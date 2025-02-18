У Трампа є 3 варіанти дій у війні: лише один абсолютно підходить Україні

Росія відправила своїх представників до Саудівської Аравії на переговори щодо врегулювання війни. Втім всі дії росіян, постійні обстріли та наступ на фронті не свідчать про бажання досягти миру.

Якщо Дональд Трамп відчує, що росіяни не хочуть домовлятися, то може натиснути на Кремль сильніше. Як розповів 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін, це цілком ймовірний сценарій і окупанти вже до нього готуються.

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Які 3 варіанти має Трамп

Під час передвиборчої кампанії у США Владімір Путін заявив, що Трамп є непередбачуваним. Але згодом змінив свою риторику й почав лестити американському президенту.

Росіяни усвідомлюють, що дратувати Трампа не можна. Адже він обіцяв швидко закінчити війну в Україні, тому покарає того, хто завадить йому це зробити. Зі свого боку Україна підтвердила, що хоче миру. Якщо Росія опиратиметься, то її чекають санкції, а Київ – збільшення допомоги.

У Трампа є 3 варіанти поведінки. Перший – виконати передвиборчу обіцянку, давши Україні нові види озброєння, всю необхідну техніку, балістичні ракети. Другий – повністю ізолюватися, пояснивши, що це проблема Європи й саме вона має допомагати,

– наголосив Марк Фейгін.

Але другий варіант небезпечний, бо постане питання, якою тоді є роль Америки, чому до неї варто прислухатися. А третій шлях дуже "слизький" і він може сформуватися вже після переговорів у Саудівській Аравії. Наприклад, Трамп скаже, що Путін не відступає від своїх умов. Зрозуміло, що Україна на них не погодиться й ситуація зайде в глухий кут.

Але тоді всередині Конгресу, республіканської партії зростатиме напруга, а також з боку преси та опонентів-демократів. Трампу почнуть висувати претензії. Все це, можливо, схилить його до рішення надати більше допомоги Україні,

– припустив російський правозахисник.

Ба більше, Трамп неодноразово критикував Джозефа Байдена за вивід американських військ з Афганістану. Тепер він може зробити те саме, але з Україною, відмовивши їй в підтримці. Такої репутації ніхто не хоче.

Зауважимо, Путін відправив до Саудівської Аравії главу МЗС Сєргєя Лаврова та свого зовнішньополітичного радника Юрія Ушакова для переговорів зі США. У Кремлі пояснили, що ця країна влаштувала обидві сторони. Зустріч відбудеться 18 лютого й на ній зокрема обговорять підготовку до спілкування між двома президентами.