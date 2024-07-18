Обмін полоненими, ЗСУ в Кринках: хронологія 875 дня війни
В Україні 875 доба повномасштабної війни. Окупаційні війська Росії продовжують намагання захопити українські території. Водночас ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже третій рік. Про головні події дня станом на 17 липня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У Києві лунали вибухи під час тривоги. Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Однак, дійсно, більшість основних позицій українських військ у селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент. Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами. Насправді по окремих підрозділах робота ведеться складніше. Але це не означає, що немає результатів, і часто вони навіть публічно не оголошуються... Сьогодні повернулись захисники Маріуполя, захисники "Азовсталі", і серед них в тому числі є бійці Національної гвардії. Це те, що я наразі можу повідомити, Про те, що нікого із азовців не було звільнено, повідомила керівниця "Асоціації родин захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко. Інформацію про це опублікував колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно. Він стверджує, що під час обміну в Україну нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією, тобто допомагав ворогу у війні проти України. За його словами, цей військовий також був причетний до побиття бійців "Азову" і хотів отримати російське громадянство. Андрій Юсов відреагував на це. Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки та додаткової уваги, в тому числі й з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться, Рубель Брекельманс заявив, що Україні вже найближчим часом нададуть винищувачі F-16 Нідерландів. Водночас він наголосив, що деталі поки що розкривати не можна. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть понад п'ять років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити досить складну систему. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Це справді щось визначне, Міністр припустив, що на першому етапі Україна використовуватиме F-16 як ППО, адже саме це – пріоритет для захисту наших громадян. Документ враховує безпекові зміни та новації, зокрема, в Чорному морі. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу, Це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів. Особливу увагу приділять: Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину ловити серед вулиці, Водночас Лазуткін зауважив, що та кількість людей, яка оновила дані, наразі набагато перевищує мобілізаційні потреби ЗСУ. Тож не слід говорити про те, що всі, хто оновив дані, – зразу отримають повістку на ВЛК. Щодо тих чоловіків, які не оновили свої облікові дані у встановлені строки, Дмитро Лазуткін зазначив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може тривати від 3 місяців до року. Керівниця центру, пані Наталя, сама є дружиною зниклого безвісти захисника. Тож зможе підтримати емоційно та якісно проконсультувати. Новим старшим представником, який очолить Представництво НАТО в Україні став Патрік Тернер. Про це сьогодні, 17 липня, офіційно повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, ідеться на сайті НАТО. З ворожого полону вдалося повернути учасника "повітряного мосту". Він добровільно погодився летіти на "Азовсталь", щоб допомогти підрозділам, які були там заблоковані. З російського полону повернули ще 95 захисників. Серед них є воїни ЗСУ, Національної гвардії, тероборони та прикордонники. Відомо, що в цьому обміні полоненими також допомагали ОАЕ. Дмитро Лубінець повідомив, що багато повернутих уперше за довгий час подзвонили рідним та вже повідомили їм радісну звістку. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримають офіційне сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Під час пленарного засідання Європейського парламенту 17 липня схвалили резолюцію на підтримку України. Перед цим проросійська фракція намагалась також висунути свою резолюцію. Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що голосували. Сама резолюція підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Відповідно до документа, Європейський парламент засуджує нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії. Там також знову наголосили, що під час цього візиту він не представляв ЄС, а візит є кричущим порушенням договорів ЄС і спільної зовнішньої політики. Проросійська фракція Віктора Орбана у Європарламенті "Патріоти за Європу" запропонувала альтернативну резолюцію щодо підтримки України. Євродепутати цієї політичної групи закликають до припинення вогню та підписання миру з Росією. У документі від цієї групи засудили атаку на дитячу лікарню в Києві "Охматдит" та наголосили та повазі міжнародно визнаних кордонів України, євродепутати цієї політичної групи закликали Україну та Росію "відкрити дипломатичні канали з метою укладання міцного мирного договору". На півдні України фермери втратили значну кількість врожаю. Це відбулося через російські атаки FPV-дронами. