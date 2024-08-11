Ворог масовано атакував "Шахедами", у Росії гриміли вибухи: хронологія 900 дня війни

Підступна повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, триває вже 900 добу. Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру та вбивати населення.

Окупанти хочуть захопити дедалі більше наших територій, однак, ЗСУ дають потужну відсіч противнику. Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте в тексті 24 Каналу.

Дивіться також ЗСУ знищили газову вишку ворога у Чорному морі, Росія втратила Ка-52: хронологія 899 дня війни