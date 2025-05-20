Тоді ми швидше переможемо, – військовий назвав головну умову

У суспільстві жваво обговорюють проблеми з мобілізацією, велику кількість ухилянтів і небажання людей служити. Однак не можна виправдовувати свою відмову від служби – недосконалістю самої системи.

Таку думку 24 Каналу висловили снайпери, військовослужбовці ЗСУ Кирило та Данило Яковлеви, пояснивши, що в Ізраїлі також є корупція, проблеми, але люди знають, що мають служити. Виправдовуватися цим не варто.

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Треба виконати свій обов'язок

Кирило Яковлев наголосив, що зараз у кожного з нас є вибір, як вчинити – захищати свою країну чи просто втекти й сховатися. Він навів приклад, що коли на вулиці на твою дружину нападає злочинець – навряд чи справжній чоловік не захоче її захистити, а почне кричати, щоб спершу прибула поліція, СБУ, депутати.

"Я маю право критикувати всіх. Коли у 2014 році на Майдані були потрібні люди – ми пішли. Потім батько пішов служити, дід пішов, всі пішли. Зараз я маю право озвучувати запитання політикам чи ще комусь. Але коли прийдуть росіяни, то вони вже не будуть питати", – підкреслив військовослужбовець.

Тому спершу кожен має виконати свій обов'язок перед країною, своєю сім'єю, а вже тоді повернутися та ставити запитання чиновникам, політикам, будь-кому.

"Так само з корупцією, бо коли людина не може донести недопалок до смітника, але звинувачує депутатів, що вони корупціонери, або не вміє їздити за правилами, але каже, що хтось поганий, – це ціна тієї людини", – додав Данило Яковлев.

Що найбільше потрібно для перемоги

Звісно, критика буде у будь-якому випадку. Військові зізналися, що коли записували відео у Бахмуті, то їх звинувачували в тому, що це графіка та постанова. Однак, на пропозицію поїхати разом і записати ще раз таку саму "графіку" чомусь ніхто не зголосився.

Тому варто зважати тільки на ту критику, яка справді є обґрунтованою та надходить від людей, які щось роблять, чогось досягли й, звісно, мовиться не про гроші.

Є важливий момент, який не всі розуміють. Я вже пояснював, що чим більше людей буде у війську, тим швидше ми переможемо. Тим менше людей загине, тим швидше та більше повернеться додому,

– наголосив Кирило Яковлев.

Причина в тому, що буде більше часу на підготовку, тренування, більше людей зможуть їздити у відпустку, вдасться налагодити систему ротацій та багато іншого. Для цього всього потрібні люди.

Військові розуміють, що корупція є всюди, що багато чого вирішують гроші, але попри це не дозволяють собі казати, що не підуть доти, доки не піде син депутата. Такою поведінкою українці роблять гірше тільки собі, а краще для ворога.

Росіяни згодні з цією позицією. Якщо їх запитати, чи вони хочуть, щоб в Україні люди не йшли до війська, поки не підуть сини умовного Порошенка, Кличка, чи ще когось – вони скажуть "так, не йдіть". Тоді окупанти самі прийдуть і все зроблять,

– підсумував Кирило Яковлев.

Зараз перед кожним українцем простий вибір – захищати свою країну, або ж чекати поки Росія піде штурмувати їхні домівки. Втім на цьому ворог точне не зупиниться, а далі поширить свою агресію на інші європейські країни.

Зауважимо, 19 травня Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову. За її підсумками російський диктатор заявив, що нібито підтримує мирне врегулювання та готовий працювати над умовами припинення вогню. Але для цього потрібне виконання певних умов.