Ворожа атака по Києву, вибухи в регіонах Росії: хронологія 1227 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1227 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 4 липня, повідомляє 24 Канал.
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У Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. В регіоні фіксують проблеми з електроенергією. В Ростовській області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА. Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу. В столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці. В результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, повідомляє Укрзалізниця. Окупанти просунулися біля Куп'янська, Торецька та у західній частині Запорізької області. ЗСУ просунулися поблизу Борової, Сіверська та також на заході Запорізької області. Київ вночі 4 липня росіяни атакують "Шахедами". Але, окрім дронів, по столиці запускали "Кинджали", а згодом балістику. Місцеві телеграм-канали повідомляють про низку потужних вибухів. Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному, пишуть аналітики Deep State. У Павлограді пролунали вибухи внаслідок атаки російських "Шахедів". У Києві знову серія вибухів: ворог атакував різні райони, є декілька пожеж у місті. У Києві, попередньо, є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. Вже о 2:32 Повітряні сили повідомили про рух балістики на Київ та області. У столиці пролунали потужні вибухи. У Полтавській міській раді написали, що працюють оборонці неба.
Втрати ворога станом на 4 липня
Росіяни скаржаться на атаку дронів в декількох регіонах
Атака дронів на Підмосков'я
Зросла кількість постраждалих під час атаки на Київ
Окупанти просунулися на 3 напрямках, Сили оборони – також: аналіз боїв від ISW
Вибухи пролунали на Полтавщині
У Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. В регіоні фіксують проблеми з електроенергією.
В Ростовській області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.
Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу.
В столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці.
В результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, повідомляє Укрзалізниця.
Окупанти просунулися біля Куп'янська, Торецька та у західній частині Запорізької області.
ЗСУ просунулися поблизу Борової, Сіверська та також на заході Запорізької області.
Київ вночі 4 липня росіяни атакують "Шахедами". Але, окрім дронів, по столиці запускали "Кинджали", а згодом балістику.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про низку потужних вибухів.
Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному, пишуть аналітики Deep State.
У Павлограді пролунали вибухи внаслідок атаки російських "Шахедів".
У Києві знову серія вибухів: ворог атакував різні райони, є декілька пожеж у місті.
У Києві, попередньо, є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки.
Вже о 2:32 Повітряні сили повідомили про рух балістики на Київ та області. У столиці пролунали потужні вибухи.
У Полтавській міській раді написали, що працюють оборонці неба.