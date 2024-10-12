Яким може бути кінець третього року війни: прогноз ексглави ЦРУ 

Колишній очільник Центрального розвідувального управління США розповів, чого чекати Україні наступні 6 місяців. За його словами, все залежить від ситуації, що розвивається вже зараз.

Девід Петреус відповів на питання NV, яким бачить кінець третього й початок четвертого року цієї війни, а також, чого може досягти Росія за цей період і чого може досягти Україна.

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Що сказав ексглава ЦРУ про кінець третього року війни в Україні

Усе залежить від ситуації, що розвивається вже зараз, – я думаю, що це єдиний спосіб відповісти на таке запитання. Є ціла низка факторів. Безумовно, важлива подальша підтримка з боку США, яка, гадаю, буде продовжуватися. Зараз вона дуже міцна. 61 мільярд доларів – це велика допомога,

– заявив Петреус.

За його словами, вагомим фактором також є продовження європейської допомоги з боку ЄС загалом і окремих країн зокрема.

"Наш Конгрес надто довго ухвалював рішення щодо останнього обсягу допомоги, хоча це дуже значна сума. Але ми ухвалили рішення, і вона вже надходить, і вчора (інтерв'ю відбулось в кулуарах 20 щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, 13 – 14 вересня 2024 року – 24 Канал) я зустрічався з тризірковим генералом, який відповідає за ці зусилля", – заявив ексглава ЦРУ.

Він додав, що у Верховній Раді України багато місяців тривали емоційні дебати щодо закону про призов до армії. Наразі це питання теж вирішується, а Україна посилює призов, підготовку, оснащення і вишкіл нових солдатів і підрозділів.

"Я уважно стежу за цим, бо це дуже важливий фактор у майбутньому… Україні потрібні нові солдати на заміну. Їй потрібно розпочати політику ротації", – заявив Девід Петреус.

Він пояснив, що всі ці питання можна вирішити лише тоді, коли процес призову, а потім навчання, оснащення та організації буде просуватися швидко.

"Ми наполегливо працюємо над цим, і я з нетерпінням чекаю на результати в найближчі місяці", – пояснив ексглава ЦРУ.