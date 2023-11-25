Вибухи у Миколаєві, прилетіло по військовій частині окупантів в Криму: хронологія 639 дня війни
Кремль не виводить свої війська з території України, проте окупантів вибиває наша армія. Зокрема, Збройні Сили України проводять наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
Яка ситуація на фронті та у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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У наступному році в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські. Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+". Я думаю, що давайте будемо пороково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде, Увечері 24 листопада окупанти запустили групу безпілотників. Тривогу оголосили для Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Кіровоградщини. Так, указом президента з посад заступників командувача Національної гвардії України звільнили: Крім того, Зеленський звільнив Володимира Кондратюка з посади першого заступника командувача Нацгвардії. Його замінив Вадим Гладков. Також новоспеченими "правими руками" Півненка призначено Олексія Осипенка та Олександра Білоуса. У докуменальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" очільник СБУ Малюк розповів про перші два удари по Кримському мосту та їхні наслідки. Окупанти вимушені відмовитися від використання мосту як переправи для зброї. Росіяни перекидають озброєння паромами. Через те, що Кримський міст припинив бути надійним логістичним об'єктом ворог не зміг більше перекидати підкріплення з Криму до своїх груповань у Херсонській та Миколаївській областях. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна отримає нові системи ППО. У пріоритеті – захист інфраструктури, зокрема енергетичної, аби не допустити холодної зими. У русі "Атеш" констатували, що зафіксували пересування від 8 до 10 "труповозок" із тілами загиблих окупантів після нічних вибухів у Джанкої в Криму. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Лукашенко дав Зеленському обіцянку в перші дні повномасштабного вторгнення Росії: Білорусь не буде воювати проти України. Він тоді сказав: "Ми не будемо воювати з Україною". Він чесно сказав: "Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України. За словами Арахамії, в Офісі Президента не повірили словам Лукашенка, але псевдопрезидент досі тримає своє слово. За попередніми даними, перемогу на виборах в Нідерландах здобуде антиєвропейська ультраправа "Партія свободи". Володимир Зеленський заявляє, що не варто сильно через це перейматися, оскільки в нас хороші відносини з Амстердамом. У Генштабі зазначають, що на Куп'янському напрямку військовослужбовці Росії скаржаться на постійні втрати. Зменшення живої сили відбувається через невдалі наступальні дії. Окупанти просто-таки відмовляються брати участь в операціях та нарікають на керівництво. Як констатують в ЗСУ, Кремль бере новобранців до армії серед людей похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками та азартними іграми. Не краща ситуація на Сватівському напрямку. Військовослужбовці одного з підрозділів Росії повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством та водою. Окупанти не припиняють "м'ясні штурми" на Авдіївському напрямку. У 47-й ОМБр опублікували відео, що це підтверджує. Ворог безрезультатно штурмує на Сході: дивіться відео Мер Мелітополя Іван Федоров сказав, що в Криму в районі військової частини чули щонайменше 10 потужних вибухів – ворог зазнав шалених втрат. Також посадовець заявив, що після "бавовни" на пункті пропуску "Чонгар" утворилися довжелезні черги Прем'єр Джастін Трюдо повідомив, що його країна передала Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок і понад 9 мільйонів патронів до них. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованій Якимівці пролунали вибухи близько 15:00. Посадовець наголосив, що було кілька влучань по розташуванню російських військ і додав, що ворог продовжує зазнавати втрат. Водночас російські окупанти бідкаються на ракетний удар. Українські аеророзвідники помітили на фронті окупанта, яки є справжнім "майстром" маскування. Загарбник вирішив сховатись від Збройних Сил у "костюмі привида". Як росіянин "оригінально" ховався від ЗСУ: дивіться відео Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сподівається, що електроенергії вистачить для того, аби покривати потреби споживачів, й аварійних відключень вдасться уникнути. За його словами, є шанси обійтися й без аварійних відключень за умови, що не буде високої аварійності на електростанціях і буде працювати імпорт з Європи. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук переконаний, що ця зима для українців має пройти легше, ніж минула. "По-перше, у нас є досвід, ми знаємо, чого очікувати від ворога. По-друге, окрім того, що готувалася інфраструктура, готувалися й відповідні системи реагування на ці загрози. По-третє, ворог не має тих ресурсів, які він мав на початку повномасштабного вторгнення, так само як він і не має іншої тактики застосування", – сказав він. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат проінформував, що Росія накопичила приблизно до 900 високоточних далекобійних ракет. Йдеться про авіаційні ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, "Кинджали" та наземні "Іскандери" обох типів: "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Зеленський мав розмову з Марком Рютте, прем'єром Нідерландів. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі, а також важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України. Нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 мільярди євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів, Майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов: "Думаю, окупанти не залишать планів вихопити ініціативу на передньому краї, захоплювати ще більше позицій. Але ЗСУ готові до зими. Ми готові не тільки чинити опір, але й продовжувати знищувати ворога та робити все, щоб звільнити нашу землю у межах кордону 1991 року". О 15:25 ЗМІ написали, що російська ракета летить у напрямку Кривого Рогу. А через дві хвилини, о 15:27, повідомили і про ракету в напрямку Запоріжжя. Згодом в передмісті Запоріжжя пролунав вибух. Президент Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Він заслухав доповіді щодо ТЦК і ВЛК, доповіді міністра оборони Умєрова, головнокомандувача Залужного та начальника Генштабу Шаптали. Глава держави доручив очільникам МОЗ, МВС, МЗС і ДБР підготувати комплексні рішення стосовно мобілізації, демобілізації та строковиків. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про створення в Україні "Армії роботів" та "Армії РЕБ" (радіоелектронної боротьби). За його словами, уже зовсім скоро має бути запуск цих ініціатив. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков припустив, що обстріл Чорнобаївки на Херсонщині міг статися через те, що сільська рада населеного пункту опублікувала анонс прощання із загиблим військовим ЗСУ. До Києва прибула прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Вона заявила, що єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру – допомогти Україні перемогти якнайшвидше, відновити свою повну територіальну цілісність. The Washington Post написало, що Росія хоче зберегти контроль над окупованим Кримом. Для цього вони проводять перемовини з Китаєм. Зокрема, російські та китайські бізнесмени, які мають зв'язки в уряді, таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, що з'єднує Росію з Кримом. СБУ викрила зрадника, який за "посаду" в окупаційній адміністрації в Херсонській області "здав" росіянам свого проукраїнського батька, якого кинули в катівню. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що Україна готується до ймовірних обстрілів з боку Росії узимку. Зокрема, він запевнив, що є певні домовленості. Є перший, другий, третій формат захисту енергетичних об'єктів. Я не буду розкривати деталі. Але я бачу на об'єктах, як вони це роблять. Вони непогано розуміють, що буде відбуватися, виходячи з досвіду минулого року. Є домовленості з партнерами щодо додаткового енергетичного обладнання або додаткових обсягів, якщо нам буде потрібна електроенергія, Держприкордонслужба заявила, що українсько-словацький кордон розблокували – там пропускають вантажівки. В черзі в бік України стояли орієнтовно 400 вантажних машин. Варто додати, що 21 листопада Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє – Нємецке". У Павлограді, що у Дніпропетровській області, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у південній частині міста пролунали глухі вибухи. Після першого на декілька хвилин зник зв'язок. Посадовець запевнив, що наслідки з'ясовують. В Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, вночі проти 24 листопада пролунали вибухи. Партизани заявили, що удар був по військовій частині росіян. Зокрема, вдалось уразити: Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що український солдат отримує стандартно – від 20 тисяч гривень. Коли вони вирушають у район виконання завдань, то вже отримують грошове забезпечення, передбачене в цьому районі. Тобто отримують від 20 до 120 тисяч на місяць, У Миколаєві пролунали вибухи. Згодом мер міста запевнив, що звуки вибухів – це робота наших військових за межами Миколаєва. Хвилюватись немає причин. У разі повітряної загрози з боку ворога – буде оголошена тривога, Заступник міністра оборони України Юрій Джигир розповів, що одним з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік є ракетне озброєння і боєприпаси. У 2024 році на це заплановано орієнтовно 175 мільярдів гривень, на військову техніку орієнтовно 80 мільярдів гривень. Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, що Алєксандр Лукашенко допомагає Росії викрадати українських дітей. Зокрема, їх постійно вивозять на територію Білорусі через Росію. Через негоду у Львівській області без світла залишились 74 населені пункти. З них 26 – повністю, 48 – частково. Над відновленням електропостачання працюють 111 фахівців Львівобленерго, залучили 39 одиниць техніки. У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу загинули 3 людин, ще 11 – зазнали поранень. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти 119 разів обстріляли регіон, сам Херсон атакував 91 ворожий снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БпЛА та авіації. У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти намагаються наступати біля Куп'янська та Авдіївки. Аналітики DeepState написали, що Сили Оборони України стабілізували ділянку фронту біля Іванівки, окупанти мали частковий успіх біля Кліщіївки. Завдяки ролику, який опублікувала російська пропагандистка та співачка Чічєріна, розслідувачі вийшли на слід окупанта, який утримував 366 українців у підвалі. Зокрема, люди впізнали "Кльона", який тримав сотні людей 27 днів насильно у підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. На жаль, внаслідок цього померло десятеро людей через задуху, нестачу води та їжі. У Генштабі ЗСУ розповіли, що у ніч проти 24 листопада Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, вдарила двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 3 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що наші військові збили всі ворожі дрони. Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк заявив, що Росія заблокувала призначення керівництва та посадовців ОБСЄ на 2024 рік. Все це Кремль зробив для того, щоб главу ворожого МЗС Сєргєя Лаврова прийняли 30 листопада – 1 грудня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ. В Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Російські загарбники заявили, що відбулась "атака невідомими безпілотниками". У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" писали про щонайменше 7 вибухів. Росіяни вже традиційно перекривали Кримський міст, однак про наслідки вибухів не повідомляли. Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибух чули в Хмельницькій області. Орієнтовно о 1:39 Повітряні сили попередили про небезпеку для жителів Старокостянтинова. Людей закликали перебувати в укриттях. За декілька хвилин після цього в обласній військовій адміністрації пояснили, що в регіоні працювала ППО. Згодом влада повідомила, що інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило.
