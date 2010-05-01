Масована атака на Одесу, підписана угода про корисні копалини: хронологія 1163 дня війни
Росія продовжує постійний терор цивільного населення України. Вночі 1 травня окупанти масовано атакували "Шахедами" Одесу. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих. Під ударом агресора були й інші міста.
Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
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Росія і Північна Корея розпочали будівництво автомобільного мосту. Він буде проходити через річку Туманна. Міст проєктували з урахуванням перекидання важкої військової техніки в межах договору про всеосяжне стратегічне партнерство. 1 травня Львів попрощається з українськими захисниками Іваном Спірідоновим і Володимиром Білоусом. В одному зі Старостинських округів Сумщини пролунало 8 вибухів. Сили оборони просунулися в Курській області. За даними аналітиків, захисники пройшли на південний захід від Кучерова, що на південь від Суджі. Внаслідок нічної дронової атаки росіян на Одесу загинуло 2 людей, ще 5 травмовані. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа й легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі. Міністр фінансів США наголосив, що Вашингтон прагне сприяти завершенню "жорстокої та безглуздої війни". Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі, Бессент додав, що Трамп бачив у цьому партнерстві можливість продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні. У Харкові пролунала серія вибухів. У місто під атакою російських дронів. За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА "Молнія" по Київському району. Спалахнула пожежа. Україна та США підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна. У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працюють сили ППО. У місті прогриміла серія вибухів. Внаслідок російської атаки "Шахедами" є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків. У деяких місцях пожежі.
Росія і КНДР будують міст через прикордонну річку
Львів попрощається із воїнами Іваном Спірідоновим та Володимиром Білоусом
Сумщину атакували "Шахеди": зруйновано промоб'єкт
Відомо про загоряння.
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
Внаслідок атаки Росії на Одесу є жертви й постраждалі
США після підписання угоди про копалини вразили заявою
– йдеться в заяві.
Вибухи у Харкові
Україна та США підписали угоду про корисні копалини
Вибухи на Київщині
Одеса під масованою атакою "Шахедів"
Росія і Північна Корея розпочали будівництво автомобільного мосту. Він буде проходити через річку Туманна.
Міст проєктували з урахуванням перекидання важкої військової техніки в межах договору про всеосяжне стратегічне партнерство.
1 травня Львів попрощається з українськими захисниками Іваном Спірідоновим і Володимиром Білоусом.
В одному зі Старостинських округів Сумщини пролунало 8 вибухів.
Сили оборони просунулися в Курській області. За даними аналітиків, захисники пройшли на південний захід від Кучерова, що на південь від Суджі.
Внаслідок нічної дронової атаки росіян на Одесу загинуло 2 людей, ще 5 травмовані.
Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа й легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі.
Міністр фінансів США наголосив, що Вашингтон прагне сприяти завершенню "жорстокої та безглуздої війни".
Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі,
Бессент додав, що Трамп бачив у цьому партнерстві можливість продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні.
У Харкові пролунала серія вибухів. У місто під атакою російських дронів.
За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА "Молнія" по Київському району. Спалахнула пожежа.
Україна та США підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна.
У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працюють сили ППО.
У місті прогриміла серія вибухів. Внаслідок російської атаки "Шахедами" є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків. У деяких місцях пожежі.