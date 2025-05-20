Росія атакує "Шахедами", Сили оборони просунулися на Курщині: хронологія 1182 дня війни

07:32, 20 травня

Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Три повітряні цілі знищили оборонці неба. Втім, є наслідки.

У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, її приборкали рятувальники.

У Синельниківському районі є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь.

По Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. У Покровській громаді пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.

Усюди минулося без загиблих та постраждалих.