На Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару: хронологія 606 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 20 місяців. Сили оборони наступають для деокупації рідної землі. Російські загарбники продовжують терор мирного населення.
Про нові воєнні злочини росіян, успіхи ЗСУ, боротьбу українців на фронті, в тилу, на міжнародній арені, головні новини 22 жовтня розповідає 24 Канал.
Важливо Росіяни на Харківщині влучили у термінал "Нової пошти": загинули 6 людей, 16 поранені
У поліції Харківської області повідомили, що на території термінала "Нової пошти", в який влучили окупанти, перебувало 22 особи. 6 людей загинули та 16 поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні. Фахівці вибухотехнічної вилучили уламки ракети С-300. Наслідки російської атаки / Фото поліції Російський пропагандист Сатановський, який публічно призив Захарову і після цього був звільнений Соловйовим, заявив, що не шкодує про свої слова. А ще розкритикував Путіна та Медведєва. Останнього назвав "маленьким слабеньким г****м". Очільник Харківської ОВА повідомив, що 6 людей загинули внаслідок російської атаки. Ще 14 зазнали поранень. Синєгубов підкреслив, що всі – співробітники "Нової пошти", котрі перебували у приміщенні на момент ракетного удару. Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків у тяжкому стані. За їхні життя борються медики. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до, На фронті своє життя за Україну віддав захисник Маріуполя та колишній полонений з Оленівки 60-річний Ігор Дубик. Він – боєць 109-ї окремої бригади Територіальної оборони Донецької області. Під час оборони Маріуполя зазнав поранення, 200 днів провів у російському полоні, зазнавав тортур, схуд на понад 30 кілограмів. Менш ніж за два місяці після звільнення з полону повернувся на фронт.
Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару на Харківщині
Удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: у людей "не було шансів добігти до укриття"
– заявили у "Новій пошті".
У боях загинув захисник Маріуполя
У поліції Харківської області повідомили, що на території термінала "Нової пошти", в який влучили окупанти, перебувало 22 особи. 6 людей загинули та 16 поранені.
Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
Фахівці вибухотехнічної вилучили уламки ракети С-300.
Наслідки російської атаки / Фото поліції
Російський пропагандист Сатановський, який публічно призив Захарову і після цього був звільнений Соловйовим, заявив, що не шкодує про свої слова. А ще розкритикував Путіна та Медведєва. Останнього назвав "маленьким слабеньким г****м".
Очільник Харківської ОВА повідомив, що 6 людей загинули внаслідок російської атаки. Ще 14 зазнали поранень. Синєгубов підкреслив, що всі – співробітники "Нової пошти", котрі перебували у приміщенні на момент ракетного удару.
Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків у тяжкому стані. За їхні життя борються медики. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до,
На фронті своє життя за Україну віддав захисник Маріуполя та колишній полонений з Оленівки 60-річний Ігор Дубик. Він – боєць 109-ї окремої бригади Територіальної оборони Донецької області.
Під час оборони Маріуполя зазнав поранення, 200 днів провів у російському полоні, зазнавав тортур, схуд на понад 30 кілограмів. Менш ніж за два місяці після звільнення з полону повернувся на фронт.