У Білорусі зростає невдоволення керівництвом через втягування країни у війну, – Генштаб

Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Зокрема, Лукашенко дозволяє розміщувати на території країни російські винищувачі та обстрілювати нашу державу ворожими ракетами.

На військових полігонах Білорусі продовжується підготовка ворожих підрозділів. На щастя, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Варте уваги У Курську поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ, – Генштаб

Серед білорусів зростає невдоволення

За інформацією Генштабу, серед прикордонників та військовослужбовців Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва країни.

Варто додати, що планові навчання внаслідок нового призову проходять близько 10 тисяч призовників. Частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками".

Зараз в країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.

Що відбувається в Білорусі: коротко