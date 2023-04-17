Росія готує депортацію дітей з Енергодара, 590 знищених окупантів: хронологія 418 дня війни
17 квітня 2023, 08:53Читать новость на русском
Повномасштабна війна в Україні триває вже 418 добу. Українські воїни продовжують очищувати рідну землю від російських окупантів.
Про головні події на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні 17 квітня розповідає 24 Канал.
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Втрати ворога на ранок 17 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У Мелітополь привезли мобіків / Фото "Ріа-Мелітополь"
- упродовж минулої доби окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах: Запоріжжі, Комишувасі Запорізької області та Снігурівці на Миколаївщині, а також 42 авіаційних удари.
- Ворог здійснив 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.
- Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На зазначених ділянках фронту наші воїни відбили ще понад 60 атак ворога.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів.
- Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.
- Збито 4 ворожих БпЛА: 2 типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет".
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, ЗРК, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.