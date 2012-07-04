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24 Канал Новини України Ворожа атака по Києву, вибухи в регіонах Росії: хронологія 1227 дня війни
4 липня, 07:48
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Ворожа атака по Києву, вибухи в регіонах Росії: хронологія 1227 дня війни

Ірина Марціяш

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1227 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 4 липня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Окупанти просунулися на 3 напрямках, Сили оборони – також: докладний аналіз боїв за добу від ISW 

 

 

07:41, 04 липня

Втрати ворога станом на 4 липня

  • особового складу – близько 1 024 210 (+1120);
  • танків – 10 988 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 946 (+10);
  • артилерійських систем – 29 865 (+50);
  • РСЗВ – 1428 (+1);
  • засобів ППО – 1191;
  • літаків – 420;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43 303 (+205);
  • крилатих ракет – 3436;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 999 (+112);
  • спеціальної техніки – 3925 (+3).
07:00, 04 липня

Росіяни скаржаться на атаку дронів в декількох регіонах

У Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. В регіоні фіксують проблеми з електроенергією.

В Ростовській області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.


 

06:51, 04 липня

Атака дронів на Підмосков'я

Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу.

06:47, 04 липня

Зросла кількість постраждалих під час атаки на Київ

В столиці відомо про 19 постраждалих. До лікарень госпіталізували 14 із них, а 5 отримали допомогу лікарів на місці.


 

05:47, 04 липня

В результаті ворожого обстрілу Києва зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, повідомляє Укрзалізниця.

05:20, 04 липня

Окупанти просунулися на 3 напрямках, Сили оборони – також: аналіз боїв від ISW

Окупанти просунулися біля Куп'янська, Торецька та у західній частині Запорізької області.

ЗСУ просунулися поблизу Борової, Сіверська та також на заході Запорізької області.

02:35, 04 липня

Київ вночі 4 липня росіяни атакують "Шахедами". Але, окрім дронів, по столиці запускали "Кинджали", а згодом балістику.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про низку потужних вибухів.

02:16, 04 липня

 Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному, пишуть аналітики Deep State.

01:31, 04 липня

У Павлограді пролунали вибухи внаслідок атаки російських "Шахедів".

01:25, 04 липня

У Києві знову серія вибухів: ворог атакував різні райони, є декілька пожеж у місті. 

У Києві, попередньо, є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. 

Вже о 2:32 Повітряні сили повідомили про рух балістики на Київ та області. У столиці пролунали потужні вибухи.

01:06, 04 липня

Вибухи пролунали на Полтавщині

У Полтавській міській раді написали, що працюють оборонці неба. 

 