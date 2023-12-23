Масована ракетна атака на Кіровоградщину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 668 дня війни

23 грудня 2023, 07:07
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 22 місяці. Окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти й намагаються наступати на фронті. Втім, українські захисники дають ворогу потужну відсіч.

Про головні новини 23 грудня, ситуацію на полі бою, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на фронті, в тилу й міжнародній арені пише 24 Канал.

Цікаво Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти

 

14:02, 23 грудня

Естонія готова видати Україні військовозобов'язаних

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що його країна готова видавати військовозобов'язаних українців. В Естонії вже пропонують укласти відповідну угоду.

13:41, 23 грудня

У Дніпрі прогриміли вибухи.

13:41, 23 грудня

Працівники ДБР викрили керівника апарату КМВА на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

13:36, 23 грудня

Яка ситуація на Таврійському напрямку

В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що  окупанти завдали 13 авіаударів, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 924 артобстріли.

Росіяни зазнали значних втрат – загалом 499 осіб. Також знищено 37 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки – комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" і 1 склад боєприпасів. Ще 34 одиниці техніки ворога пошкоджено.

13:33, 23 грудня

На Донеччині окупанти вбили 1 людину, ще 10 – поранили

У МВС повідомили, що:

  • два авіаудари росіяни завдали по Торецьку, поранили 4 людини. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних та 5 приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури;
  • одну авіабомбу Росія скинула на Катеринівку. Загинула людина. Пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, автомобіль, газопровід, ЛЕП;
  • з артилерії окупанти гатили по Кураховому – поранили людину. Пошкоджено 5 багатоквартирних та 4 приватні будинки, автомобілі, гараж;
  • Авдіївку російські війська атакували з "Градів" та артилерії. Травмовано цивільну особу;
  • з "Ураганів" та артилерії ворог бив по селу Новоселівка Перша – поранили трьох людей;
  • ще одна цивільна особа зазнала поранень під час артобстрілу в Антонівці.;
  • протягом доби окупанти завдали по цивільному населенню 17 ударів.
13:26, 23 грудня

Окупанти "воюють" з медициною у Херсоні

Начальник Херсонської МВА розповів, що внаслідок вечірнього ворожого обстрілу пошкоджений заклад охорони здоров'я

Наслідки російського обстрілу: дивіться відео

 

13:24, 23 грудня

На Харківщині слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян

  • У селі Кіндрашівка Куп'янського району зруйнований приватний будинок.
  • Внаслідок обстрілу у селі Липці Харківського району пошкоджені приватні будинки.
  • Також під обстрілами були села Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району, Уди Богодухівського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району та інші населені пункти.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

13:22, 23 грудня

Росіяни продовжують застосовувати FPV-дрони та БпЛА різних модифікацій з уражаючими функціями. У Силах оборони Півдня повідомили, що зафіксовано 3 удари та 8 скидів осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини: Кізомис, Ольгівка, Новоберислав, Придніпровське, Зміївка, Саблуківка, Михайлівка та Золота Балка.
Одна людина зазнала поранення.
 

13:20, 23 грудня

Путін зовсім не бажає вести переговори

Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф заявив, що не бачить змін у позиції президента Росії щодо війни проти України.

"Путін щойно підтвердив свої військові цілі, він зовсім не готовий до переговорів", – підкреслив Ламбсдорф.

13:15, 23 грудня

В ОК "Північ" повідомили, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Упродовж доби нараховано 8 обстрілів (68 вибухів) з різних видів озброєння.

12:23, 23 грудня

На Дніпропетровщині збили дрони

Очільник ОВА подякував оборонцям неба за влучну роботу. Зауважив, що захисники приземлили 2 ворожі дрони в Криворізькому районі.

11:59, 23 грудня

Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом

Очільник ОВА повідомив, що сьогодні Кіровоградщина під масованим ракетним ударом.

Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені,
– підкреслив Райкович.

Додав, що уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

11:50, 23 грудня

В укритті київської школи під час повітряної тривоги 22 грудня обвалилася стеля. У той час там перебували школярі, Очільник КМВА повідомив, що наслідки аварії повністю усунули.

11:47, 23 грудня

Командувач ООС заявив, що на кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися в будь-який момент.

Ми розвиваємо систему оборонних рубежів, постійно тренуємо війська, підтримуємо їхню навченість, тим самим даючи зрозуміти потенційному противнику, що в разі вторгнення він не матиме шансів на успіх,
– зазначив Наєв.

11:24, 23 грудня

Російські ДРГ періодично вдаються до провокацій й намагаються зайти на територію України. Однак усі намагання ворога зупиняються до перетину державного кордону.

