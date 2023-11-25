Вибухи у Миколаєві, прилетіло по військовій частині окупантів в Криму: хронологія 639 дня війни

25 листопада 2023, 00:01
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Кремль не виводить свої війська з території України, проте окупантів вибиває наша армія. Зокрема, Збройні Сили України проводять наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Яка ситуація на фронті та у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери –  читайте у тексті 24 Каналу

Дивіться також Росія атакувала Україну ракетами, Кремль боїться виборів у 2024 році: хронологія 638 дня війни

23:54, 24 листопада

У 2024 році жодних виборів не буде, - Арахамія

У наступному році в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські. Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+".

Я думаю, що давайте будемо пороково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде,
– заявив політик.

23:00, 24 листопада

Росіяни запустили "Шахеди" з півдня

Увечері 24 листопада окупанти запустили групу безпілотників. Тривогу оголосили для Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Кіровоградщини.

22:49, 24 листопада

Зеленський ухвалив нові кадрові рішення

Так, указом президента з посад заступників командувача Національної гвардії України звільнили:

  • Олександра Набока
  • Олега Сахона
  • Миколу Миколенка

Крім того, Зеленський звільнив Володимира Кондратюка з посади першого заступника командувача Нацгвардії. Його замінив Вадим Гладков. Також новоспеченими "правими руками" Півненка призначено Олексія Осипенка та Олександра Білоуса.

22:27, 24 листопада

Кримський міст приречений, - глава СБУ Василь Малюк

У докуменальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" очільник СБУ Малюк розповів про перші два удари по Кримському мосту та їхні наслідки. Окупанти вимушені відмовитися від використання мосту як переправи для зброї. Росіяни перекидають озброєння паромами. Через те, що Кримський міст припинив бути надійним логістичним об'єктом ворог не зміг більше перекидати підкріплення з Криму до своїх груповань у Херсонській та Миколаївській областях.

21:36, 24 листопада

Посилення ППО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна отримає нові системи ППО. У пріоритеті – захист інфраструктури, зокрема енергетичної, аби не допустити холодної зими.

21:10, 24 листопада

У русі "Атеш" констатували, що зафіксували пересування від 8 до 10 "труповозок" із тілами загиблих окупантів після нічних вибухів у Джанкої в Криму.

20:37, 24 листопада

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Лукашенко дав Зеленському обіцянку в перші дні повномасштабного вторгнення Росії: Білорусь не буде воювати проти України.

Він тоді сказав: "Ми не будемо воювати з Україною". Він чесно сказав: "Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України.

За словами Арахамії, в Офісі Президента не повірили словам Лукашенка, але псевдопрезидент досі тримає своє слово.

20:12, 24 листопада

За попередніми даними, перемогу на виборах в Нідерландах здобуде антиєвропейська ультраправа "Партія свободи". Володимир Зеленський заявляє, що не варто сильно через це перейматися, оскільки в нас хороші відносини з Амстердамом.

19:58, 24 листопада

У росіян проблеми на Сході

У Генштабі зазначають, що на Куп'янському напрямку військовослужбовці Росії скаржаться на постійні втрати. Зменшення живої сили відбувається через невдалі наступальні дії.

Окупанти просто-таки відмовляються брати участь в операціях та нарікають на керівництво.

Як констатують в ЗСУ, Кремль бере новобранців до армії серед людей похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками та азартними іграми.

Не краща ситуація на Сватівському напрямку. Військовослужбовці одного з підрозділів Росії повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством та водою.

19:04, 24 листопада

Окупанти не припиняють "м'ясні штурми" на Авдіївському напрямку. У 47-й ОМБр опублікували відео, що це підтверджує.

Ворог безрезультатно штурмує на Сході: дивіться відео

 

18:54, 24 листопада

Мер Мелітополя Іван Федоров сказав, що в Криму в районі військової частини чули щонайменше 10 потужних вибухів – ворог зазнав шалених втрат.

Також посадовець заявив, що після "бавовни" на пункті пропуску "Чонгар" утворилися довжелезні черги

18:30, 24 листопада

Прем'єр Джастін Трюдо повідомив, що його країна передала Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок і понад 9 мільйонів патронів до них.

18:27, 24 листопада

Вибухи в Якимівці

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованій Якимівці пролунали вибухи близько 15:00. Посадовець наголосив, що було кілька влучань по розташуванню російських військ і додав, що ворог продовжує зазнавати втрат. Водночас російські окупанти бідкаються на ракетний удар.

18:09, 24 листопада

Українські аеророзвідники помітили на фронті окупанта, яки є справжнім "майстром" маскування. Загарбник вирішив сховатись від Збройних Сил у "костюмі привида".

