Масована ракетна атака на Кіровоградщину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 668 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 22 місяці. Окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти й намагаються наступати на фронті. Втім, українські захисники дають ворогу потужну відсіч.
Про головні новини 23 грудня, ситуацію на полі бою, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на фронті, в тилу й міжнародній арені пише 24 Канал.
Цікаво Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти
Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що його країна готова видавати військовозобов'язаних українців. В Естонії вже пропонують укласти відповідну угоду. У Дніпрі прогриміли вибухи. Працівники ДБР викрили керівника апарату КМВА на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва. В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що окупанти завдали 13 авіаударів, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 924 артобстріли. Росіяни зазнали значних втрат – загалом 499 осіб. Також знищено 37 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки – комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" і 1 склад боєприпасів. Ще 34 одиниці техніки ворога пошкоджено. У МВС повідомили, що: Начальник Херсонської МВА розповів, що внаслідок вечірнього ворожого обстрілу пошкоджений заклад охорони здоров'я Наслідки російського обстрілу: дивіться відео За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження. Росіяни продовжують застосовувати FPV-дрони та БпЛА різних модифікацій з уражаючими функціями. У Силах оборони Півдня повідомили, що зафіксовано 3 удари та 8 скидів осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини: Кізомис, Ольгівка, Новоберислав, Придніпровське, Зміївка, Саблуківка, Михайлівка та Золота Балка. Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф заявив, що не бачить змін у позиції президента Росії щодо війни проти України. "Путін щойно підтвердив свої військові цілі, він зовсім не готовий до переговорів", – підкреслив Ламбсдорф. В ОК "Північ" повідомили, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Упродовж доби нараховано 8 обстрілів (68 вибухів) з різних видів озброєння. Очільник ОВА подякував оборонцям неба за влучну роботу. Зауважив, що захисники приземлили 2 ворожі дрони в Криворізькому районі. Очільник ОВА повідомив, що сьогодні Кіровоградщина під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені, Додав, що уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня. В укритті київської школи під час повітряної тривоги 22 грудня обвалилася стеля. У той час там перебували школярі, Очільник КМВА повідомив, що наслідки аварії повністю усунули. Командувач ООС заявив, що на кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися в будь-який момент. Ми розвиваємо систему оборонних рубежів, постійно тренуємо війська, підтримуємо їхню навченість, тим самим даючи зрозуміти потенційному противнику, що в разі вторгнення він не матиме шансів на успіх, Російські ДРГ періодично вдаються до провокацій й намагаються зайти на територію України. Однак усі намагання ворога зупиняються до перетину державного кордону. Ворожим ДРГ протистоять протидиверсійні резерви, які акумульовані на відповідних рубежах. В ОК "Північ" наголосили, що завдання таких підрозділів – ліквідувати диверсійні групи або витурити їх назад до Росії. Повітряні сили повідомили про відбій загрози для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей. 21 грудня у тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи там, де ворог розмістив свою адміністрацію та поліцію. Міський голова Мелітополя зазначив, вже є інформація про те, що декілька російських військових та службовців загинули. Знову вибухи у Кропивницькому. В ефірі 24 Каналу Юрій Ігнат зазначив, що надзвичайно важливо сьогодні такими втратами, збиттям літаків впливати на російських льотчиків. "Вони там зараз замислились, чи варто так ризикувати. Командування відправило їх на смерть", – підкреслив речник. У Кропивницькому пролунали повторні вибухи. Вибухи у Кропивницькому. Українська спортивна спільнота отримала чергову жахливу звістку з передової. Боронячи на фронті свободу та незалежність рідної країни, додому на щиті повернувся боксерський суддя Ельчин Мурадов. Повторні вибухи у Кривому Розі. У Кривому Розі прогриміли вибухи. Опісля на території Дніпропетровської області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. У зоні відповідальності Сил оборони Півдня відбито 17 штурмів ворога на лівобережжі Дніпра. Зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої позиції. Захисники проводять потужну контрбатарейну роботу. Наносять вогневе ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах ворога. Агенти "Атеш" перевірили підприємства та склади паливно-мастильних матеріалів у селищі Комсомольське, Сімферопольського міського округу. Повністю закритий від сторонніх очей та з наявністю цілодобової охорони об'єкт активно експлуатується. Координати: 45.026816, 34.031473. Точної дати, коли партнери передадуть Україні перші літаки, поки немає. Втім, аналітики висловили