Ворожим ДРГ протистоять протидиверсійні резерви, які акумульовані на відповідних рубежах. В ОК "Північ" наголосили, що завдання таких підрозділів – ліквідувати диверсійні групи або витурити їх назад до Росії.

11:19, 23 грудня

Повітряні сили повідомили про відбій загрози для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

10:50, 23 грудня

"Бавовна" у Токмаку: загинули декілька окупантів

21 грудня у тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи там, де ворог розмістив свою адміністрацію та поліцію. Міський голова Мелітополя зазначив, вже є інформація про те, що декілька російських військових та службовців загинули.

10:45, 23 грудня

Знову вибухи у Кропивницькому. 

10:27, 23 грудня

Ігнат сказав, що ліквідація Су-34 змінить для росіян

В ефірі 24 Каналу Юрій Ігнат зазначив, що надзвичайно важливо сьогодні такими втратами, збиттям літаків впливати на російських льотчиків.

"Вони там зараз замислились, чи варто так ризикувати. Командування відправило їх на смерть", – підкреслив речник.

10:23, 23 грудня

У Кропивницькому пролунали повторні вибухи.

10:17, 23 грудня

Вибухи у Кропивницькому.

10:13, 23 грудня

На фронті загинув відомий рефері Ельчин Мурадов

Українська спортивна спільнота отримала чергову жахливу звістку з передової. Боронячи на фронті свободу та незалежність рідної країни, додому на щиті повернувся боксерський суддя Ельчин Мурадов.

10:01, 23 грудня

Повторні вибухи у Кривому Розі.

09:48, 23 грудня

Вибухи у Кривому Розі

У Кривому Розі прогриміли вибухи. Опісля на території Дніпропетровської області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

09:28, 23 грудня

Відбито 17 штурмів ворога на лівобережжі Дніпра

У зоні відповідальності Сил оборони Півдня відбито 17 штурмів ворога на лівобережжі Дніпра. Зазнавши втрат, окупанти відійшли  на свої позиції.

Захисники проводять потужну контрбатарейну роботу. Наносять вогневе ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах ворога.

08:44, 23 грудня

"Атеш" знайшов вороже підприємство паливно-мастильних матеріалів

Агенти "Атеш" перевірили підприємства та склади паливно-мастильних матеріалів у селищі Комсомольське, Сімферопольського міського округу. Повністю закритий від сторонніх очей та з наявністю цілодобової охорони об'єкт активно експлуатується.

Координати: 45.026816, 34.031473.

08:42, 23 грудня

В ISW припустили, коли Україна може отримати перші F-16

Точної дати, коли партнери передадуть Україні перші літаки, поки немає. Втім, аналітики висловили припущення, що наша держава може отримати першу партію цих винищувачів  до кінця 2023 року.

08:41, 23 грудня

Яка ситуація на Луганщині

Очільник Луганської ОВА повідомив, що кількість обстрілів по звільнених селах і позиціях наших військових залишається стабільно високою. Окупанти переважно б'ють з артилерії, танків, мінометів. І під час артпідготовки, і при наступах.

Минулої доби ворог тиснув на Куп'янській ділянці фронту, де залучав ще й авіацію. Під вогонь росіян потрапили Невське та Білогорівка на Лиманському напрямку.

08:39, 23 грудня

Росіяни нищать вугільну промисловість Донеччини

На тимчасово окупованій території Донецької області загарбники закривають шахти як нерентабельні та не виплачують заборгованість з заробітної плати шахтарям. Наразі загальний борг перед працівниками складає понад 200 мільйонів рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Лише за 2023 рік з шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що становить понад 10% від загальної кількості. Більшість шахт на ТОТ перебувають в простої.

08:38, 23 грудня

У Росії "велике занепокоєння" через збиття 3 Су-34

Аналітики ISW зауважили, що російські воєнкори відреагували на втрату 3-х Су-34 "великим занепокоєнням" щодо можливостей протиповітряної оборони на Півдні України.

08:38, 23 грудня

Окупанти завдали 130 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

08:35, 23 грудня

Які наслідки нічного обстрілу Херсона

Начальник МВА повідомив, що в результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу. Через це наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.

Фахівці КП "Херсонелектротранс" найближчим часом проведуть роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень всі тролейбуси вийдуть на лінії.

08:32, 23 грудня

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив:

  • артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини;
  • авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району;
  • о 12:27 ворог завдав удару по Куп'янську;
  • близько 13:00 окупанти обстріляли Кіндрашівку Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає.
  • О 15:20 стався ворожий обстріл  Липців Харківського району. Пошкоджено 3 приватних будинки.
  • О 16:20 ворог обстріляв Великий Бурлук Куп'янського району.
  •  За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 3,1 гектара території та 79 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
08:27, 23 грудня

Як ворог вербує молодь у Криму

У Центрі нацспротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях ворог продовжує вербувати молодь на війну проти Батьківщини. Так, у Криму росіяни проводять набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДТСААФ.

