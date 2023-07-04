МЗС викличе посла Грузії, графіки навчань на F-16 зсуваються: хронологія 496 дня війни
4 липня 2023, 06:22Читать новость на русском
В Україні 496 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують потужний контрнаступ для деокупації всіх наших територій.
Про ситуацію на фронті, боротьбу українців проти російського агресора, події на міжнародній арені та головні новини 4 липня пише 24 Канал.
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