припущення, що наша держава може отримати першу партію цих винищувачів до кінця 2023 року. Очільник Луганської ОВА повідомив, що кількість обстрілів по звільнених селах і позиціях наших військових залишається стабільно високою. Окупанти переважно б'ють з артилерії, танків, мінометів. І під час артпідготовки, і при наступах. Минулої доби ворог тиснув на Куп'янській ділянці фронту, де залучав ще й авіацію. Під вогонь росіян потрапили Невське та Білогорівка на Лиманському напрямку. На тимчасово окупованій території Донецької області загарбники закривають шахти як нерентабельні та не виплачують заборгованість з заробітної плати шахтарям. Наразі загальний борг перед працівниками складає понад 200 мільйонів рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Лише за 2023 рік з шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що становить понад 10% від загальної кількості. Більшість шахт на ТОТ перебувають в простої. Аналітики ISW зауважили, що російські воєнкори відреагували на втрату 3-х Су-34 "великим занепокоєнням" щодо можливостей протиповітряної оборони на Півдні України. Окупанти завдали 130 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Начальник МВА повідомив, що в результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу. Через це наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути. Фахівці КП "Херсонелектротранс" найближчим часом проведуть роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень всі тролейбуси вийдуть на лінії. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив: У Центрі нацспротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях ворог продовжує вербувати молодь на війну проти Батьківщини. Так, у Криму росіяни проводять набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДТСААФ. Потрапити на курс можна лише за згоди по його закінченню піти "добровольцем" на загарбницьку війну проти України. У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному – 4. Зокрема, 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS). Начальник Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу агресор здійснив 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА. По Херсону – 31. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей зазнали поранення. Начальник МВА уточнив, що 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської громади та використали для цього 119 снарядів. Ураження зафіксовані в Садовому, Херсоні, Придніпровському, Антонівці та Інженерному. 3 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога. Вночі росіяни здійснили артобстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 6 вибухів, повідомили в ОВА. Прокремлівський прем'єр Словаччини знову зробив декілька заяв на користь агресора. Роберт Фіцо сказав, що навіть грошима та усією західною зброєю Україні нібито не вдасться перемогти Росію на полі бою. Віталій Кім повідомив, що вчора, 22 грудня, о 08:02 та 10:03 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Речник командування Повітряних сил розповів, що російські винищувачі вдалося підловити, коли вони виконували ризикову операцію. Зокрема, намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінією зіткнення. Блискавично і витончено (вдалось знищити Су-34 – 24 Канал). Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька, У Повітряних силах повідомили, що українські захисники збили всі 9 "Шахедів", якими росіяни атакували з 6 вечора й до опівночі. Ворожі дрони знищили в межах Одеської та Хмельницької областей. СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми. Ми їх (гроші – 24 Канал) повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено, На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною. Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині, Джо Байден 22 грудня підписав закон про щорічні витрати на оборону США. Для Пентагону передбачена рекордна сума у 886 мільярдів доларів. У заяві Білого дому не вказана точна сума для допомоги Україні. Reuters зазначає, що законопроєкт продовжує ініціативу сприяння безпеці до 2026 року. Це дозволяє виділити 300 мільярдів доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також у наступному. Ввечері 22 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Їх чули впродовж понад години. Долинали до майже всіх мікрорайонів міста. Ввечері 22 грудня ворог атакував Хмельницький дронами-камікадзе. Мер подякував силам ППО за результативну роботу Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян, котрі погрожували "полускати" Patriot. Він опублікував скриншот новини з росЗМІ, яка вийшла ще у грудні 2022 року. У ній Путін погрожував, що "полускає" Patriot, які отримає Україна. Совпадєніє? Нє думаю!
Естонія готова видати Україні військовозобов'язаних
Яка ситуація на Таврійському напрямку
На Донеччині окупанти вбили 1 людину, ще 10 – поранили
Окупанти "воюють" з медициною у Херсоні
На Харківщині слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян
Одна людина зазнала поранення.
Путін зовсім не бажає вести переговори
На Дніпропетровщині збили дрони
Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом
– підкреслив Райкович.
– зазначив Наєв.
