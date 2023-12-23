Масована ракетна атака на Кіровоградщину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 668 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 22 місяці. Окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти й намагаються наступати на фронті. Втім, українські захисники дають ворогу потужну відсіч.

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