Атака "Шахедами" на Україну, багато дронів вдарили по Росії: хронологія 748 дня війни
Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Росіяни знову атакували "Шахедами" й не тільки. Втім, країна-агресорка опинилися під масованою атакою дронів.
Про головні новини 12 березня, ситуацію на полі бою, у тилу й на міжнародній арені, нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.
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Легіон "Свобода Росії" записав звернення на російсько-українському кордоні. У ньому добровольці зробили низку важливих заяв, зокрема, що росіяни житимуть вільно. До речі, у мережі пишуть про бої на Бєлгородщині. Вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу постраждали троє людей – дві жінки, 43 і 48 років, та чоловік 49 років. На щастя, поранення не важкі, всі лікуватимуться вдома. Загалом ворог здійснив три атаки. Двічі бив по райцентру та ще раз по Червоногригорівській громаді. Пошкоджено магазин, 17 житлових будинків, одна приватна оселя повністю зруйнована, зачепило 11 господарських споруд, 5 авто, 4 газопроводи і 7 ліній електропередачі. Без світла залишилися 1714 домівок. Іван Федоров повідомив, що 45-тирічний чоловік загинув внаслідок ворожих атак біля Новооленівки Запорізького району. Ще один чоловік 60 років зазнав поранення. Генштаб повідомив, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами ППО знищено 17 дронів. Вночі окупанти атакували Харківську область. Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. На щастя, без постраждалих. Окупанти заявили про нібито "збиття" 25 БпЛА. Під атакою були Курська, Білгородська, Орловсюка, Тульська, Московська, Воронезька, Брянська, Леніградська, Нижньогородська області. У Шебекіно внаслідок падіння з подальшою детонацією уламками вибито кілька вікон у двох багатоквартирних будинках. У селі Нова Таволжанка після прильоту снаряда пошкоджено лінію електропередачі. Російські телеграм-канали повідомили, що безпілотник влучив в установку перегонки нафти. Там спалахнула масштабна пожежа. Глава ЦРУ 11 березня виступив у Сенатському комітеті з питань розвідки. Він попередив, що скорочення фінансування України для США було б величезною та історичною помилкою. Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок. І це, як мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів, Окупанти поскаржилися на атаку БпЛА. У Курську лунали вибухи, на Бєлгородщині зникло світло, а в Орлі горить нафтобаза. Поступова ротація військових ЗСУ триває на Таврійському напрямку. Окрім того, відновлення бригад. Про це повідомив речник Дмитро Лиховій.
Легіон "Свобода Росії" записав відео на кордоні
Втрати ворога
Загарбники тероризують мирне населення Нікополя
Росіяни атакували Запорізький район: є жертва
Окупанти атакували Україну 22 "Шахедами": скільки збили
Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську
Росію масовано атакували безпілотники
Нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області атакували дрони
Глава ЦРУ закликав США не робити історичної помилки
– наголосив Бернс.
Росію атакували дрони: горить нафтобаза й не тільки
На Таврійському напрямку триває ротація та відновлення бригад
Легіон "Свобода Росії" записав звернення на російсько-українському кордоні. У ньому добровольці зробили низку важливих заяв, зокрема, що росіяни житимуть вільно. До речі, у мережі пишуть про бої на Бєлгородщині.
Вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу постраждали троє людей – дві жінки, 43 і 48 років, та чоловік 49 років. На щастя, поранення не важкі, всі лікуватимуться вдома.
Загалом ворог здійснив три атаки. Двічі бив по райцентру та ще раз по Червоногригорівській громаді. Пошкоджено магазин, 17 житлових будинків, одна приватна оселя повністю зруйнована, зачепило 11 господарських споруд, 5 авто, 4 газопроводи і 7 ліній електропередачі. Без світла залишилися 1714 домівок.
Іван Федоров повідомив, що 45-тирічний чоловік загинув внаслідок ворожих атак біля Новооленівки Запорізького району. Ще один чоловік 60 років зазнав поранення.
Генштаб повідомив, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами ППО знищено 17 дронів.
Вночі окупанти атакували Харківську область. Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську.
Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. На щастя, без постраждалих.
Окупанти заявили про нібито "збиття" 25 БпЛА. Під атакою були Курська, Білгородська, Орловсюка, Тульська, Московська, Воронезька, Брянська, Леніградська, Нижньогородська області.
У Шебекіно внаслідок падіння з подальшою детонацією уламками вибито кілька вікон у двох багатоквартирних будинках.
У селі Нова Таволжанка після прильоту снаряда пошкоджено лінію електропередачі.
Російські телеграм-канали повідомили, що безпілотник влучив в установку перегонки нафти. Там спалахнула масштабна пожежа.
Глава ЦРУ 11 березня виступив у Сенатському комітеті з питань розвідки. Він попередив, що скорочення фінансування України для США було б величезною та історичною помилкою.
Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок. І це, як мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів,
Окупанти поскаржилися на атаку БпЛА. У Курську лунали вибухи, на Бєлгородщині зникло світло, а в Орлі горить нафтобаза.
Поступова ротація військових ЗСУ триває на Таврійському напрямку. Окрім того, відновлення бригад. Про це повідомив речник Дмитро Лиховій.