Європа нарешті прокинулася і має виконати 3 важливі завдання

У ЄС наголосили, що ніколи не визнаватимуть ніяких домовленостей, які нагадуватимуть Мінські. Водночас у США продовжують наполягати на тому, що Україна має пожертвувати певними територіями в обмін на мир.

Політична оглядачка у Парижі Оксана Мельничук розповіла 24 Каналу, що Франція, як і решта країн Європи, розуміє всю небезпеку. Зараз всі активно говорять про те, що Сполучені Штати виходять з альянсу, який існував раніше.

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На які кроки вже готова Європа

Французький політик і можливий кандидат у президенти Домінік де Вільпен заявив, що союз з Америкою закінчений. Він додав, що перед Францією і Європою стоять 3 важливі завдання, які треба виконати найближчим часом:

забезпечити себе всіма системами захисту, які раніше брали з США;

бути технологічно й комунікаційно незалежними. Адже великий програш Європи в тому, що вона досі користується продуктами комунікації не власного виробництва. Це особливо важливо з погляду того, які інформаційні війни сьогодні тривають;

посилити франко-британський союз.

"Після заяв Трампа Європа прокинулася і починає діяти. Я вірю, що Франція, Велика Британія і Німеччина, які колись створювали Європейський Союз, не зрадять його принципам", – наголосила Оксана Мельничук.

Все це є обрисами певної стратегії на найближчий час, яка постала перед Європою. У межах цієї стратегії уже відбувся саміт, на якому обговорювали те, що Європа має бути автономною, вкладати у розвиток Штучного Інтелекту, розвивати свою самостійність.