"Бавовна" у Токмаку: загинули декілька окупантів
Ігнат сказав, що ліквідація Су-34 змінить для росіян
На фронті загинув відомий рефері Ельчин Мурадов
Вибухи у Кривому Розі
Відбито 17 штурмів ворога на лівобережжі Дніпра
"Атеш" знайшов вороже підприємство паливно-мастильних матеріалів
В ISW припустили, коли Україна може отримати перші F-16
Яка ситуація на Луганщині
Росіяни нищать вугільну промисловість Донеччини
У Росії "велике занепокоєння" через збиття 3 Су-34
Які наслідки нічного обстрілу Херсона
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини
Як ворог вербує молодь у Криму
Яка ситуація в морях: де є ворожі кораблі
до Азовського моря – 13 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 5 суден з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Росія продовжує терор Херсонщини
Втрати Росії на ранок 23 грудня
Ворог обстрілює прикордоння Сумщини
Фіцо зробив чергові скандальні заяви
Росіяни знову обстріляли Очаків
Ігнат розповів, як вдалось приземлити російські Су-34
– констатував Ігнат.
Головне зі зведення Генштабу ЗСУ
Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління противника.
Оборонці неба збили всі "Шахеди", якими ворог атакував з вечора 22 грудня
У Міноборони прокоментували розкрадання на закупівлі снарядів
– заявив керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.
У МВС Чехії відповіли, чи є у стрільця з Праги "стосунок" до України
– наголосив Віт Ракушан.
Байден підписав оборонний бюджет США з коштами для України
У Бердянську пролунали потужні вибухи
Росіяни атакували Хмельницький "Шахедами"
Командувач Повітряних сил потролив окупантів, які обіцяли "полускати" Patriot
– написав Олещук.
Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що його країна готова видавати військовозобов'язаних українців. В Естонії вже пропонують укласти відповідну угоду.
У Дніпрі прогриміли вибухи.
Працівники ДБР викрили керівника апарату КМВА на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.
В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що окупанти завдали 13 авіаударів, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 924 артобстріли.
Росіяни зазнали значних втрат – загалом 499 осіб. Також знищено 37 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки – комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" і 1 склад боєприпасів. Ще 34 одиниці техніки ворога пошкоджено.
У МВС повідомили, що:
Начальник Херсонської МВА розповів, що внаслідок вечірнього ворожого обстрілу пошкоджений заклад охорони здоров'я
Наслідки російського обстрілу: дивіться відео
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.
Росіяни продовжують застосовувати FPV-дрони та БпЛА різних модифікацій з уражаючими функціями. У Силах оборони Півдня повідомили, що зафіксовано 3 удари та 8 скидів осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини: Кізомис, Ольгівка, Новоберислав, Придніпровське, Зміївка, Саблуківка, Михайлівка та Золота Балка.
Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф заявив, що не бачить змін у позиції президента Росії щодо війни проти України.
"Путін щойно підтвердив свої військові цілі, він зовсім не готовий до переговорів", – підкреслив Ламбсдорф.
В ОК "Північ" повідомили, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Упродовж доби нараховано 8 обстрілів (68 вибухів) з різних видів озброєння.
Очільник ОВА подякував оборонцям неба за влучну роботу. Зауважив, що захисники приземлили 2 ворожі дрони в Криворізькому районі.
Очільник ОВА повідомив, що сьогодні Кіровоградщина під масованим ракетним ударом.
Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені,
Додав, що уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
В укритті київської школи під час повітряної тривоги 22 грудня обвалилася стеля. У той час там перебували школярі, Очільник КМВА повідомив, що наслідки аварії повністю усунули.
Командувач ООС заявив, що на кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися в будь-який момент.
Ми розвиваємо систему оборонних рубежів, постійно тренуємо війська, підтримуємо їхню навченість, тим самим даючи зрозуміти потенційному противнику, що в разі вторгнення він не матиме шансів на успіх,
Російські ДРГ періодично вдаються до провокацій й намагаються зайти на територію України. Однак усі намагання ворога зупиняються до перетину державного кордону.
Ворожим ДРГ протистоять протидиверсійні резерви, які акумульовані на відповідних рубежах. В ОК "Північ" наголосили, що завдання таких підрозділів – ліквідувати диверсійні групи або витурити їх назад до Росії.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.
21 грудня у тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи там, де ворог розмістив свою адміністрацію та поліцію. Міський голова Мелітополя зазначив, вже є інформація про те, що декілька російських військових та службовців загинули.
Знову вибухи у Кропивницькому.
В ефірі 24 Каналу Юрій Ігнат зазначив, що надзвичайно важливо сьогодні такими втратами, збиттям літаків впливати на російських льотчиків.
"Вони там зараз замислились, чи варто так ризикувати. Командування відправило їх на смерть", – підкреслив речник.
У Кропивницькому пролунали повторні вибухи.
Вибухи у Кропивницькому.
Українська спортивна спільнота отримала чергову жахливу звістку з передової. Боронячи на фронті свободу та незалежність рідної країни, додому на щиті повернувся боксерський суддя Ельчин Мурадов.
