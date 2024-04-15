Використовують так звану "амебну" тактику, – Генштаб Естонії про дії росіян на фронті

Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ено Миц 14 квітня розповів про тактику, яку наразі використовують росіяни на фронті в України. Ця тактика дістала назву "амебна".

Естонський генерал наголосив. що оскільки росіяни не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди. Таким чином війська країни-агресорки сподіваються, що десь на якомусь відтинку фронту з'явиться шанс на прорив.

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Росія експериментує невеликими силами на фронті в Україні

Миц зазначив, що останнім часом почастішали атаки російських військових на Харків, крім того, московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто з лиця землі. За словами естонського генерала, це навіть диво, що Харків досі стоїть, адже він розташований недалеко від зони бойових дій.

Начальник генштабу Естонії також зауважив, що Росія намагається розширити лінію фронту в Україні. Це потенційно може змусити Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

Самі росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри життя своїх солдатів, на свою техніку, так би мовити, палахкотючу, і сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість,

– розповів Миц.

Генерал підкреслив, що хоча Росія може мати можливість бомбардувати Харків, їй бракує необхідних ресурсів для повного захоплення міста. Миц зауважив, що хоча Росія потенційно може проникнути в місто в результаті однієї вирішальної атаки, утримання контролю над ним вимагатиме значного збільшення військ, а цього ресурсу наразі бракує російським військам.

"Ми бачимо, що вона, так би мовити, продукує більше військ – факт у тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж два роки тому, – але, знову ж таки, рівень їхньої підготовки і рівень командування низький, на рівні групових рот", – пояснив естонський генерал.

Миц також розповів, що останніми тижнями окупанти також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це скоріше поодинокі випадки, ніж масове явище.

Ситуація на фронті продовжує лишатися складною