Потрапити на курс можна лише за згоди по його закінченню піти "добровольцем" на загарбницьку війну проти України.

08:16, 23 грудня

Яка ситуація в морях: де є ворожі кораблі

У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному – 4. Зокрема, 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
до Азовського моря – 13 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 5 суден з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

08:11, 23 грудня

Росія продовжує терор Херсонщини

Начальник Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу агресор здійснив 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА. По Херсону  – 31.

Окупанти поцілили  у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей зазнали поранення.

Начальник МВА уточнив, що 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської громади та використали для цього 119 снарядів. Ураження зафіксовані в Садовому, Херсоні, Придніпровському, Антонівці та Інженерному.

3 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога.

 

08:00, 23 грудня

Втрати Росії на ранок 23 грудня

Сили оборони ліквідували ще 1040 окупантів, 3 літаки, 17 танків, 36 артилерійських систем, 19 безпілотників, 51 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, 6 – спеціальної техніки.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:59, 23 грудня

Ворог обстрілює прикордоння Сумщини

Вночі росіяни здійснили артобстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 6 вибухів, повідомили в ОВА.

07:57, 23 грудня

Фіцо зробив чергові скандальні заяви

Прокремлівський прем'єр Словаччини знову зробив декілька заяв на користь агресора. Роберт Фіцо сказав, що навіть грошима та усією західною зброєю Україні нібито не вдасться перемогти Росію на полі бою.

07:02, 23 грудня

Росіяни знову обстріляли Очаків

Віталій Кім повідомив, що вчора, 22 грудня, о 08:02 та 10:03 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

06:41, 23 грудня

Ігнат розповів, як вдалось приземлити російські Су-34

Речник командування Повітряних сил розповів, що російські винищувачі вдалося підловити, коли вони виконували ризикову операцію. Зокрема, намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінією зіткнення.

Блискавично і витончено (вдалось знищити Су-34 – 24 Канал). Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька,
– констатував Ігнат.

06:41, 23 грудня

Головне зі зведення Генштабу ЗСУ

  • Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Є жертви та поранені серед цивільних.
  • На Куп'янському напрямку захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ.
  • Наші воїни продовжують стримувати агресора, що не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники завдають окупантам значних втрат. 
  • На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Агресор отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
  • Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. ППО знищила 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34.
    Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління противника.
06:04, 23 грудня

Оборонці неба збили всі "Шахеди", якими ворог атакував з вечора 22 грудня

У Повітряних силах повідомили, що українські захисники збили всі 9 "Шахедів", якими росіяни атакували з 6 вечора й до опівночі. Ворожі дрони знищили в межах Одеської та Хмельницької областей.

04:35, 23 грудня

У Міноборони прокоментували розкрадання на закупівлі снарядів

СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

Ми їх (гроші – 24 Канал) повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено,
– заявив керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

02:58, 23 грудня

У МВС Чехії відповіли, чи є у стрільця з Праги "стосунок" до України

На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною.

Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині,
– наголосив Віт Ракушан.

02:22, 23 грудня

Байден підписав оборонний бюджет США з коштами для України

Джо Байден 22 грудня  підписав закон про щорічні витрати на оборону США. Для Пентагону передбачена рекордна сума у 886 мільярдів доларів. 

 У заяві Білого дому не вказана точна сума для допомоги Україні.  Reuters зазначає, що законопроєкт продовжує ініціативу сприяння безпеці до 2026 року. Це дозволяє виділити 300 мільярдів доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також у наступному.

01:49, 23 грудня

У Бердянську пролунали потужні вибухи

Ввечері 22 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Їх чули впродовж понад години. Долинали до майже всіх мікрорайонів міста. 

00:28, 23 грудня

Росіяни атакували Хмельницький "Шахедами"

Ввечері 22 грудня ворог атакував Хмельницький дронами-камікадзе. Мер подякував силам ППО за результативну роботу

00:13, 23 грудня

Командувач Повітряних сил потролив окупантів, які обіцяли "полускати" Patriot

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян, котрі погрожували "полускати" Patriot. Він опублікував скриншот новини з росЗМІ, яка вийшла ще у грудні 2022 року. У ній Путін погрожував, що "полускає" Patriot, які отримає Україна. 

Совпадєніє? Нє думаю!
– написав Олещук.

 

Автор: Юлія Муріна