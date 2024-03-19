Можливість відправки військ НАТО до України, вибухи у Воронежі: Хронологія 755 дня війни

19 березня 2024, 06:36
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Росія продовжує вести злочинну повномасштабну війну проти України. Водночас наші Сили оборони роблять все можливе, щоб відбити напад і повернути наші території.

Україна веде повномасштабну війну з Росією вже 755 днів. Про останні події на фронті, вибухи в Росії, важливі політичні заяви та рішення світових лідерів щодо надання допомоги нашій державі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:24, 19 березня

У США вважають, що Макрон може говорити про відправку військ НАТО в Україну

Джейк Салліван зауважив, що замість Еммануеля Макрона він говорити не може. Водночас додав, що французький лідер має повне право надалі висловлювати публічно свою позицію. Разом з тим він підкреслив, що США "чітко висловили свою позицію". І що полягає вона у тому, що Вашингтон відправляти американські війська до України не має наміру.

06:23, 19 березня

У Воронежі чули вибухи

Росіяни скаржаться на "звуки вибухів" і "гучні хлопки" в небі над Воронежем – протиповітряна оборона нібито збила безпілотник.

Втім, в одному з воронезьких телеграм-каналів було значно цікавіше. Читачі надсилали відео спалахів і вибухів, а в коментарях ділилися враженнями та припущеннями.

Автор: Ярослав Погончук