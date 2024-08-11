Ворог масовано атакував "Шахедами", у Росії гриміли вибухи: хронологія 900 дня війни
Підступна повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, триває вже 900 добу. Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру та вбивати населення.
Окупанти хочуть захопити дедалі більше наших територій, однак, ЗСУ дають потужну відсіч противнику. Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте в тексті 24 Каналу.
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Ворог запустив дрони-камікадзе із двох напрямків, південного та північного. Під загрозою опинилася й Київська область. В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО в регіоні. Пропагандисти заявляють, що в Курську пролунало щонайменше 10 вибухів. За інформацією російських ЗМІ, в дев'ятиповерховій будівлі вибиті вікна та понівечені балкони. Пожежу було ліквідовано. Там додали, що 15 людей нібито було врятовано, ще 30 евакуйовано. Губернатор Курської обалсті Алєксєй Смірнов повідомив, що внаслідок влучання збитої ракети у дев'ятиповерхівку, нібито постраждали 13 людей. Також є інформація про буцімто обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області. Місцевий губернатор В'ячєслав Гладков заявляє, що нібито є 5 постраждалих. В частині міста відсутня електроенергія. До слова, потужний вибух також пролунав у Ростовській області за декілька кілометрів від Персіоновки. За інформацією від місцевих телеграм-каналів, там розташована військова частина. У небі над Хмельницькою областю лунали вибухи. Ймовірно, в області працювало ППО. В Курській області через "прорив" кордону вже шостий день буцімто тривають бої. Тепер росіяни почали панікувати через відсутність евакуації у Беловському районі Курської області. Росіяни стверджують, що нібито бачать там "великі сили ворога". Також окупантам почав ввижатися новий "прорив" в Бєлгородській області. Окупанти запустили ударні дрони з окупованої території Запоріжжя. У низці областей оголосили тривогу. Про вибухи у Києві повідомили кореспонденти Суспільного. Двома хвилинами раніше також повідомляли про вибухи у Полтавській громаді. Вже згодом кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи. Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.
У Київській області працювало ППО
У Курську, Ростові та Шебекіно лунали потужні вибухи
На Хмельниччині кілька разів за ніч лунали вибухи
У Росії панікують через начебто новий "прорив" кордону
У Києві та на Полтавщині прогриміли вибухи
Ворог запустив дрони-камікадзе із двох напрямків, південного та північного. Під загрозою опинилася й Київська область.
В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО в регіоні.
Пропагандисти заявляють, що в Курську пролунало щонайменше 10 вибухів. За інформацією російських ЗМІ, в дев'ятиповерховій будівлі вибиті вікна та понівечені балкони. Пожежу було ліквідовано. Там додали, що 15 людей нібито було врятовано, ще 30 евакуйовано.
Губернатор Курської обалсті Алєксєй Смірнов повідомив, що внаслідок влучання збитої ракети у дев'ятиповерхівку, нібито постраждали 13 людей.
Також є інформація про буцімто обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області. Місцевий губернатор В'ячєслав Гладков заявляє, що нібито є 5 постраждалих. В частині міста відсутня електроенергія.
До слова, потужний вибух також пролунав у Ростовській області за декілька кілометрів від Персіоновки. За інформацією від місцевих телеграм-каналів, там розташована військова частина.
У небі над Хмельницькою областю лунали вибухи. Ймовірно, в області працювало ППО.
В Курській області через "прорив" кордону вже шостий день буцімто тривають бої. Тепер росіяни почали панікувати через відсутність евакуації у Беловському районі Курської області.
Росіяни стверджують, що нібито бачать там "великі сили ворога". Також окупантам почав ввижатися новий "прорив" в Бєлгородській області.
Окупанти запустили ударні дрони з окупованої території Запоріжжя. У низці областей оголосили тривогу.
Про вибухи у Києві повідомили кореспонденти Суспільного. Двома хвилинами раніше також повідомляли про вибухи у Полтавській громаді. Вже згодом кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи. Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.