На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару: хронологія 606 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 20 місяців. Сили оборони наступають для деокупації рідної землі. Російські загарбники продовжують терор мирного населення.

Про нові воєнні злочини росіян, успіхи ЗСУ, боротьбу українців на фронті, в тилу, на міжнародній арені, головні новини 22 жовтня розповідає 24 Канал.

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