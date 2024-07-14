Вибухи у Дніпрі, замах на Трампа: хронологія 872 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 872 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій, знищують цивільну інфраструктуру і вбивають мирних жителів.

Про головні новини 14 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, в тилу й на дипломатичній арені, нові воєнні злочини російських загарбників пише 24 Канал.

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