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголосив, що після початку повномасштабної війни, Україна отримала збитки у аграрному секторі на понад 50 мільярдів доларів. У перший день дії нових правил було близько 40 випадків відмов через відсутність військово-облікових документів. За перші 7 годин дії нових правил на кордоні не було нестандартних ситуацій, які б ускладнювали рух для громадян, адже більшість військовозобов'язаних мала при собі військово-облікові документи. Енергоатом повідомив, що достроково під'єднав до енергомережі черговий енергоблок. У ньому перевантажували ядерне паливо, також сам блок виходив у плановий ремонт. У компанії повідомили, що повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу. Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт, Безугла 17 липня повідомила, що надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга народу". Депутатка опублікувала відео, на якому заступник спікера Ради Олександр Корнієнко зачитує відповідне оголошення в парламенті. Тепер у "Слузі народу" 233 людини. Керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон заявив, що Росія, Китай, Іран і Північна Корея є смертельними загрозами для Великої Британії. Ми стикаємося зі смертоносним квартетом країн, які все більше працюють разом, Бюджет наступного року буде менш щедрим для України. Уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро із приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році, про що зазначається у проєкті бюджету. Про це пишуть у Reuters. У тимчасово окупованому Севастополі запровадили графіки відключення світла. Так, кожні 2 години без електроенергії залишаються жителі кількох вулиць. Графіки обмеження електроенергії публікують місцеві телеграм-канали. Водночас так званий "губернатор" Севастополя пояснює, що обмеження ввели через "збій обладнання". Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру МВС України Захарченку. У ДБР повідомили, що одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, підозрюваний телефонував посадовцям України. Він пропонував їм підписати договір з Росією про так звану "дружбу і захист", що означало добровільну здачу ворогу територій в обмін на "високі посади". Ба більше, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва Росії. Також Захарченко брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів та дайджестів, щоб формувати в суспільстві антивладні настрої. У своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України, прославляє представників збройних формувань Росії, Глава МЗС Швейцарії зустрівся з російським очільком МЗС Сергєєм Лавровим. В рамках головування Росії в РБ ООН я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим і поінформував його про український Саміт миру, Учора ввечері стало відомо, що за Червінського було внесено заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Уранці 17 липня кореспонденти Суспільного повідомили, що ексрозвідник вийшов на волю. Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора, Також Червінський дав коментар з приводу свого звільнення. "Окремо дякую двом суддям, які винесли рішення, тому що третій був проти цього питання і вдячний їм за те, що я побачу своїх дітей сьогодні це саме головне для мене", – сказав він. Двох хлопчиків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій України, повідомили в Мінреінтеграції. Повернення 6-річного Максима і 12-річного Микити на підконтрольну Уряду територію стало можливим завдяки проєкту "Шлях додому". Його реалізовує Українська мережа за права дитини, партнером проєкту є Мінреінтеграції. В операційній зоні Сил борони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. За минулу добу окупанти здійснили 3 штурми на Оріхівському напрямку та 1 – на лівому березі Дніпра. Зазнавши втрат, відійшли на вихідні позиції. Афіни планують вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 і передати їх Україні після модернізації у США. Водночас Греція модернізує свої F-16 до Block-70, придбає французькі Rafale і американські F-35. За словами заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук, ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася у порівнянні з попередніми тижнями через масовані атаки Росії та спекотну погоду. Ми бачимо, наскільки складною залишається ситуація в усій енергетичній системі через масовані атаки Росії, значні втрати, щоденні додаткові пошкодження мереж і ліній електропередачі. Крім того, триває ремонтна кампанія практично на всіх об'єктах, технічне обслуговування, щоб підготуватися до опалювального сезону, Гринчук також зазначила, що аномальна спека в Україні також впливає на рівень споживання, через що в енергосистемі збільшується дефіцит. На одному з енергооб'єктів було порушення роботи, через це, учора, 16 липня, застосовувалися графіки аварійних відключень. 17 липня прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, український прем’єр Денис Шмигаль та бельгійська міністерка з міжнародної співпраці Каролін Генне під час церемонії, що відбувалася по відеозв’язку, підписали угоду про співпрацю, що передбачає інвестиції у відновлення України обсягом 150 млн євро протягом чотирьох років. Угода дозволяє Бельгійському агентству зі співпраці Enabel долучатися до відновлення постраждалих регіонів України. Основна діяльність планується у Київській та Чернігівській областях, куди Каролін Генне приїздила у лютому цього року для ознайомлення з ситуацією. Співпраця передбачає відновлення критичної інфраструктури та облаштування комфортних укриттів у школах. Перший транш обсягом 20 млн євро спрямують на децентралізовані енергетичні установки у Києві та передмістях перед наступною зимою, з акцентом на лікарні. Бельгія підтримає також встановлення генераторів та сонячних панелей у медичних закладах і школах. Служба безпеки затримала ще трьох колаборантів, які на початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з Росією. Одним із фігурантів є колишній судовий розпорядник. Після захоплення міста Ізюм експосадовець приєднався до місцевого "відділення поліції мвс Росії". Там його призначили "помічником оперативного чергового" окупаційної установи. На цій "посаді" колаборант охороняв будівлю репресивного органу рашистів, а також допомагав їм збирати інформацію про місцевих жителів, зокрема учасників руху опору. Після звільнення громади зловмисник втік на Дніпропетровщину, де «заліг на дно» в орендованій квартирі. