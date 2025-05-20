Росія атакує "Шахедами", Сили оборони просунулися на Курщині: хронологія 1182 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває 1182 добу. Росія продовжує обстріли мирних українських міст, але досі не спромоглася повністю витіснити Сили оборони України з Курської області.
Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак та головні події 20 травня – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Сили оборони просунулися на Курщині, окупанти – біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW
Які головні події 20 травня
Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Три повітряні цілі знищили оборонці неба. Втім, є наслідки. У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, її приборкали рятувальники. У Синельниківському районі є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь. По Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. У Покровській громаді пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. Усюди минулося без загиблих та постраждалих. Президент Сполучених Штатів заявив журналістам, що не посилюватиме санкції проти країни-агресорки Росії, "оскільки є шанс" на прогрес. Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться, Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно. Також є просування українських військ у напрямку Борової. Росіяни ж просунулися в південній частині Часового Яру та на північ від Котлярівки (на схід від Новопавлівки). Водночас на Торецькому напрямку є просування обох сторін.
Вночі ворог обстрілював Дніпропетровщину
Трамп не запроваджуватиме нові санкції проти Росії
– сказав Трамп.
Сили оборони мають певний успіх на Курщині, - ISW
Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Три повітряні цілі знищили оборонці неба. Втім, є наслідки.
У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, її приборкали рятувальники.
У Синельниківському районі є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь.
По Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. У Покровській громаді пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.
Усюди минулося без загиблих та постраждалих.
Президент Сполучених Штатів заявив журналістам, що не посилюватиме санкції проти країни-агресорки Росії, "оскільки є шанс" на прогрес.
Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться,
Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно.
Також є просування українських військ у напрямку Борової.
Росіяни ж просунулися в південній частині Часового Яру та на північ від Котлярівки (на схід від Новопавлівки).
Водночас на Торецькому напрямку є просування обох сторін.