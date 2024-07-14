Вибухи у Дніпрі, замах на Трампа: хронологія 872 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 872 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій, знищують цивільну інфраструктуру і вбивають мирних жителів.
Про головні новини 14 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, в тилу й на дипломатичній арені, нові воєнні злочини російських загарбників пише 24 Канал.
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Політик подякував "Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію". Також висловив співчуття сім'ям постраждалих. За інформацією Секретної служби, один глядач мітингу Трампа загинув, двоє важко поранені. Також пишуть, що загинув і той, хто стріляв. "Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча", – написав Трамп у своїй соцмережі. Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа на фейсбук та інстаграм перед президентськими виборами в США. Облікові записи раніше були заблоковані через звинувачення у підбурюванні до насильства та поширенні дезінформації. Росія розпочала будівництво уніфікованих пускових установок для ракет "Калібр" і "Онікс" враховуючи високий відсоток збиття своїх ракет українською ППО. Про це повідомили у ВМС. Під час виступу Дональда Трампа в Пенсільванії пролунала стрілянина, він перервав промову та покинув майданчик. У політика закривавлено вухо. На місці працює поліція. Стрільця було "нейтралізовано". Увечері 13 липня в Петербурзі на Комендантському проспекті відбулася стрілянина між дванадцятьма особами. За інформацією росЗМІ, поліція затримала трьох підозрюваних, тривають пошуки інших учасників інциденту. Причиною перестрілки нібито став словесний конфлікт. У Дніпрі пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Начальник поліції в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що трьох дітей – дівчинку 4,5 року, хлопчиків 14 та 15 років, яких ховали батьки, вивезли з Вовчанська.
Дональд Трамп зробив першу заяву після стрілянини в Пенсільванії
Фейсбук та інстаграм знову доступні для Трампа
Росія створює уніфіковані пускові установки для ракет "Калібр" і "Онікс"
В Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії
Перестрілка в Петербурзі: трьох підозрюваних затримали
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Трьох дітей вивезли з Вовчанська
Політик подякував "Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію". Також висловив співчуття сім'ям постраждалих.
За інформацією Секретної служби, один глядач мітингу Трампа загинув, двоє важко поранені. Також пишуть, що загинув і той, хто стріляв.
"Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча", – написав Трамп у своїй соцмережі.
Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа на фейсбук та інстаграм перед президентськими виборами в США.
Облікові записи раніше були заблоковані через звинувачення у підбурюванні до насильства та поширенні дезінформації.
Росія розпочала будівництво уніфікованих пускових установок для ракет "Калібр" і "Онікс" враховуючи високий відсоток збиття своїх ракет українською ППО. Про це повідомили у ВМС.
Під час виступу Дональда Трампа в Пенсільванії пролунала стрілянина, він перервав промову та покинув майданчик.
У політика закривавлено вухо. На місці працює поліція. Стрільця було "нейтралізовано".
Увечері 13 липня в Петербурзі на Комендантському проспекті відбулася стрілянина між дванадцятьма особами.
За інформацією росЗМІ, поліція затримала трьох підозрюваних, тривають пошуки інших учасників інциденту. Причиною перестрілки нібито став словесний конфлікт.
У Дніпрі пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Начальник поліції в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що трьох дітей – дівчинку 4,5 року, хлопчиків 14 та 15 років, яких ховали батьки, вивезли з Вовчанська.