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали. Крім того, на Львівщині викрито колишню "директорку" однієї зі шкіл тимчасово окупованої частини території Луганщини. Нею виявилась мешканка міста Антрацит, яка після захоплення населеного пункту пішла на співпрацю з рашистами. На цій "посаді" колаборантка запроваджувала «освітні стандарти» країни-агресора в українському навчальному закладі та схиляла вчителів до співпраці з окупантами. Згодом фігурантка вирішила провідати свою доньку в Києві і для цього намагалася в’їхати на підконтрольну Україні територію через рф та Євросоюз. Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі перетину державного кордону через пункт пропуску "Угринів" на Львівщині. Ще однією прихильницею кремлівського режиму виявилась мешканка Херсонщини. Після захоплення Бериславського району вона влаштувалася до окупаційного «виборчкому». За матеріалами справи, жінка агітувала місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії під час фейкового референдуму. Після звільнення правобережжя області колаборантка виїхала до родичів у Херсон, де хотіла "відсидітись" та уникнути правосуддя. Але їй це не вдалося – зловмисницю затримали за місцем тимчасового проживання. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за статтею колабораційна діяльність. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує від 3 до 15 років тюремного ув’язнення. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську інформаторку на Харківщині. Вона передавала агресору місця базування українських військ, які залучені до оборони обласного центру. Задокументовано як зловмисниця об’їжджала східні околиці міста, де приховано фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ. Також вона намагалася встановити орієнтовну кількість особового складу та бойової техніки на території військових об’єктів. Отримані відомості інформаторка "зливала" в Телеграм-канал, який адмініструють представники російської розвідки. Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки і затримала її у власному помешканні. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру. Маючи прокремлівські погляди, вона шукала "виходи" на спецслужби Росії для співпраці у війні проти України. Для цього публікувала закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ. Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми. Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що в травні минулого року 16-річні Тигран Оганесян та Микита Ханганов із окупованого Бердянська отримали звинувачення від Слідчого комітету Росії у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінували "порушення" статті, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення. За даними правозахисників, Тиграна Оганесяна п’ять днів жорстоко допитували та катували. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії. Як тільки в омбудсмана з’явилася ця інформація, він одразу звернувся до російської сторони, щоб вони надали всю інформацію про підлітків та повернули їх додому. Європарламент ухвалив резолюцію щодо Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова й вимагав від окупантів, щоб вони випустили їх з окупації. Попри це, 24 червня 2023 року російські окупанти в Бердянську вбили українських підлітків. Відбулася позасудова страта. Тепер же російська сторона відмовляється повернути тіла загиблих хлопців їхнім батькам або українській стороні. За інформацією, яку отримав Лубінець, росіяни збираються таємно поховати їхні тіла. Протягом минулої доби 16 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальних безпілотники, зокрема три "Орлан-10" та один ZALA. Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері – Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму. Як розповіло Bloomberg джерело, що знайоме з питанням, загалом Україна та Росія мають намір обмінятися 180 полоненими. Це стане 6 обміном цього року, здійсненим за посередництва держави Перської затоки ОАЕ. Також вказується, що кожна сторона планувала звільнити 90 полонених, якщо угода буде виконана, розповіла західному виданню особа, яка побажали залишитися неназваною. Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб, Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. Під вогнем приватні сектори Курахового і Острівського. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 25 будинків та інфраструктурний об'єкт. Краматорський район. У Лиманській громаді 2 будинки зруйновано і 2 пошкоджено в Зарічному, 1 зруйновано і 1 пошкоджено в Торському, пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди у Ямполі. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 1 поранена у Північному; також у громаді зруйновано 2 будинки і інфраструктурний об'єкт, пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Серебрянці. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 254 людини, у тому числі 31 дитину. Артем Лисогор, голова Луганської ОВА, розповів, що: Протягом дня 16 липня ворог здійснив 28 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", зруйнованої внаслідок ракетного удару росіян. Ці кошти спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час. Це дані, які внесені до Єдиного реєстру осіб. Крім того, МВС має інформацію і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені. З них про 3 тисяч відомо, що вони "живі-здорові", їх місцезнаходження встановлено. Більшість з них – колишні військовополонені. І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них – наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але у подальшому… були ідентифіковані, Посол США в Україні Бріджит Брінк нагадала, що повномасштабне вторгнення Росії призвело до того, що 1/3 території України заміновано. Посол підкреслила, що це становить небезпеку як для її захисників, так і для цивільного населення. Вчора ввечері ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. Запустили близько двох десятків снарядів. Вранці атаки по району продовжилися. Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе. На щастя, обійшлося без постраждалих. В інших громадах області ніч минула без обстрілів. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове, Антонівка, Томарине, Михайлівка, Інгулець, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Широка Балка, Комишани, Токарівка, Садове та місто Херсон.Також ворог здійснив ракетний удар по Херсону. Російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад, торговельні приміщення та вежу стільникового зв'язку; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Пошкоджено ангарні приміщення та приватні автомобілі. Угорський прем'єр наголосив, що може з упевненістю сказали, що відразу після перемоги на виборах Дональд Трамп не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника. Він має для цього детальні та обґрунтовані плани, Водночас глава угорського уряду наголосив, що в разі перемоги Трампа на виборах фінансові відносини між ЄС та США щодо підтримки України зміняться. "Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", – додав він. ️ В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: Речник Пентагону Пет Райдер висловився стосовно експлуатації літаків F-16, коли ті надійдуть в нашу державу. Американський генерал наголосив, що українська армія зможе експлуатувати ці літаки у межах своєї суверенної території. Тобто, за словами Райдера, наша держава зможе завдавати ударів F-16 і по тимчасово окупованих територіях. Водночас ситуація з ударами цими літаками по Росії є складнішою. В американському Мілуокі в штаті Вісконсин поліцейський 16 липня застрелив чоловіка, який викликав у нього підозру. Це сталося, коли в місті відбувався з'їзд Республіканської партії США. Російська пропаганда вже написала, що нібито була серія польотів F-16 над Одеською областю. За даними росіян, літаки вже злітали з румунських аеродромів. Хоч 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перші F-16 із Данії та Нідерландів зараз "на шляху до України", проте в румунському Міноборони 16 липня спростували заявили росіян про нібито присутність літаків. Повідомляємо про нову спробу дезінформації пропагандистськими каналами, пов'язаними з Росією, щодо серії польотів, які минулого тижня виконували літаки F-16 у повітряному просторі України в районі Одеської області. Так звані "джерела", невідомі в дописі на російській платформі телеграм, стверджують, що літаки F-16 будуть злітати з румунських аеродромів, Там пояснили, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію". Румунське міністерство зазначило, що літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії виконують навчальні та місії повітряної поліції:
Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання в районі Кринків, – Морська піхота
В той же час українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат.
У ГУР відповіли на питання про обміни азовців
– сказав Андрій Юсов.
З полону нібито повернули воїна, який співпрацював з окупантами: реакція ГУР
– сказав він.
Наші пілоти іноді вчать F-16 понад 5 років, українці роблять це за 1,5, – міністр із Нідерландів
– акцентував він.
Зеленський підписав указ щодо нової Стратегії морської безпеки
– наголосив Зеленський.
У Генштабі розробили програму "Збереження життя військового", її контролює Сирський
Немає сенсу ловити на вулиці, прийде направлення на ВЛК, – Міноборони про тих, хто оновив дані
– зазначив речник.
У Львові запрацював Центр підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти
У НАТО призначали головного представника в Україні
95 українських захисників звільнені з російського полону
Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України
Росія навмисно винищує український врожай
Яка ситуація на пунктах пропуску
Один з блоків АЕС вийшов з ремонту
– повідомив Енергоатом.
Безугла вийшла з фракції "Слуга народу"
У Британії вважають Росію та Китай "смертельною" загрозою
– сказав він.
Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році
В окупованому Криму запровадили графіки відключення
Ексміністр Захарченко отримав ще одну підозру
– додали в ДБР.
– зазначив очільник МЗС Швейцарії.
Ексрозвідник Роман Червінський вийшов із СІЗО
– написали журналісти.
Оперативна ситуація в операційній зоні Сил борони Півдня
Греція планує передати 32 винищувачі F-16 для України
Яка ситуація в енергосистемі
– зазначила заступниця міністра.
Бельгія та Україна підписали угоду про відновлення на 150 мільйонів євро
СБУ затримала ще 3-х колаборантів, серед яких експосадовець суду та окупаційна "директорка" захопленої школи на Луганщині
СБУ затримала інформаторку Росії, яка "зливала" ворогу локації українських блокпостів поблизу Харкова
Окупанти закатували двох українських дітей і відмовляються віддавати їхні тіла
Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи.
В Bloomberg зазначали, що Україна і Росія планують сьогодні великий обмін полоненими за посередництва ОАЕ
– пишуть у Bloomberg.
В Донецькій ОВА розповіли про ситуацію в регіоні
Ситуація на окупованих та деокупованих територіях
Обстріли Сумщини за добу
Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
Німеччина виділить гроші на відбудову "Охматдиту"
В Україні зниклими безвісти офіційно вважаються 42 тисячі осіб, − МВС
– повідомив начальник відповідного відділу Управління МВС Дмитро Богатюк.
Посольство США виділило 182 мільйона на розмінування України
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині
В Херсонській ОВА розповіли про оперативну інформацію з 06:00 16.07.2024 по 06:00 17.07.2024
Орбан розповів про свою зустріч із Трампом
– сказав Орбан.
Ворожі кораблі в морях
️ в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні;
️ в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
У Пентагоні висловилися про експлуатацію F-16 Україною
Поліція застрелила підозрілого чоловіка за кілька кілометрів від Трампа
У Міноборони Румунії заперечили російські фейки про F-16 в Україні
– заявили в міністерстві оборони Румунії.
У Києві лунали вибухи під час тривоги.
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.
Однак, дійсно, більшість основних позицій українських військ у селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент.
Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами.
Насправді по окремих підрозділах робота ведеться складніше. Але це не означає, що немає результатів, і часто вони навіть публічно не оголошуються... Сьогодні повернулись захисники Маріуполя, захисники "Азовсталі", і серед них в тому числі є бійці Національної гвардії. Це те, що я наразі можу повідомити,
Про те, що нікого із азовців не було звільнено, повідомила керівниця "Асоціації родин захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко.
Інформацію про це опублікував колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно. Він стверджує, що під час обміну в Україну нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією, тобто допомагав ворогу у війні проти України. За його словами, цей військовий також був причетний до побиття бійців "Азову" і хотів отримати російське громадянство.
Андрій Юсов відреагував на це.
Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки та додаткової уваги, в тому числі й з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться,
Рубель Брекельманс заявив, що Україні вже найближчим часом нададуть винищувачі F-16 Нідерландів. Водночас він наголосив, що деталі поки що розкривати не можна.
Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть понад п'ять років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити досить складну систему. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Це справді щось визначне,
Міністр припустив, що на першому етапі Україна використовуватиме F-16 як ППО, адже саме це – пріоритет для захисту наших громадян.
Документ враховує безпекові зміни та новації, зокрема, в Чорному морі.
Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу,
Це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.
Особливу увагу приділять:
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину ловити серед вулиці,
Водночас Лазуткін зауважив, що та кількість людей, яка оновила дані, наразі набагато перевищує мобілізаційні потреби ЗСУ. Тож не слід говорити про те, що всі, хто оновив дані, – зразу отримають повістку на ВЛК.
Щодо тих чоловіків, які не оновили свої облікові дані у встановлені строки, Дмитро Лазуткін зазначив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може тривати від 3 місяців до року.
Керівниця центру, пані Наталя, сама є дружиною зниклого безвісти захисника. Тож зможе підтримати емоційно та якісно проконсультувати.
Новим старшим представником, який очолить Представництво НАТО в Україні став Патрік Тернер.
Про це сьогодні, 17 липня, офіційно повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, ідеться на сайті НАТО.
З ворожого полону вдалося повернути учасника "повітряного мосту". Він добровільно погодився летіти на "Азовсталь", щоб допомогти підрозділам, які були там заблоковані.
З російського полону повернули ще 95 захисників. Серед них є воїни ЗСУ, Національної гвардії, тероборони та прикордонники.
Відомо, що в цьому обміні полоненими також допомагали ОАЕ.
Дмитро Лубінець повідомив, що багато повернутих уперше за довгий час подзвонили рідним та вже повідомили їм радісну звістку. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримають офіційне сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Під час пленарного засідання Європейського парламенту 17 липня схвалили резолюцію на підтримку України. Перед цим проросійська фракція намагалась також висунути свою резолюцію.
Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що голосували. Сама резолюція підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Відповідно до документа, Європейський парламент засуджує нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії. Там також знову наголосили, що під час цього візиту він не представляв ЄС, а візит є кричущим порушенням договорів ЄС і спільної зовнішньої політики.
Проросійська фракція Віктора Орбана у Європарламенті "Патріоти за Європу" запропонувала альтернативну резолюцію щодо підтримки України. Євродепутати цієї політичної групи закликають до припинення вогню та підписання миру з Росією.
У документі від цієї групи засудили атаку на дитячу лікарню в Києві "Охматдит" та наголосили та повазі міжнародно визнаних кордонів України, євродепутати цієї політичної групи закликали Україну та Росію "відкрити дипломатичні канали з метою укладання міцного мирного договору".
На півдні України фермери втратили значну кількість врожаю. Це відбулося через російські атаки FPV-дронами.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголосив, що після початку повномасштабної війни, Україна отримала збитки у аграрному секторі на понад 50 мільярдів доларів.
У перший день дії нових правил було близько 40 випадків відмов через відсутність військово-облікових документів. За перші 7 годин дії нових правил на кордоні не було нестандартних ситуацій, які б ускладнювали рух для громадян, адже більшість військовозобов'язаних мала при собі військово-облікові документи.
Енергоатом повідомив, що достроково під'єднав до енергомережі черговий енергоблок. У ньому перевантажували ядерне паливо, також сам блок виходив у плановий ремонт.
У компанії повідомили, що повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.
Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт,
Безугла 17 липня повідомила, що надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга народу". Депутатка опублікувала відео, на якому заступник спікера Ради Олександр Корнієнко зачитує відповідне оголошення в парламенті. Тепер у "Слузі народу" 233 людини.
Керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон заявив, що Росія, Китай, Іран і Північна Корея є смертельними загрозами для Великої Британії.
Ми стикаємося зі смертоносним квартетом країн, які все більше працюють разом,
Бюджет наступного року буде менш щедрим для України. Уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро із приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році, про що зазначається у проєкті бюджету. Про це пишуть у Reuters.
У тимчасово окупованому Севастополі запровадили графіки відключення світла. Так, кожні 2 години без електроенергії залишаються жителі кількох вулиць.
Графіки обмеження електроенергії публікують місцеві телеграм-канали. Водночас так званий "губернатор" Севастополя пояснює, що обмеження ввели через "збій обладнання".
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру МВС України Захарченку.
У ДБР повідомили, що одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, підозрюваний телефонував посадовцям України. Він пропонував їм підписати договір з Росією про так звану "дружбу і захист", що означало добровільну здачу ворогу територій в обмін на "високі посади".
Ба більше, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва Росії. Також Захарченко брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів та дайджестів, щоб формувати в суспільстві антивладні настрої.
У своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України, прославляє представників збройних формувань Росії,
Глава МЗС Швейцарії зустрівся з російським очільком МЗС Сергєєм Лавровим.
В рамках головування Росії в РБ ООН я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим і поінформував його про український Саміт миру,
Учора ввечері стало відомо, що за Червінського було внесено заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Уранці 17 липня кореспонденти Суспільного повідомили, що ексрозвідник вийшов на волю.
Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора,
Також Червінський дав коментар з приводу свого звільнення.
"Окремо дякую двом суддям, які винесли рішення, тому що третій був проти цього питання і вдячний їм за те, що я побачу своїх дітей сьогодні це саме головне для мене", – сказав він.
Двох хлопчиків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій України, повідомили в Мінреінтеграції.
Повернення 6-річного Максима і 12-річного Микити на підконтрольну Уряду територію стало можливим завдяки проєкту "Шлях додому". Його реалізовує Українська мережа за права дитини, партнером проєкту є Мінреінтеграції.
В операційній зоні Сил борони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.
За минулу добу окупанти здійснили 3 штурми на Оріхівському напрямку та 1 – на лівому березі Дніпра. Зазнавши втрат, відійшли на вихідні позиції.
Афіни планують вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 і передати їх Україні після модернізації у США. Водночас Греція модернізує свої F-16 до Block-70, придбає французькі Rafale і американські F-35.
За словами заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук, ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася у порівнянні з попередніми тижнями через масовані атаки Росії та спекотну погоду.
Ми бачимо, наскільки складною залишається ситуація в усій енергетичній системі через масовані атаки Росії, значні втрати, щоденні додаткові пошкодження мереж і ліній електропередачі. Крім того, триває ремонтна кампанія практично на всіх об'єктах, технічне обслуговування, щоб підготуватися до опалювального сезону,
Гринчук також зазначила, що аномальна спека в Україні також впливає на рівень споживання, через що в енергосистемі збільшується дефіцит.
На одному з енергооб'єктів було порушення роботи, через це, учора, 16 липня, застосовувалися графіки аварійних відключень.
17 липня прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, український прем’єр Денис Шмигаль та бельгійська міністерка з міжнародної співпраці Каролін Генне під час церемонії, що відбувалася по відеозв’язку, підписали угоду про співпрацю, що передбачає інвестиції у відновлення України обсягом 150 млн євро протягом чотирьох років.
Угода дозволяє Бельгійському агентству зі співпраці Enabel долучатися до відновлення постраждалих регіонів України. Основна діяльність планується у Київській та Чернігівській областях, куди Каролін Генне приїздила у лютому цього року для ознайомлення з ситуацією.
Співпраця передбачає відновлення критичної інфраструктури та облаштування комфортних укриттів у школах.
Перший транш обсягом 20 млн євро спрямують на децентралізовані енергетичні установки у Києві та передмістях перед наступною зимою, з акцентом на лікарні. Бельгія підтримає також встановлення генераторів та сонячних панелей у медичних закладах і школах.
Служба безпеки затримала ще трьох колаборантів, які на початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з Росією.
Одним із фігурантів є колишній судовий розпорядник. Після захоплення міста Ізюм експосадовець приєднався до місцевого "відділення поліції мвс Росії".
Там його призначили "помічником оперативного чергового" окупаційної установи.
На цій "посаді" колаборант охороняв будівлю репресивного органу рашистів, а також допомагав їм збирати інформацію про місцевих жителів, зокрема учасників руху опору.
Після звільнення громади зловмисник втік на Дніпропетровщину, де «заліг на дно» в орендованій квартирі. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
Крім того, на Львівщині викрито колишню "директорку" однієї зі шкіл тимчасово окупованої частини території Луганщини.
Нею виявилась мешканка міста Антрацит, яка після захоплення населеного пункту пішла на співпрацю з рашистами.
На цій "посаді" колаборантка запроваджувала «освітні стандарти» країни-агресора в українському навчальному закладі та схиляла вчителів до співпраці з окупантами.
Згодом фігурантка вирішила провідати свою доньку в Києві і для цього намагалася в’їхати на підконтрольну Україні територію через рф та Євросоюз.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі перетину державного кордону через пункт пропуску "Угринів" на Львівщині.
Ще однією прихильницею кремлівського режиму виявилась мешканка Херсонщини. Після захоплення Бериславського району вона влаштувалася до окупаційного «виборчкому».
За матеріалами справи, жінка агітувала місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії під час фейкового референдуму.
Після звільнення правобережжя області колаборантка виїхала до родичів у Херсон, де хотіла "відсидітись" та уникнути правосуддя. Але їй це не вдалося – зловмисницю затримали за місцем тимчасового проживання.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за статтею колабораційна діяльність.
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує від 3 до 15 років тюремного ув’язнення.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську інформаторку на Харківщині. Вона передавала агресору місця базування українських військ, які залучені до оборони обласного центру.
Задокументовано як зловмисниця об’їжджала східні околиці міста, де приховано фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ.
Також вона намагалася встановити орієнтовну кількість особового складу та бойової техніки на території військових об’єктів.
Отримані відомості інформаторка "зливала" в Телеграм-канал, який адмініструють представники російської розвідки.
Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки і затримала її у власному помешканні. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру.
Маючи прокремлівські погляди, вона шукала "виходи" на спецслужби Росії для співпраці у війні проти України.
Для цього публікувала закриту інформацію в російських пабліках, які окупанти використовують для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.
Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій.
Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.
Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що в травні минулого року 16-річні Тигран Оганесян та Микита Ханганов із окупованого Бердянська отримали звинувачення від Слідчого комітету Росії у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінували "порушення" статті, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення.
За даними правозахисників, Тиграна Оганесяна п’ять днів жорстоко допитували та катували. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії.
Як тільки в омбудсмана з’явилася ця інформація, він одразу звернувся до російської сторони, щоб вони надали всю інформацію про підлітків та повернули їх додому. Європарламент ухвалив резолюцію щодо Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова й вимагав від окупантів, щоб вони випустили їх з окупації.
Попри це, 24 червня 2023 року російські окупанти в Бердянську вбили українських підлітків. Відбулася позасудова страта.
Тепер же російська сторона відмовляється повернути тіла загиблих хлопців їхнім батькам або українській стороні. За інформацією, яку отримав Лубінець, росіяни збираються таємно поховати їхні тіла.
Протягом минулої доби 16 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальних безпілотники, зокрема три "Орлан-10" та один ZALA.
Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері – Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму.
Як розповіло Bloomberg джерело, що знайоме з питанням, загалом Україна та Росія мають намір обмінятися 180 полоненими.
Це стане 6 обміном цього року, здійсненим за посередництва держави Перської затоки ОАЕ.
Також вказується, що кожна сторона планувала звільнити 90 полонених, якщо угода буде виконана, розповіла західному виданню особа, яка побажали залишитися неназваною.
Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб,
Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. Під вогнем приватні сектори Курахового і Острівського. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 25 будинків та інфраструктурний об'єкт.
Краматорський район. У Лиманській громаді 2 будинки зруйновано і 2 пошкоджено в Зарічному, 1 зруйновано і 1 пошкоджено в Торському, пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди у Ямполі. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.
Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 1 поранена у Північному; також у громаді зруйновано 2 будинки і інфраструктурний об'єкт, пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Серебрянці.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 254 людини, у тому числі 31 дитину.
Артем Лисогор, голова Луганської ОВА, розповів, що:
Протягом дня 16 липня ворог здійснив 28 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", зруйнованої внаслідок ракетного удару росіян.
Ці кошти спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.
Це дані, які внесені до Єдиного реєстру осіб. Крім того, МВС має інформацію і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені. З них про 3 тисяч відомо, що вони "живі-здорові", їх місцезнаходження встановлено. Більшість з них – колишні військовополонені.
І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них – наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але у подальшому… були ідентифіковані,
Посол США в Україні Бріджит Брінк нагадала, що повномасштабне вторгнення Росії призвело до того, що 1/3 території України заміновано.
Посол підкреслила, що це становить небезпеку як для її захисників, так і для цивільного населення.
Вчора ввечері ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. Запустили близько двох десятків снарядів.
Вранці атаки по району продовжилися. Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
В інших громадах області ніч минула без обстрілів.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове, Антонівка, Томарине, Михайлівка, Інгулець, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Широка Балка, Комишани, Токарівка, Садове та місто Херсон.Також ворог здійснив ракетний удар по Херсону.
Російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад, торговельні приміщення та вежу стільникового зв'язку; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Пошкоджено ангарні приміщення та приватні автомобілі.
Угорський прем'єр наголосив, що може з упевненістю сказали, що відразу після перемоги на виборах Дональд Трамп не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника.
Він має для цього детальні та обґрунтовані плани,
Водночас глава угорського уряду наголосив, що в разі перемоги Трампа на виборах фінансові відносини між ЄС та США щодо підтримки України зміняться.
"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", – додав він.
️ В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
Речник Пентагону Пет Райдер висловився стосовно експлуатації літаків F-16, коли ті надійдуть в нашу державу. Американський генерал наголосив, що українська армія зможе експлуатувати ці літаки у межах своєї суверенної території.
Тобто, за словами Райдера, наша держава зможе завдавати ударів F-16 і по тимчасово окупованих територіях. Водночас ситуація з ударами цими літаками по Росії є складнішою.
В американському Мілуокі в штаті Вісконсин поліцейський 16 липня застрелив чоловіка, який викликав у нього підозру. Це сталося, коли в місті відбувався з'їзд Республіканської партії США.
Російська пропаганда вже написала, що нібито була серія польотів F-16 над Одеською областю. За даними росіян, літаки вже злітали з румунських аеродромів.
Хоч 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перші F-16 із Данії та Нідерландів зараз "на шляху до України", проте в румунському Міноборони 16 липня спростували заявили росіян про нібито присутність літаків.
Повідомляємо про нову спробу дезінформації пропагандистськими каналами, пов'язаними з Росією, щодо серії польотів, які минулого тижня виконували літаки F-16 у повітряному просторі України в районі Одеської області. Так звані "джерела", невідомі в дописі на російській платформі телеграм, стверджують, що літаки F-16 будуть злітати з румунських аеродромів,
Там пояснили, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію".
Румунське міністерство зазначило, що літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії виконують навчальні та місії повітряної поліції: