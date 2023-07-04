МЗС викличе посла Грузії, графіки навчань на F-16 зсуваються: хронологія 496 дня війни

4 липня 2023, 06:22
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В Україні 496 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують потужний контрнаступ для деокупації всіх наших територій.

Про ситуацію на фронті, боротьбу українців проти російського агресора, події на міжнародній арені та головні новини 4 липня пише 24 Канал.

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01:58 Кулеба зазначив, що за планом навчання наших пілотів на F-16 мало розпочатися ще у червні. Втім, "графік починає зсуватися". Союзники розповідають про "помилки в розрахунках".01:36 Журналісти Bihus.Info виявили елітну нерухомість у дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Вілла у Франції обійшлася у 20 мільйонів євро.00:43 Очільник МЗС заявив, що Міхеіла Сааакашвілі повільно доводять до смерті. Дмитро Кулеба закликав дати політику виїхати. Зазначив, що 4 липня викличуть на жорстку розмову посла Грузії. Після неї він відправиться до Тбілісі.
Автор: Юлія Лобурак