Повторні вибухи у Кривому Розі.
У Кривому Розі прогриміли вибухи. Опісля на території Дніпропетровської області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.
У зоні відповідальності Сил оборони Півдня відбито 17 штурмів ворога на лівобережжі Дніпра. Зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої позиції.
Захисники проводять потужну контрбатарейну роботу. Наносять вогневе ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах ворога.
Агенти "Атеш" перевірили підприємства та склади паливно-мастильних матеріалів у селищі Комсомольське, Сімферопольського міського округу. Повністю закритий від сторонніх очей та з наявністю цілодобової охорони об'єкт активно експлуатується.
Координати: 45.026816, 34.031473.
Точної дати, коли партнери передадуть Україні перші літаки, поки немає. Втім, аналітики висловили припущення, що наша держава може отримати першу партію цих винищувачів до кінця 2023 року.
Очільник Луганської ОВА повідомив, що кількість обстрілів по звільнених селах і позиціях наших військових залишається стабільно високою. Окупанти переважно б'ють з артилерії, танків, мінометів. І під час артпідготовки, і при наступах.
Минулої доби ворог тиснув на Куп'янській ділянці фронту, де залучав ще й авіацію. Під вогонь росіян потрапили Невське та Білогорівка на Лиманському напрямку.
На тимчасово окупованій території Донецької області загарбники закривають шахти як нерентабельні та не виплачують заборгованість з заробітної плати шахтарям. Наразі загальний борг перед працівниками складає понад 200 мільйонів рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Лише за 2023 рік з шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що становить понад 10% від загальної кількості. Більшість шахт на ТОТ перебувають в простої.
Аналітики ISW зауважили, що російські воєнкори відреагували на втрату 3-х Су-34 "великим занепокоєнням" щодо можливостей протиповітряної оборони на Півдні України.
Окупанти завдали 130 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Начальник МВА повідомив, що в результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу. Через це наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.
Фахівці КП "Херсонелектротранс" найближчим часом проведуть роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень всі тролейбуси вийдуть на лінії.
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив:
У Центрі нацспротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях ворог продовжує вербувати молодь на війну проти Батьківщини. Так, у Криму росіяни проводять набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДТСААФ.
Потрапити на курс можна лише за згоди по його закінченню піти "добровольцем" на загарбницьку війну проти України.
У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному – 4. Зокрема, 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Начальник Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу агресор здійснив 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА. По Херсону – 31.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей зазнали поранення.
Начальник МВА уточнив, що 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської громади та використали для цього 119 снарядів. Ураження зафіксовані в Садовому, Херсоні, Придніпровському, Антонівці та Інженерному.
3 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога.
Вночі росіяни здійснили артобстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 6 вибухів, повідомили в ОВА.
Прокремлівський прем'єр Словаччини знову зробив декілька заяв на користь агресора. Роберт Фіцо сказав, що навіть грошима та усією західною зброєю Україні нібито не вдасться перемогти Росію на полі бою.
Віталій Кім повідомив, що вчора, 22 грудня, о 08:02 та 10:03 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Речник командування Повітряних сил розповів, що російські винищувачі вдалося підловити, коли вони виконували ризикову операцію. Зокрема, намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінією зіткнення.
Блискавично і витончено (вдалось знищити Су-34 – 24 Канал). Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька,
У Повітряних силах повідомили, що українські захисники збили всі 9 "Шахедів", якими росіяни атакували з 6 вечора й до опівночі. Ворожі дрони знищили в межах Одеської та Хмельницької областей.
СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.
Ми їх (гроші – 24 Канал) повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено,
На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною.
Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині,
Джо Байден 22 грудня підписав закон про щорічні витрати на оборону США. Для Пентагону передбачена рекордна сума у 886 мільярдів доларів.
У заяві Білого дому не вказана точна сума для допомоги Україні. Reuters зазначає, що законопроєкт продовжує ініціативу сприяння безпеці до 2026 року. Це дозволяє виділити 300 мільярдів доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також у наступному.
Ввечері 22 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Їх чули впродовж понад години. Долинали до майже всіх мікрорайонів міста.
Ввечері 22 грудня ворог атакував Хмельницький дронами-камікадзе. Мер подякував силам ППО за результативну роботу
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян, котрі погрожували "полускати" Patriot. Він опублікував скриншот новини з росЗМІ, яка вийшла ще у грудні 2022 року. У ній Путін погрожував, що "полускає" Patriot, які отримає Україна.
Совпадєніє? Нє думаю!