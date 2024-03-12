Атака "Шахедами" на Україну, багато дронів вдарили по Росії: хронологія 748 дня війни

Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Росіяни знову атакували "Шахедами" й не тільки. Втім, країна-агресорка опинилися під масованою атакою дронів.

Про головні новини 12 березня, ситуацію на полі бою, у тилу й на міжнародній арені, нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.

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