Росіяни масово атакували "Шахедами": хронологія 882 дня війни

Російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста та попри великі втрати вони намагаються і далі просуватися на фронті. Втім, їм на заваді стоять Сили оборони України, які дають гідну відсіч та докладають титанічних зусиль, щоб вибити ворога з української землі.

Триває 882 доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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