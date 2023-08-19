Ворог запускав цілі групи "Шахедів", деталі навчань пілотів на F-16: хронологія 542 дня війни

Війна та спротив українського народу триває. З дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави минуло 542 дні. Сили оборони не лише стримують противника, а й наступають на кількох напрямках фронту.

Що відбувається на полі бою, атаки ворога та інші головні події, що відбулись упродовж останньої доби, розповідає 24 Канал.

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Звільнення Мелітополя не є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний коридор до Криму. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у відповідь на інформацію The Washington Post про те, що ЗСУ не досягнуть головної мети контрнаступу – Мелітополя.

08:13 За минулу добу українські військові знищили 500 окупантів, 8 танків та 19 артилерійських систем. Від початку вторгнення наші захисники та захисниці вже ліквідували понад 257 тисяч окупантів.



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:39 У Повітряних Силах повідомили, що під час останньої атаки було знищено 15 ворожих безпілотників з 17 випущених ворогом із району Курська. Протиповітряна оборона працювала у північних та центральних, а також і західних областях.



Результати роботи ППО 19 серпня / Інфографіка Повітряних сил

07:30 Генштаб опублікував ранкове зведення. Зазначають, що вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131".

Ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах.

Під час нічної атаки ворог використав відволікаючий маневр, заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Росія вивела у Чорне море ракетоносій, але атакувала "Шахедами" з Півночі. Дрони випустили з Курського напрямку.Уночі в тимчасово окупованому Криму знову було неспокійно. Вибухи чули одразу в кількох населених пунктах. Тим часом пропагандисти писали, що Путін проводить нараду в Ростові-на -Дону.Естонська розвідка вважає, що без мобілізації Росія не може розраховувати на успіхи. Водночас у Кремлі намагаються не допустити нової хвилі мобілізації.Данія матиме секретні документи, за допомогою яких наші пілоти опановуватимуть західні винищувачі F-16.

00:50 Близько півночі у Київській та низці інших областей пролунала повітряна тривога. Причиною став запуск "Шахедів". Також повідомлялося, що окупанти тримають у Чорному морі корабель із 8-ма ракетами типу "Калібр".

На Хмельниччині повідомляли про вибухи.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в інтерв'ю The Washington Post висловився про повільне постачання зброї Україні. За його словами, наступ української армії буде довгим і повільним, але росіяни вже зазнали величезних втрат.