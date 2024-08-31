Атака "Шахедами", вибухи у Києві: хронологія 920 дня війни

Почався 920 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на 31 серпня окупанти намагаються просуватися на сході нашої держави та продовжують атакувати територію країни.

Яка нині ситуація на фронті, що відбувається в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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