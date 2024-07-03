Морські дрони атакували Новоросійськ: хронологія 861 дня війни

Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких планів в Україні. Втім, їй на заваді стоять українські захисники, які докладають титанічних зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.

Триває 861 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії – читайте у хронології 24 Каналу.

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