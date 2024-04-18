Путін зробив "стратегічну помилку", почавши війну, але росіяни швидко оговтуються, – Буданов

Глава ГУР МО Кирило Буданов висловився про Путіна та його рішення розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. За словами очільника розвідки, російський президент зробив "стратегічну помилку", напавши на нашу державу.

В інтерв'ю журналістам The Washington Post Буданов наголосив, що росіян почали швидко сприймати дійсність, якою вона є, а не ту, що "красиво" описують російські пропагандисти.

Цікаво "Буде катастрофічно важко": Буданов розповів, коли окупанти активізуються

Буданов назвав помилкою рішення Путіна почати війну

Глава української розвідки наголосив, що Владімір Путін став жертвою власної пропаганди, яку сам же і провадить.

Вони перегріли своє суспільство кажучи, що вони наймогутніші у світі, і він сам почав у це вірити. Але виявилося, що їхня армія не така могутня, як вони думали,

– зауважив Буданов.

Очільник ГУР розповів, що зараз росіяни почали "оговтуватися" щодо війни, яку провадить їхня країна проти України. За словами генерала, це той факт, про який "треба пам'ятати".

"Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику", – розповів глава розвідки.

Водночас він наголосив, що війну Путіна проти України підтримали понад 70 відсотків росіян. Але цей показник знизився, порівняно з попередніми соціологічними опитуваннями.

Чим може закінчитися війна Росії проти України

За словами журналістів The Washington Post Буданов обережно поставився до прогнозів щодо закінчення війни Росії проти України. Однак підкреслив, що був би не проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

У російських мріях (про закінчення війни – 24 Канал) вони окупували всю Україну, а в наших мріях ми маємо парад Перемоги до Москви,

– зауважив Буданов.

Водночас глава ГУР МО підкреслив, що ця війна триватиме, доки у Росії зберігається режим Путіна та його посіпак. Однак Буданов впевнений, що за наступного режиму ситуація може змінитися, тому це буде для України "вікно можливостей".

На питання журналістів про "корейський варіант" закінчення війни в України, Буданов іронічно спитав медійників, "чи хочете ви, щоб Україна стала Північною Кореєю".