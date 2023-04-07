Обмін шпигунів з УПЦ МП, "виселення" посольства Росії у Києві: хронологія 408 дня війни

В Україні вже 408 день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Наші захисники героїчно протистоять ворогу, що вміє лише тероризувати, вбивати цивільних та знищувати інфраструктуру.

Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 7 квітня розповідає 24 Канал.

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