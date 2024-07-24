Росіяни масово атакували "Шахедами": хронологія 882 дня війни
Російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста та попри великі втрати вони намагаються і далі просуватися на фронті. Втім, їм на заваді стоять Сили оборони України, які дають гідну відсіч та докладають титанічних зусиль, щоб вибити ворога з української землі.
Триває 882 доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Уночі російські війська обстріляли один із районів Херсону. Внаслідок цієї атаки загинула жінка 1947 року народження. Тіло з-під завалів деблокували рятувальники, Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили в район приватного сектору, внаслідок цього виникла пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби, Також російські війська вдарили по промисловій зоні одного з районів Харкова. Уночі Київську область атакували "Шахеди". Місцева влада повідомляла про роботу ППО в регіоні. Росіяни масовано атакували Одеську область безпілотниками типу "Шахед". Жителів Ізмаїльського району закликали бути обережними, оскільки атаки дронів були спрямовані у їхньому напрямку.
Внаслідок атаки на Херсон загинула людина
– повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.
У Харкові пролунали вибухи
– повідомив мер.
У Київській області працювало ППО
Росіяни масовано атакували Одещину "Шахедами"
Уночі російські війська обстріляли один із районів Херсону.
Внаслідок цієї атаки загинула жінка 1947 року народження. Тіло з-під завалів деблокували рятувальники,
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили в район приватного сектору, внаслідок цього виникла пожежа в одному з будинків.
Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби,
Також російські війська вдарили по промисловій зоні одного з районів Харкова.
Уночі Київську область атакували "Шахеди". Місцева влада повідомляла про роботу ППО в регіоні.
Росіяни масовано атакували Одеську область безпілотниками типу "Шахед".
Жителів Ізмаїльського району закликали бути обережними, оскільки атаки дронів були спрямовані у їхньому напрямку.