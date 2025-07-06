Вважає, що має "троянського коня": на кого розраховує Путін у своїх агресивних планах

Російський диктатор переконаний, що може далі наступати й захоплювати нові території. При цьому він критично залежить від допомоги з КНДР, армія переживає не найкращі часи, а всередині країни наростають проблеми.

Джерело впевненості Володимира Путіна тільки одне. Як зауважив 24 Каналу спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, найбільше очільник Кремля покладається на одного зі світових лідерів.

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Сподівається, що він допоможе

Дональд Трамп – це основна опора для Путіна. Він розраховує на те, що американський президент блокуватиме допомогу Україні, руйнуватиме єдність Європи. Це вже стало головним викликом не тільки для нашої держави, але й для всього вільного світу.

Путін розраховує, що в нього є "троянський кінь", який стоїть в одній з найбільших країн. Його він вважає своїм союзником. Я думаю, що це самообман, але Трамп за перші 5 місяців свого президентства справді приніс чимало шкоди,

– підкреслив Юрій Богданов.

Також треба зважати на те, що для Путіна дуже важко вийти з війни. Він розраховує, що все-таки складуться умови, за яких йому вдасться нав'язати Україні своє бачення "миру". З одного боку Путін сподівається на допомогу Трампа, а з іншого не знає, як зупинити бойові дії без очевидної перемоги.

Очільник Кремля має дійти до "точки", в якій ризики продовження війни будуть гіршими, ніж від її закінчення. Тільки це спонукатиме його піти на реальні перемовини. Для того, щоб досягти такого стану справ, Україні потрібно далі виснажувати противника на полі бою.

Іншої альтернативи поки немає. Важливо, що можливості Росії вже зменшуються, тому треба далі над цим працювати.

Нагадаємо, Володимир Путін і Дональд Трамп 3 липня провели телефонну розмову. Вони говорили про Україну та Близький Схід. Очільник Кремля нібито наголосив на готовності продовжувати переговори з Україною.