Як росіянин "оригінально" ховався від ЗСУ: дивіться відео

 

17:55, 24 листопада

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сподівається, що електроенергії вистачить для того, аби покривати потреби споживачів, й аварійних відключень вдасться уникнути. За його словами, є шанси обійтися й без аварійних відключень за умови, що не буде високої аварійності на електростанціях і буде працювати імпорт з Європи.

17:20, 24 листопада

Готовність до зими

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук переконаний, що ця зима для українців має пройти легше, ніж минула.

"По-перше, у нас є досвід, ми знаємо, чого очікувати від ворога. По-друге, окрім того, що готувалася інфраструктура, готувалися й відповідні системи реагування на ці загрози. По-третє, ворог не має тих ресурсів, які він мав на початку повномасштабного вторгнення, так само як він і не має іншої тактики застосування", – сказав він.

16:18, 24 листопада

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат проінформував, що Росія накопичила приблизно до 900 високоточних далекобійних ракет. Йдеться про авіаційні ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, "Кинджали" та наземні "Іскандери" обох типів: "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

16:00, 24 листопада

Зеленський мав розмову з Марком Рютте, прем'єром Нідерландів. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі, а також важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України.

Нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 мільярди євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів,
– написав президент нашої держави.

15:43, 24 листопада

Майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов: "Думаю, окупанти не залишать планів вихопити ініціативу на передньому краї, захоплювати ще більше позицій. Але ЗСУ готові до зими. Ми готові не тільки чинити опір, але й продовжувати знищувати ворога та робити все, щоб звільнити нашу землю у межах кордону 1991 року".

О 15:25 ЗМІ написали, що російська ракета летить у напрямку Кривого Рогу. А через дві хвилини, о 15:27, повідомили і про ракету в напрямку Запоріжжя. Згодом в передмісті Запоріжжя пролунав вибух.

15:14, 24 листопада

Чергова Ставка

Президент Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Він заслухав доповіді щодо ТЦК і ВЛК, доповіді міністра оборони Умєрова, головнокомандувача Залужного та начальника Генштабу Шаптали.

Глава держави доручив очільникам МОЗ, МВС, МЗС і ДБР підготувати комплексні рішення стосовно мобілізації, демобілізації та строковиків.

15:04, 24 листопада

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що сотні мобільних вогневих груп щодня заступають на бойове чергування для прикриття важливих об'єктів. Вони працюють у складі ППО.

Робота мобільних груп по "Шахедах" / Фото командування Об'єднаних Сил ЗС України

14:29, 24 листопада

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про створення в Україні "Армії роботів" та "Армії РЕБ" (радіоелектронної боротьби). За його словами, уже зовсім скоро має бути запуск цих ініціатив.

13:55, 24 листопада

Обстріл Чорнобаївки

Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков припустив, що обстріл Чорнобаївки на Херсонщині міг статися через те, що сільська рада населеного пункту опублікувала анонс прощання із загиблим військовим ЗСУ.

13:38, 24 листопада

До Києва прибула прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Вона заявила, що єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру – допомогти Україні перемогти якнайшвидше, відновити свою повну територіальну цілісність.

13:35, 24 листопада

Росія обговорює з Китаєм тунель до Криму

The Washington Post написало, що Росія хоче зберегти контроль над окупованим Кримом. Для цього вони проводять перемовини з Китаєм.

Зокрема, російські та китайські бізнесмени, які мають зв'язки в уряді, таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, що з'єднує Росію з Кримом.

13:04, 24 листопада

СБУ викрила зрадника, який за "посаду" в окупаційній адміністрації в Херсонській області "здав" росіянам свого проукраїнського батька, якого кинули в катівню. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.

12:36, 24 листопада

Як готується Україна до ймовірних обстрілів

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що  Україна готується до ймовірних обстрілів з боку Росії узимку. Зокрема, він запевнив, що є певні домовленості.

Є перший, другий, третій формат захисту енергетичних об'єктів. Я не буду розкривати деталі. Але я бачу на об'єктах, як вони це роблять. Вони непогано розуміють, що буде відбуватися, виходячи з досвіду минулого року. Є домовленості з партнерами щодо додаткового енергетичного обладнання або додаткових обсягів, якщо нам буде потрібна електроенергія,
– пояснив радник Єрмака.

12:31, 24 листопада

Держприкордонслужба заявила, що українсько-словацький кордон розблокували – там пропускають вантажівки. В черзі в бік України стояли орієнтовно 400 вантажних машин. 

Варто додати, що 21 листопада Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє – Нємецке".

