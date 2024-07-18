Обмін полоненими, ЗСУ в Кринках: хронологія 875 дня війни

В Україні 875 доба повномасштабної війни. Окупаційні війська Росії продовжують намагання захопити українські території. Водночас ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже третій рік. Про головні події дня станом на 17 липня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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