Масована атака на Одесу, підписана угода про корисні копалини: хронологія 1163 дня війни

Росія продовжує постійний терор цивільного населення України. Вночі 1 травня окупанти масовано атакували "Шахедами" Одесу. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих. Під ударом агресора були й інші міста.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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