12:10, 24 листопада

У Павлограді, що у Дніпропетровській області, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
 

11:41, 24 листопада

Вибухи в Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у південній частині міста пролунали глухі вибухи. Після першого на декілька хвилин зник зв'язок. 

Посадовець запевнив, що наслідки з'ясовують. 

11:17, 24 листопада

Наслідки вибухів у Джанкої

В Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, вночі проти 24 листопада пролунали вибухи. Партизани заявили, що удар був по військовій частині росіян. Зокрема, вдалось уразити:

  • російську протиповітряну оборону;
  • радіолокаційне обладнання;
  • знищити особовий склад ворога.
11:13, 24 листопада

Яка зарплата у бійців ЗСУ

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що український солдат отримує стандартно – від 20 тисяч гривень.

Коли вони вирушають у район виконання завдань, то вже отримують грошове забезпечення, передбачене в цьому районі. Тобто отримують від 20 до 120 тисяч на місяць,
– запевнив Фітьо.  
 

10:34, 24 листопада

Вибухи в Миколаєві

У Миколаєві пролунали вибухи. Згодом мер міста запевнив, що звуки вибухів – це робота наших військових за межами Миколаєва.

Хвилюватись немає причин. У разі повітряної загрози з боку ворога – буде оголошена тривога,
– заявив Олександр Сєнкевич.

09:55, 24 листопада

Скільки грошей Міноборони виділило на ракети та боєприпаси

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир розповів, що одним з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік є ракетне озброєння і боєприпаси. У 2024 році на це заплановано орієнтовно 175 мільярдів гривень, на військову техніку орієнтовно 80 мільярдів гривень.
 

09:49, 24 листопада

Лукашенко допомагає Путіну красти наших дітей

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, що Алєксандр Лукашенко допомагає Росії викрадати українських дітей. Зокрема, їх постійно вивозять на територію Білорусі через Росію.
 

09:22, 24 листопада

На Львівщині понад 70 населених пунктів без світла

Через негоду у Львівській області без світла залишились 74 населені пункти. З них 26 – повністю, 48 – частково. Над відновленням електропостачання працюють 111 фахівців Львівобленерго, залучили 39 одиниць техніки.

09:13, 24 листопада

На Херсонщині загинуло троє людей

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу загинули 3 людин, ще 11 – зазнали поранень. 

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти 119 разів обстріляли регіон, сам Херсон атакував 91 ворожий снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БпЛА та авіації.

08:30, 24 листопада

Яка ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти намагаються наступати біля Куп'янська та Авдіївки. Аналітики DeepState написали, що Сили Оборони України стабілізували ділянку фронту біля Іванівки, окупанти мали частковий успіх біля Кліщіївки.

08:16, 24 листопада

ЗМІ знайшли окупанта, який утримував 366 українців у підвалі

Завдяки ролику, який опублікувала російська пропагандистка та співачка Чічєріна, розслідувачі вийшли на слід окупанта, який утримував 366 українців у підвалі.

Зокрема, люди впізнали "Кльона", який тримав сотні людей 27 днів насильно у підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. На жаль, внаслідок цього померло десятеро людей через задуху, нестачу води та їжі.

07:49, 24 листопада

Втрати ворога на фронті

Росія тільки за останню добу втратила на війні в Україні 1100 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 322 900 ворогів. 


Актуальні втрати ворога станом на 24 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:41, 24 листопада

Ворог атакував ракетами та дронами

У Генштабі ЗСУ розповіли, що у ніч проти 24 листопада Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, вдарила двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 3 ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що наші військові збили всі ворожі дрони. 

07:01, 24 листопада

Росія заблокувала призначення керівництва ОБСЄ

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк заявив, що Росія заблокувала призначення керівництва та посадовців ОБСЄ на 2024 рік. Все це Кремль зробив для того, щоб главу ворожого МЗС Сєргєя Лаврова  прийняли 30 листопада – 1 грудня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ. 

03:01, 24 листопада

Вибухи в Криму

В Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Російські загарбники заявили, що відбулась  "атака невідомими безпілотниками".  У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" писали про щонайменше 7 вибухів.

Росіяни вже традиційно перекривали Кримський міст, однак про наслідки вибухів не повідомляли. 

02:11, 24 листопада

Атака "Шахедами" по Хмельниччині

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибух чули в Хмельницькій області. Орієнтовно о 1:39  Повітряні сили попередили про небезпеку для жителів Старокостянтинова. Людей закликали перебувати в укриттях.

За декілька хвилин після цього в обласній військовій адміністрації пояснили, що в регіоні працювала ППО. Згодом влада повідомила, що інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак