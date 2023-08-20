Всі рішення ухвалені, вони кінцеві, – Данілов розповів, яке майбутнє України "визначив" Путін

Кремль не розглядає жодних варіантів майбутнього, в якому Україна існуватиме як суверена, незалежна держава. Не ми вирішили першими взяти до рук зброю, втім, будемо останніми, хто її складе.

Про це заявив секретар РНБО. Олексій Данілов назвав єдиний прийнятний варіант для кривавого диктатора.

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Ставка Кремля – на спробу "розчленування" та поглинання України

Посадовець наголосив, що Кремль не розглядає жодних варіантів майбутнього, в якому існуватиме Україна як суверена незалежна держава.

Для Путіна єдиний прийнятний формат — це, остаточна, раз і назавжди, ліквідація "українського питання". Всі рішення ухвалені і вони кінцеві. Всі інше — ілюзія самообману,

– підкреслив Данілов.

Зазначив, що саме в цей останній історичний ривок ненависті російська недоімперія вкладає всі сили і ресурси. Для цього за півтора року війни агресор в експрес-режимі проходить усі етапи спроб руйнації України, які впроваджував століттями.

Зокрема, йдеться про:

вбивство росіянами українців, як військових, так і цивільних, не шкодуючи ні жінок, ні дітей;

заходи деукраїнізації та русифікацію населення тимчасово окупованих територій з особливим акцентом на молоді,

депортацію українських дітей до Росії, проведення їхньої "індоктринації" – перевиховання в антиукраїнському дусі. Розподілення неповнолітніх у військово-польові табори, школи-інтернати, військові ліцеї, кадетські корпуси під "кураторством" слідчого комітету. До речі, станом на сьогодні вивезено вже тисячі дітей шкільного та післяшкільного віку;

повну русифікацію освіти і виховання на тимчасово окупованих територіях, перехід закладів освіти на російські освітні програми, максималізація пропагандистської "накачки",

комплексну роботу зі спроб розірвання політико-правового, культурного та соціально-економічного зв'язку населення тимчасово окупованих територій з Україною, у що інвестуються великі кошти;

українські підручники знищені, освіта в школах та ВНЗ здійснюється за російськими програмами.

Системні "політичні інвестиції", які Росія робить у спроби "перевиховання" та русифікацію населення ТОТ України, свідчать, що Кремль зробив серйозну ставку на спробу "розчленування" України та поглинання її частинами. Робота планується на тривалий час упродовж щонайменше декількох поколінь,

– зауважив секретар РНБО.

"Єдиний формат сталого миру — поразка Росії і її фрагментація"

Посадовець наголосив, українці вже давно зрозуміли, з ким мають справу, і бачать справжні плани й наміри окупантів. Данілов переконаний, що прозріння світу і Заходу відбувається занадто повільно. Однак, за свою довгу історію український народ пройшов найсуворіші випробування, тож готовий боротися стільки знадобиться, щоб зняти питання так званої Росії з безпекового порядку денного.

Тому всі ці розмови про перемовини, уникнення ескалації, умиротворення — вода в пісок і гра на користь Росії. Єдиний формат сталого миру — це поразка Росії і її фрагментація. Не ми вирішили першими взяти в руки зброю, але ми будемо останніми, хто її складе, доки не буде відновлена справедливість: покарані винні за злочин розв'язання війни, — і немає у світі сили, яка нам в цьому завадить,

– підкреслив Данілов.

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Зауважимо, напередодні Данілов наголосив, що Крим неможливо віддати Росії "в оренду", як це пропонують деякі зі світових політиків. Він нагадав, що Україна вже мала подібний досвід з наданням країні-агресорці "в оренду" частини півострова, а саме бази Чорноморського флоту.

Секретар РНБО наголосив, що росіяни захочуть вчергове захопити Крим і стати його "власниками".