межах телефонного опитування серед 1 600 росіян. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в районі Харкова чути вибухи. Пишуть, що ППО збиває ворожі БпЛА.
Росіяни тиснуть на Харківщині, складна ситуація у Кураховому: огляд бойових дій від ISW
Трамп розглядає ексглаву розвідки Гренелла як спецпредставника щодо війни в Україні, – Reuters
Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччини, – DeepState
Наближається щось невідоме, – Туск б'є на сполох через події з ударом новою російською ракетою
Найбільше з початку вторгнення: за перемовини з Україною виступає 79% росіян, – опитування
Атака "Шахедами": на Харківщині чули вибухи
ISW пише, що найважчі бої тривають біля Курахового, Торецька, Покровська та Часового Яру. Росіяни намагаються закидати лівий берег Осколу авіабомбами, аби знищити населені пункти.
Новообраний президент США вже має кандидатуру на посаду спеціального представника з російсько-української війни. Йдеться про Річарда Гренелла – екскерівника американської розвідки, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з планами Трампа.
За даними аналітиків, попри великі втрати російська армія просунулася біля 5 населених пунктів у Донецькій області Зокрема, біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку.
Прем'єр Польщі висловив занепокоєння через події останніх годин, які несуть загрозу глобального конфлікту, зокрема, через удар ракетою по Дніпру.
Туск наголосив на важливості технологічної та інтелектуальної переваги для безпеки, відзначивши креативність українського народу під час війни з Росією.
Число росіян, які виступають за мирні перемовини з Україною, досягнуло свого максимуму з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Наразі це 79%.
Про це свідчать дані опитування дослідницької групи Russian Field. Дослідження проводили 7 – 12 листопада у межах телефонного опитування серед 1 600 росіян.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в районі Харкова чути вибухи. Пишуть, що ППО збиває ворожі БпЛА.