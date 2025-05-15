До Дніпра далеко, – Буданов розповів, чи наступатимуть росіяни влітку

Вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія невпинно намагається захопити українські території.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, чи можливий наступ росіян влітку цього року. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Буданов про російський наступ

Начальник української розвідки відповів, чи можливий наступ російської армії на Харків та Суми. За його словами, влітку ситуація на цих напрямках, ймовірно, не суттєво зміниться.

Він також прокоментував ситуацію у Дніпропетровській області. Буданов заявив, що до обласного центру ще далеко, але в деяких населених пунктах йдуть бої.

Окрім цього, він висловився про переговори щодо завершення війни в Україні та наголосив, що переговорний процес не завжди означає перемогу і вони можуть закінчитися по-різному.

Буданов зазначив, що відмова Владіміра Путіна від зустрічі із Зеленським у Стамбулі руйнує головну пропагандистську тезу Росії про нібито небажання України сідати за стіл переговорів і завершити війну.

Водночас, за його словами, український президент зробив рішучий крок та прямо сказав "все, я приїжджаю". Як наслідок, тепер росіяни не зможуть перекрутити це.