У Білорусі зростає невдоволення керівництвом через втягування країни у війну, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Зокрема, Лукашенко дозволяє розміщувати на території країни російські винищувачі та обстрілювати нашу державу ворожими ракетами.
На військових полігонах Білорусі продовжується підготовка ворожих підрозділів. На щастя, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
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Серед білорусів зростає невдоволення
За інформацією Генштабу, серед прикордонників та військовослужбовців Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва країни.
Варто додати, що планові навчання внаслідок нового призову проходять близько 10 тисяч призовників. Частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками".
Зараз в країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.
Що відбувається в Білорусі: коротко
- Сєргєй Шойгу з'їздив до Мінська та зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Глава міноборони країни-агресорки та самопроголошений президент Білорусі говорили про війну в Україні.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, що російська делегація вмовляла Лукашенка надати Москві зброю. Також на переговорах Шойгу міг домагатися, аби самопроголошений білоруський лідер дозволив обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі.
- Окрім Шойгу до Білорусі також приїжджав Сєргєй Лавров та низка російських генералів. Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що це поганий сигнал для Лукашенка. Так, Росія може готуватись до вторгнення в Білорусь, її повної анексії та навіть убивства самопроголошеного президента.
- В американському Інституті Лансінга взагалі вважають, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка. Російський диктатор прагне встановити контроль в Білорусі і використати війська проти України.