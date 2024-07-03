Морські дрони атакували Новоросійськ: хронологія 861 дня війни

3 липня 2024, 06:58
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Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких планів в Україні. Втім, їй на заваді стоять українські захисники, які докладають титанічних зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.

Триває 861 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії – читайте у хронології 24 Каналу.

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07:39, 03 липня

Обстріли Дніпропетровщини не припиняються

Очільник ДОР Микола Лукашук повідомив про наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині. 

Учора через падіння уламків збитої ракети постраждала 75-річна жінка. Також сильний стрес отримав 77-річний чоловік.

У 7 приватних будинках повибивало вікна, двері та дахи. Також виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. 

Внаслідок ворожого удару по Нікопольщині загинули двоє мешканців. Мовиться про 43-річну жінку та 19-річного хлопця.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 5 житлових будинків, господарська споруда, мікроавтобус та лінії електропередачі. 

Також вчора ввечері ворог атакував Нікополь і Червоногригорівську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.

На ранок атаки по району відновилися. Ворог ударив дронами-камікадзе й артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді.

Виникла пожежа у приватному будинку. Пошкоджені 6 осель, гараж та лінія електропередачі. 

07:35, 03 липня

Актуальні втрати ворога

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 180 окупантів. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення складають 546 270 бійців особового складу.

Скільки окупанти втратили техніки:

  • танків – 8 123 (+16) од;
  • бойових броньованих машин – 15 583 (+17) од;
  • артилерійських систем – 14 712 (+57) од;
  • РСЗВ – 1 115 (+1) од;
  • засобів ППО – 876 (+2) од;
  • літаків – 360 од;
  • гелікоптерів – 326 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 668 (+27) од;
  • крилатих ракет – 2 336 (+1) од;
  • кораблів і катерів – 28 од;
  • підводних човнів – 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 850 (+63) од;
  • спеціальної техніки – 2 464 (+12) од.
06:55, 03 липня

На Одещині пролунали вибухи

Уранці в Повітряних силах повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Згодом у місті пролунали вибухи. Наразі офіційна інформація щодо наслідків відсутня.

06:52, 03 липня

Морські дрони атакували Новоросійськ

Близько 3 ночі морські дрони навідалися до Новоросійська. 

Місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях, адже Чорноморський флот відбивав атаку безекіпажних катерів.

Російські ЗМІ заявляли про те, що буцімто вдалося знищити декілька невідомих морських дронів.

За словами місцевих, вибухи тривали протягом 30 хвилин. У місті перекривали рух в районі набережної.

06:51, 03 липня

Ворог атакував Харків

Уночі після оголошення тривоги у Харкові пролунав вибух.

Повітряні сили попереджали про російську авіацію поблизу кордонів, а також можливість застосування ворогом балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,
– писали військові.

Вибух у самому Харкові почули близько 02:05. 

06:47, 03 липня

На Закарпатті чоловік порізав собі вени у вбиральні ТЦК

Чоловік у вбиральні ТЦК на Закарпатті порізав собі вени під час уточнення військово-облікових даних.

Військовослужбовці надали чоловіку медичну допомогу, а також викликали поліцію та карету швидкої допомоги.

Там також зазначили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Київ за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, після чого був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних.

Тому відповідно до нинішнього законодавства чоловік підлягає призову за мобілізацією.

Автор: Ярослав Погончук