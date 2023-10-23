Не перше загострення, – у ГУР пояснили важливість оборони Авдіївки

В українській розвідці заявляють про складну ситуацію на Авдіївському напрямку, де активізувалися російські сили. У ГУР стверджують, що росіяни не досягають поставлених цілей, за що платять високу ціну.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що українські оборонці стримують атакувальні дії росіян. Він заявив, що Росія зазнає великих втрат у живій силі й техніці.

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Українські сили продовжують активні дії, попри наступ росіян

"І так, ситуація, зокрема і на Авдіївському напрямку, складна, але ворог зазнає великих втрат у живій силі та в техніці", – сказав Юсов.

Він зазначив, що українські військові мали інформацію про активізацію наступальних дій з боку Росії. Тому, за словами представника ГУР, були пропрацьовані різні сценарії, і українські оборонці та командування до цього готові.

Так, звичайно, це завжди складно: буде неправий той, хто буде розповідати, що ці атаки дуже легко даються. Ні, нелегко. Але українці тримають оборону, тримають рубежі і ворог, ще раз повторюю, зазнає невиправдано високих для себе втрат, не виконуючи поставлені завдання, фактично повертаючись до тактики м'ясних штурмів. Крім того, у ворога значні втрати техніки,

– сказав Юсов.

Водночас він зауважив, що українські Сили безпеки і оборони, попри наступ росіян, "продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом".

Загострення у районі Авдіївки відбувається не вперше

Коментуючи значення Авдіївки, Юсов наголосив, що оборона будь-якого українського населеного пункту є надзвичайно важливою. Він пояснив, що повертати і відвойовувати будь-який населений пункт набагато важче і ціна цього набагато вища, ніж тримання оборони.

Тому ми тут не можемо проводити якісь паралелі і казати, що ось цей населений пункт важливий, а цей неважливий. Кожен клаптик української землі має значення, вже сьогодні він политий українською кров'ю – і наших захисників, і цивільних,

– сказав представник ГУР.

Разом з тим, Юсов зазначив, що загострення у районі Авдіївки відбувається не вперше. Він нагадав, що Росія хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Але так, Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зрештою навіть з моменту повномасштабного вторгнення такі плани були вже неодноразово, але вони зазнавали краху, терміни посувалися. Зараз бачимо чергове загострення", – розповів Юсов.

. У Генштабі ЗСУ 23 жовтня повідомили, що на Авдіївському напрямку ворог намагався оточити Авдіївку, але українські захисники тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак ворога.