Можливість відправки військ НАТО до України, вибухи у Воронежі: Хронологія 755 дня війни
Росія продовжує вести злочинну повномасштабну війну проти України. Водночас наші Сили оборони роблять все можливе, щоб відбити напад і повернути наші території.
Україна веде повномасштабну війну з Росією вже 755 днів. Про останні події на фронті, вибухи в Росії, важливі політичні заяви та рішення світових лідерів щодо надання допомоги нашій державі – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Джейк Салліван зауважив, що замість Еммануеля Макрона він говорити не може. Водночас додав, що французький лідер має повне право надалі висловлювати публічно свою позицію. Разом з тим він підкреслив, що США "чітко висловили свою позицію". І що полягає вона у тому, що Вашингтон відправляти американські війська до України не має наміру. Росіяни скаржаться на "звуки вибухів" і "гучні хлопки" в небі над Воронежем – протиповітряна оборона нібито збила безпілотник. Втім, в одному з воронезьких телеграм-каналів було значно цікавіше. Читачі надсилали відео спалахів і вибухів, а в коментарях ділилися враженнями та припущеннями.
У США вважають, що Макрон може говорити про відправку військ НАТО в Україну
У Воронежі чули вибухи
Джейк Салліван зауважив, що замість Еммануеля Макрона він говорити не може. Водночас додав, що французький лідер має повне право надалі висловлювати публічно свою позицію. Разом з тим він підкреслив, що США "чітко висловили свою позицію". І що полягає вона у тому, що Вашингтон відправляти американські війська до України не має наміру.
Росіяни скаржаться на "звуки вибухів" і "гучні хлопки" в небі над Воронежем – протиповітряна оборона нібито збила безпілотник.
Втім, в одному з воронезьких телеграм-каналів було значно цікавіше. Читачі надсилали відео спалахів і вибухів, а в коментарях ділилися враженнями та припущеннями.