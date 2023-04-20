Нічна атака "Шахідами", що спричинило спалах над Києвом: хронологія 421 дня війни

Уже 421 добу повномасштабної війни українські воїни героїчно обороняють рідну землю від російської навали, яка вміє лише тероризувати, безжалісно вбивати мирних людей та руйнувати цивільну інфраструктуру.

Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні, головні події за 20 березня розповідає 24 Канал.

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минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 "Шахід-136". 21 з них знищили наші захисники.

Окупанти здійснили 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнку.

В Ізюмівці, що в Криму, близько 400 російських військовослужбовців строкової служби, які розквартировані на базі відпочинку "Долина Скіфів", планують перемістити на оборонні позиції в районі Володимирівки.

Наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

У російському добровольчому формуванні "Невський", яке беруть участь в бойових діях на Донеччині, збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та повернутися додому.

У Генштабі ЗСУ оприлюднили ранкове зведення:

Освітній проєкт про космос Alpha Centauri опублікував повідомлення, в якому йдеться, що траєкторія падіння супутника NASA зовсім інша і її можна відстежити на спеціальному ресурсі. За даними цього сайту, супутник станом на 0:50 20 квітня ще не входив в атмосферу Землі, тобто падіння ще не було.У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі агресор знову атакує Україну ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" збили 10 із 11 Shahed-136/131.Захисницю УПЦ МП Кохановську 19 квітня нібито забрала поліція. У церкві заявили про викрадення.

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У Повітряних силах повідомили, щоза попередньою інформацією спалахи над Києвом близько 22:30 пов'язані із падінням супутника або метеорита. Інформація уточнюється. Наголосили, що наразі загрози застосування ворогом засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. Окрім того, військові розповіли, що триває інтенсивна бойова робота Повітряних сил по Shahed-136/131 на південно-східному напрямку.Секретар РНБО Олексій Данілов назвав єдину країну, яка точно постачає зброю Росії, – Іран. За його словами, більше чітких союзників держава-агресор не має.