Бабуся з Мелітополя "підігнала" військовим чималий ленд-ліз: вражаюче відео

Незламний український народ продовжує протистояти врогу. Навіть бабусі допомагають ЗСУ нищити окупантів.

У мережу дедалі частіше потрапляють відео, де бабусі та дідусі викрадають в загарбників боєприпаси та передають їх ЗСУ. Така історія трапилась і у Мелітополі.

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Що "припасла" бабуся

Коли українські військові завітали до місцевої жительки, то вона відразу передала їм свої "припаси", які вона викрала в окупантів. Бабуся передала ЗСУ гранати, снаряди до РСЗВ та інші боєприпаси.

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Після цього старенька нагодувала військових та побажала їм якнайшвидшої перемоги.

Зверніть увагу! Українські захисники завдали потужного удару о позиціях ворога у селищі Мирне Мелітопольського району. "Бавовна" була настільки потужною, що її чули мешканці області за 30 кілометрів до місця вибуху.

Крім того, на днях українські військові пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку. З логістикою у ворога на цьому напрямку все гірше.

Нагадаємо, Українські захисники зустрілись з жителями звільненого населеного пункту на Херсонщині. Один з них під час окупації вкрав у росіян гранатомети. Тепер чоловік передає їх ЗСУ.

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