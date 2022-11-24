Обстріли України та спроба заходу з Півночі, – Фейгін назвав аргументи та засоби Росії

Загроза ядерного удару по Україні суттєво зменшилася. Зараз Кремль використовує лише два засоби впливу на війну, які в них залишилися.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, ситуація із потенційним використанням ядерної зброї помінялася після зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіня на саміті G20. Там чітко пролунав сигнал про недопустимість ядерного шантажу та використання цієї зброї.

Цікаво "Боротьба за владу в Росії": чому Суровікіну пробачили вихід з Херсона

Росія розуміє, що в разі ядерного удару одразу піде військова відповідь від Заходу. І дуже сумнівно, що їй хоч якось допоможе Китай, який також не зацікавлений в такій ескалації.

Зараз Росія використовує лише два останні "козирі"

Як наголосив Фейгін, Кремль не має багато засобів впливу на війну в Україні. У них залишилися лише удари по критичній інфраструктурі та потенційна спроба повторного наступу з Білорусі одразу на двох напрямках – на Київ та на Волинь.

Фактор мобілізованих, на думку Фейгіна, перестав сильно впливати на хід війни принаймні поки що. Це може змінитися, якщо Кремль почне закидати нові хвилі "мобіків" в Україну.

Це ті дві речі, які Москва використовує як останні засоби. Важливо, яка відповідь буде на це. Якщо вони наступатимуть з Півночі, то можуть бути розгромлені. А продовження обстрілів території України збільшує шанси на отримання ракет ATACMS на 300 кілометрів,

– зазначив Фейгін.

Фейгін розповів, які два засоби впливу залишилися в Росії у війні проти України

В Росії наростають міжусобиці

Існують припущення, що в Росії наростають міжусобиці між військовим керівництвом та місцевими впливовими "гравцями". Це стосується міністра оборони країни-агресорки Шойгу та засновника ПВК Вагнера Пригожина. А очільник Чечні Кадиров теж хоче більшої влади.

На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, Кадиров та Пригожин могли вже умовно поділити владу в Росії. Він назвав їхню програму-мінімум та програму-максимум.

Крім того, в американському інституті вивчення війни вважають, що російський диктатор став залежним від Пригожина та Кадирова. Вони стають все більш незалежними фігурами в Росії.

​