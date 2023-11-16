Лише Сили оборони: військовослужбовець чітко відповів, хто та як зупинить росіян під Авдіївкою
Окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. І лише одна сила здатна зупинити ці атаки загарбників.
Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, наголосивши, що зупинити наступ окупантів здатні лише Сили оборони України. Вони успішно стримують загарбників не лише біля Авдіївки, але й на інших ділянках фронту.
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Не варто забувати й про західних союзників
Як зауважив Березовець, українські військові відчайдушно стримують атаки окупантів. Це було б робити значно важче без допомоги міжнародних партнерів.
Це – великий результат героїзму і професіоналізму українських військових та допомоги від західних союзників. На відміну від Червоної армії, ми не будемо говорити, що переможемо лише завдяки собі. Тут є й внесок з боку союзників. Колись Сталін перекреслив допомогу від США, Британії тощо. Але без них вони б не виграли. Якби не американські танки, авіація, керосин, продукти, то Червона армія програла б цю війну з ще більшими втратами,
– розповів Березовець.
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Українське військове командування активно комунікує із західними колегами. Наша армія поступово еволюціонує від "маленької радянської армії" – до армії європейського зразка.
Ми маємо надійних союзників та величезну підтримку, чого в Росії немає. Росії це бракує. У них є кваліфіковані воєначальники, але ситуація там гірша, ніж в нас. Вони воюють по старих радянських статутах, а ми маємо можливість вибору та еволюції,
– сказав Березовець.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 16 листопада Сили оборони України ліквідували вже понад 315 тисяч окупантів. Також вдалося знищити 5 388 ворожих танків, 10 121 бойову броньовану машину, 7 683 артилерійські системи, 892 РСЗВ, 585 засобів ППО тощо.
- Окупанти продовжують атакувати на Авдіївському напрямку. Їхній основний план – оточити Авдіївку, яка розташована досить близько до Донецька.
- Нещодавно українські розвідники показали унікальні кадри рейдів до тимчасово окупованого Криму. Вони використовували для цього гідроцикли.