У Києві зафіксовано падіння уламків "Шахеда": хронологія 918 дня війни

Триває вже 918 доба героїчного опору України проти агресії Росії. Ворог продовжує спроби захопити все більше українських територій та цинічно обстрілює мирні українські міста та села.

Збройні сили дають потужну відсіч російським загарбникам. Про ситуацію на фронті, атаки на Україну, новини на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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