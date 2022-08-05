росіяни готуються, – військовий експерт припустив, чи буде новий великий наступ на Півдні

Напередодні в Офісі Президента повідомляли, що росіяни отримали наказ бути готовими до наступу на Півні до 5 – 6 серпня. Окупанти підсилюються на цьому напрямку.

Війська загарбника вже перекинули на північ Херсонщини додаткові підрозділи. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Які плани у росіян

Туди також кинули те, що ще залишилося з артилерії, щоби хоч якось протидіяти українським військам.

Видно, що росіяни дійсно готуються оборонятися,

– переконаний Мусієнко.

Він вважає, що розрахунок росіян полягає в наступному: вони хочуть відбивати контрнаступальні дії українських сил наскільки це можливо.

Загарбники також розраховують, якщо їм пощастить, по якомусь напрямку тактично перейти до контрнаступу і, можливо, досягти невеликого успіху.

Олександр Мусієнко керівник Центру військово-правових досліджень Я у це мало вірю. Не думаю, що це станеться. У росіян досить серйозно порушена логістика, попри те, що вони намагаються щось перекидати через Каховську ГЕС чи понтонні переправи. Однак цього недостатньо.

Чи вистачить окупантам сил

Тому головне їхнє завдання зараз – оборонятися і не дати наступати українським силам. Тому, схоже, всі ресурси ворог кинув саме на це. Разом з тим правильна тактика і стратегія ЗСУ не дозволить здійснитись планам росіян.

"Тож я не думаю, що росіянам вистачить тих сил, які вони перекинули. Деякі із підрозділів ще й узагалі не доукомплектовані", – додав Мусієнко.

Чи можливий наступ росіян на Півдні

Військовий експерт вважає, що зараз у росіян немає потенціалу та можливостей – як логістично, так із забезпеченням – для того, аби ворожі сили змогли здійснити успішний наступ на той же Кривий Ріг. Наші позиції дуже потужні.

Ворог боїться просування на Херсонщині

Задля того, щоб запобігти контрнаступу на Півдні, ворог створює ударну групу. З її допомогою мали б завадити нашим військовим рухатись уздовж адміністративного кордону між Херсонською та Дніпропетровською областями. Про це повідомляють аналітики Інституту з вивчення війни.

Аналітики посилаються також на відомості ОК "Південь". Там зазначили, що відповідна ударна група створюється для наступу на півночі Херсонської області. Вона й намагатиметься відбивати контрнаступ українських військових.

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