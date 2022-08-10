Чому окупантам не вдається взяти трасу Лисичанськ-Бахмут: військовий експерт назвав причини

росіяни ледь не щодня намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут. Однак їм так і не вдається це зробити.

І на це є декілька причин. Їх в ефірі 24 каналу озвучив Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.

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За його словами, на цьому напрямку росіяни не можуть настільки сильно розтягнути свої сили, як раніше.

Тобто, якщо перед цим вони могли атакувати одразу по кількох напрямках, то зараз їм на це не вистачає ресурсу.

Окрім того, що там розташоване потужне українське угруповання.

Зараз ми бачимо, що вони свою активність зосередили на напрямку Пісків та Мар'їнки. А другий напрям – це Бахмут. Там окупанти зібрали всі сили наступають на населені пункти,

– пояснив Мусієнко.

Однак експерт наголосив, що повністю взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, у росіян можливостей немає зараз.

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