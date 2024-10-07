Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу, – Боррель

Глава євродипломатії Жозеп Боррель розповів, що війна в Україні за певної умови може завершитись протягом двох тижнів.

Виданню 20 Minutes Жозеп Боррель розповів, що такий сценарій призведе до досягнення цілей російського диктатора Владіміра Путіна.

Дивіться також Третя штурмова наступала на Харківщині: вдалося врятувати українських полонених

Що сказав Боррель про війну в Україні

Високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед самі українці.

Але головне – як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей,

– заявив Боррель.

Він уточнив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб в майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність країни, що також важливо для безпеки Європи.

Раніше Боррель засудив Угорщину за участь у китайсько-бразильській ініціативі "Друзі миру". Адже ця ініціатива Пекіну закликає до швидких перемовин для припинення війни в Україні.