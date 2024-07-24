Росіяни масово атакували "Шахедами": хронологія 882 дня війни

24 липня 2024, 07:09
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Російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста та попри великі втрати вони намагаються і далі просуватися на фронті. Втім, їм на заваді стоять Сили оборони України, які дають гідну відсіч та докладають титанічних зусиль, щоб вибити ворога з української землі.

Триває 882 доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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07:06, 24 липня

Внаслідок атаки на Херсон загинула людина

Уночі російські війська обстріляли один із районів Херсону. 

Внаслідок цієї атаки загинула жінка 1947 року народження. Тіло з-під завалів деблокували рятувальники,
– повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

07:05, 24 липня

У Харкові пролунали вибухи

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили в район приватного сектору, внаслідок цього виникла пожежа в одному з будинків.

Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби,
– повідомив мер.

Також російські війська вдарили по промисловій зоні одного з районів Харкова.

07:03, 24 липня

У Київській області працювало ППО

Уночі Київську область атакували "Шахеди". Місцева влада повідомляла про роботу ППО в регіоні. 

06:58, 24 липня

Росіяни масовано атакували Одещину "Шахедами"

Росіяни масовано атакували Одеську область безпілотниками типу "Шахед".

Жителів Ізмаїльського району закликали бути обережними, оскільки атаки дронів були спрямовані у їхньому напрямку.

Автор: Ярослав Погончук