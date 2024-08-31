Атака "Шахедами", вибухи у Києві: хронологія 920 дня війни
Почався 920 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на 31 серпня окупанти намагаються просуватися на сході нашої держави та продовжують атакувати територію країни.
Яка нині ситуація на фронті, що відбувається в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, командувача ПС звільнили: хронологія 919 дня війни
В ОВА повідомили, що кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня зросла до 97, з них 22 – неповнолітні. Нагадаємо, що станом на зараз відомо про 7 загиблих внаслідок цієї атаки. В Інституті вивчення війни заявили, що на Куп’янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області, а на Покровському напрямку – встановили прапор у дачній зоні біля Карлівки та просунулись у межах Новогродівки. Також аналітики стверджують, що під Донецьком ворог просунувся на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди. Під час атаки "Шахедами" у Києві почули вибухи. У КОВА повідомили, що в області працює ППО. 30 серпня Росія завдала авіаційних ударів по Харкову, внаслідок чого загинули щонайменше 7 людей. Серед жертв ворожої атаки – 18-річна художниця Ніка Кожушко. Проти ночі Росія запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". ЗМІ повідомили про вибухи на Київщині, зокрема, у Броварах. Кабінет Міністрів Україні припинив дію угоди з урядом Росії щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою. Вона діяла з 1988 року. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 30 серпня президент Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил. Олещук написав у телеграмі перший коментар після своєї відставки, процитувавши слова Залужного: "Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", – Валерій Залужний, – написав генерал-лейтенант.
Кількість постраждалих у Харкові зросла
У Києві та області пролунали вибухи
Внаслідок авіаудару Росії по Харкову загинула юна художниця Ніка Кожушко
На Київщині лунали вибухи
Україна розірвала лінію прямого засекреченого телефонного зв'язку з Росією
Олещук залишив загадкове повідомлення після звільнення
В ОВА повідомили, що кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня зросла до 97, з них 22 – неповнолітні.
Нагадаємо, що станом на зараз відомо про 7 загиблих внаслідок цієї атаки.
В Інституті вивчення війни заявили, що на Куп’янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області, а на Покровському напрямку – встановили прапор у дачній зоні біля Карлівки та просунулись у межах Новогродівки.
Також аналітики стверджують, що під Донецьком ворог просунувся на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.
Під час атаки "Шахедами" у Києві почули вибухи. У КОВА повідомили, що в області працює ППО.
30 серпня Росія завдала авіаційних ударів по Харкову, внаслідок чого загинули щонайменше 7 людей. Серед жертв ворожої атаки – 18-річна художниця Ніка Кожушко.
Проти ночі Росія запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". ЗМІ повідомили про вибухи на Київщині, зокрема, у Броварах.
Кабінет Міністрів Україні припинив дію угоди з урядом Росії щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою. Вона діяла з 1988 року. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
30 серпня президент Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил. Олещук написав у телеграмі перший коментар після своєї відставки, процитувавши слова Залужного: "Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", – Валерій Залужний, – написав генерал-лейтенант.