Контужені діти шукали воду: звільнений з полону воїн розповів про жахи заблокованого Маріуполя

З російського полону нещодавно вдалося звільнити захисника "Азовсталі" Дмитра Усіченка з позивним "Вишня". Він потрапив на "Азовсталь", коли Маріуполь вже був заблокований росіянами. Боєць розповів жахи, які побачив у знищеному місті.

Обстріли Маріуполя практично не припинялися

"Вишня" дістався до заблокованої "Азовсталі" на гвинтокрилах у рамках спецоперації, яку проводила українська розвідка. Воїн погодився допомогти тримати оборону.

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Український захисник зізнався, що був вражений, побачивши руйнування та кількість трупів на вулицях Маріуполя. Боєць полку захисників Маріуполя розповів про дітей із контузією, які шукали воду, а також тих, хто грався на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей.

Перше, що я побачив (у Маріуполі – 24 канал) – труп на лавочці, який ніхто не забирав. Поруч гуляла мама з коляскою біля цього трупу, поруч діти грали у футбол, а далі теж лежали трупи. Вони сміялись і ніби не помічали трупів,

– сказав боєць.

Дмитро Усіченко, який отримав поранення за перші півтори години боїв після прибуття, зазначив, що бомбардування Маріуполя з боку росії практично не припинялося.

Як українських бійців доправляли на "Азовсталь"

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що біля Маріуполя загинуло чимало українських пілотів, які доставляли допомогу на "Азовсталь".

Згодом глава розвідки Кирило Буданов повідомив деталі спецоперації. Як сказав Буданов, за місію відповідало Головне управління розвідки. Участь у місії взяли 16 вертольотів, з яких три було втрачено.

Буданов констатував, що всі операції були успішними й на "Азовсталь" вдалося перекинути 72 азовців.

У середині оборонці "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Після цього їх вивезли на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.

29 червня Україна змогла повернути додому 144 своїх захисників та захисниць, з яких 95 – це оборонці "Азовсталі" та ще 44 – бійці полку під командуванням Дениса Прокопенка.

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