Ворожа атака по Києву, вибухи в регіонах Росії: хронологія 1227 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1227 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 4 липня, повідомляє 24 Канал.

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