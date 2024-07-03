Морські дрони атакували Новоросійськ: хронологія 861 дня війни
Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких планів в Україні. Втім, їй на заваді стоять українські захисники, які докладають титанічних зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.
Триває 861 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії – читайте у хронології 24 Каналу.
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Очільник ДОР Микола Лукашук повідомив про наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині. Учора через падіння уламків збитої ракети постраждала 75-річна жінка. Також сильний стрес отримав 77-річний чоловік. У 7 приватних будинках повибивало вікна, двері та дахи. Також виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Внаслідок ворожого удару по Нікопольщині загинули двоє мешканців. Мовиться про 43-річну жінку та 19-річного хлопця. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 5 житлових будинків, господарська споруда, мікроавтобус та лінії електропередачі. Також вчора ввечері ворог атакував Нікополь і Червоногригорівську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатувалася. На ранок атаки по району відновилися. Ворог ударив дронами-камікадзе й артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді. Виникла пожежа у приватному будинку. Пошкоджені 6 осель, гараж та лінія електропередачі. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 180 окупантів. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення складають 546 270 бійців особового складу. Скільки окупанти втратили техніки: Уранці в Повітряних силах повідомили про рух ракети в напрямку Одеси. Згодом у місті пролунали вибухи. Наразі офіційна інформація щодо наслідків відсутня. Близько 3 ночі морські дрони навідалися до Новоросійська. Місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях, адже Чорноморський флот відбивав атаку безекіпажних катерів. Російські ЗМІ заявляли про те, що буцімто вдалося знищити декілька невідомих морських дронів. За словами місцевих, вибухи тривали протягом 30 хвилин. У місті перекривали рух в районі набережної. Уночі після оголошення тривоги у Харкові пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про російську авіацію поблизу кордонів, а також можливість застосування ворогом балістики. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога, Вибух у самому Харкові почули близько 02:05. Чоловік у вбиральні ТЦК на Закарпатті порізав собі вени під час уточнення військово-облікових даних. Військовослужбовці надали чоловіку медичну допомогу, а також викликали поліцію та карету швидкої допомоги. Там також зазначили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Київ за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, після чого був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Тому відповідно до нинішнього законодавства чоловік підлягає призову за мобілізацією.
Обстріли Дніпропетровщини не припиняються
Актуальні втрати ворога
На Одещині пролунали вибухи
Морські дрони атакували Новоросійськ
Ворог атакував Харків
– писали військові.
На Закарпатті чоловік порізав собі вени у вбиральні ТЦК
Очільник ДОР Микола Лукашук повідомив про наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині.
Учора через падіння уламків збитої ракети постраждала 75-річна жінка. Також сильний стрес отримав 77-річний чоловік.
У 7 приватних будинках повибивало вікна, двері та дахи. Також виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.
Внаслідок ворожого удару по Нікопольщині загинули двоє мешканців. Мовиться про 43-річну жінку та 19-річного хлопця.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 5 житлових будинків, господарська споруда, мікроавтобус та лінії електропередачі.
Також вчора ввечері ворог атакував Нікополь і Червоногригорівську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.
На ранок атаки по району відновилися. Ворог ударив дронами-камікадзе й артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді.
Виникла пожежа у приватному будинку. Пошкоджені 6 осель, гараж та лінія електропередачі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 180 окупантів. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення складають 546 270 бійців особового складу.
Скільки окупанти втратили техніки:
Уранці в Повітряних силах повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.
Згодом у місті пролунали вибухи. Наразі офіційна інформація щодо наслідків відсутня.
Близько 3 ночі морські дрони навідалися до Новоросійська.
Місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях, адже Чорноморський флот відбивав атаку безекіпажних катерів.
Російські ЗМІ заявляли про те, що буцімто вдалося знищити декілька невідомих морських дронів.
За словами місцевих, вибухи тривали протягом 30 хвилин. У місті перекривали рух в районі набережної.
Уночі після оголошення тривоги у Харкові пролунав вибух.
Повітряні сили попереджали про російську авіацію поблизу кордонів, а також можливість застосування ворогом балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,
Вибух у самому Харкові почули близько 02:05.
Чоловік у вбиральні ТЦК на Закарпатті порізав собі вени під час уточнення військово-облікових даних.
Військовослужбовці надали чоловіку медичну допомогу, а також викликали поліцію та карету швидкої допомоги.
Там також зазначили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Київ за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, після чого був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних.
Тому відповідно до нинішнього законодавства чоловік підлягає призову за мобілізацією.