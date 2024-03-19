Можливість відправки військ НАТО до України, вибухи у Воронежі: Хронологія 755 дня війни

Росія продовжує вести злочинну повномасштабну війну проти України. Водночас наші Сили оборони роблять все можливе, щоб відбити напад і повернути наші території.

Україна веде повномасштабну війну з Росією вже 755 днів. Про останні події на фронті, вибухи в Росії, важливі політичні заяви та рішення світових лідерів щодо надання допомоги нашій державі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Призначили нового речника ПС, Силам оборони бракує снарядів: хронологія 754 дня війни