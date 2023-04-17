Росія готує депортацію дітей з Енергодара, 590 знищених окупантів: хронологія 418 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 418 добу. Українські воїни продовжують очищувати рідну землю від російських окупантів.

Про головні події на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні 17 квітня розповідає 24 Канал.

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У Херсонській міськраді повідомили, що упродовж доби ворог 8 раз обстріляв Херсонську громаду, використавши 29 снарядів. Влучання зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Степанівці, Приозерному. Також уражено острівну та лівобережну берегову частину громади, зокрема, дачні ділянки. Вночі росіяни двічі обстріляли Херсон. На щастя, ніхто не постраждав.Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2235 людей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що у Великдень під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі. Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе. На щастя, минулося без постраждалих.Суспільне Донбас" з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка пише, що 16 квітня в області не було загиблих та поранених внаслідок російських обстрілів.У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу Сили оборони знищили ще 590 окупантів. Росія вже втратила 182 660 своїх бійців.



Втрати ворога на ранок 17 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Голова Донецької ОВА розповів, що за 16 квітня вдалося встановити інформацію щодо 4 загиблих внаслідок ракетного удару по Слов'янську.Мер Мелітополя Федоров повідомив, що Росія готує депортацію дітей з Енергодара. Вивозити дітей у бік Криму збираються на транспорті, що належить ЗАЕС. Окупанти вже крадуть з дитячих садочків міста меблі, матраци та інше майно. Також намагатимуться взяти у заручники колектив Запорізької АЕС.Очільник Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що за минулу добу ворог здійснив 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Обласний центр росіяни обстріляли 3 рази. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. На щастя, минулося без жертв та постраждалих серед цивільних.У Дніпропетровській облраді повідомили, що ніч у громадах була тихою. Хоча і з повітряною тривогою, однак, без обстрілів.Віталій Кім повідомив, що на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано."Ріа-Мелітополь" повідомляє, що до міста окупанти знову завезли російських мобілізованих. Серед них багато чеченців та осетинів.

У Мелітополь привезли мобіків / Фото "Ріа-Мелітополь"

упродовж минулої доби окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах: Запоріжжі, Комишувасі Запорізької області та Снігурівці на Миколаївщині, а також 42 авіаційних удари.

Ворог здійснив 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На зазначених ділянках фронту наші воїни відбили ще понад 60 атак ворога.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Збито 4 ворожих БпЛА: 2 типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, ЗРК, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.

У Генштабі ЗСУ оприлюднили ранкове зведення:

Військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко розповів 24 Каналу, що на Бахмутському напрямку ведуться запеклі вуличні бої. Окупанти намагаються закріпитися на залізничному вокзалі, де вже поклали немало своїх сил, і по всій лінії залізничної дороги. Також росіяни не полишають спроб взяти район Квадратів.Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан"й інші активи російської компанії "Волга-Днепр".Папа Римський 16 квітня привітав християн, які святкують Великдень. Понтифік вкотре закликав українців та росіян "примиритися".Пізно ввечері 16 квітня в російському Бєлгороді безпілотник невідомого походження прилетів у ТЕС. На підстанції спалахнула пожежа. Місто частково залишилося без світла.