У 2024 році жодних виборів не буде, - Арахамія
– заявив політик.
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
Зеленський ухвалив нові кадрові рішення
Кримський міст приречений, - глава СБУ Василь Малюк
Посилення ППО
У росіян проблеми на Сході
Вибухи в Якимівці
Готовність до зими
– написав президент нашої держави.
Чергова Ставка
Обстріл Чорнобаївки
Росія обговорює з Китаєм тунель до Криму
Як готується Україна до ймовірних обстрілів
– пояснив радник Єрмака.
Вибухи в Мелітополі
Наслідки вибухів у Джанкої
Яка зарплата у бійців ЗСУ
– запевнив Фітьо.
Вибухи в Миколаєві
– заявив Олександр Сєнкевич.
Скільки грошей Міноборони виділило на ракети та боєприпаси
Лукашенко допомагає Путіну красти наших дітей
На Львівщині понад 70 населених пунктів без світла
На Херсонщині загинуло троє людей
Яка ситуація на фронті
ЗМІ знайшли окупанта, який утримував 366 українців у підвалі
Втрати ворога на фронті
Ворог атакував ракетами та дронами
Росія заблокувала призначення керівництва ОБСЄ
Вибухи в Криму
Атака "Шахедами" по Хмельниччині
У наступному році в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські. Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+".
Я думаю, що давайте будемо пороково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде,
Увечері 24 листопада окупанти запустили групу безпілотників. Тривогу оголосили для Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Кіровоградщини.
Так, указом президента з посад заступників командувача Національної гвардії України звільнили:
Крім того, Зеленський звільнив Володимира Кондратюка з посади першого заступника командувача Нацгвардії. Його замінив Вадим Гладков. Також новоспеченими "правими руками" Півненка призначено Олексія Осипенка та Олександра Білоуса.
У докуменальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" очільник СБУ Малюк розповів про перші два удари по Кримському мосту та їхні наслідки. Окупанти вимушені відмовитися від використання мосту як переправи для зброї. Росіяни перекидають озброєння паромами. Через те, що Кримський міст припинив бути надійним логістичним об'єктом ворог не зміг більше перекидати підкріплення з Криму до своїх груповань у Херсонській та Миколаївській областях.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна отримає нові системи ППО. У пріоритеті – захист інфраструктури, зокрема енергетичної, аби не допустити холодної зими.
У русі "Атеш" констатували, що зафіксували пересування від 8 до 10 "труповозок" із тілами загиблих окупантів після нічних вибухів у Джанкої в Криму.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Лукашенко дав Зеленському обіцянку в перші дні повномасштабного вторгнення Росії: Білорусь не буде воювати проти України.
Він тоді сказав: "Ми не будемо воювати з Україною". Він чесно сказав: "Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України.
За словами Арахамії, в Офісі Президента не повірили словам Лукашенка, але псевдопрезидент досі тримає своє слово.
За попередніми даними, перемогу на виборах в Нідерландах здобуде антиєвропейська ультраправа "Партія свободи". Володимир Зеленський заявляє, що не варто сильно через це перейматися, оскільки в нас хороші відносини з Амстердамом.
У Генштабі зазначають, що на Куп'янському напрямку військовослужбовці Росії скаржаться на постійні втрати. Зменшення живої сили відбувається через невдалі наступальні дії.
Окупанти просто-таки відмовляються брати участь в операціях та нарікають на керівництво.
Як констатують в ЗСУ, Кремль бере новобранців до армії серед людей похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками та азартними іграми.
Не краща ситуація на Сватівському напрямку. Військовослужбовці одного з підрозділів Росії повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством та водою.
Окупанти не припиняють "м'ясні штурми" на Авдіївському напрямку. У 47-й ОМБр опублікували відео, що це підтверджує.
Ворог безрезультатно штурмує на Сході: дивіться відео
Мер Мелітополя Іван Федоров сказав, що в Криму в районі військової частини чули щонайменше 10 потужних вибухів – ворог зазнав шалених втрат.
Також посадовець заявив, що після "бавовни" на пункті пропуску "Чонгар" утворилися довжелезні черги
Прем'єр Джастін Трюдо повідомив, що його країна передала Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок і понад 9 мільйонів патронів до них.
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованій Якимівці пролунали вибухи близько 15:00. Посадовець наголосив, що було кілька влучань по розташуванню російських військ і додав, що ворог продовжує зазнавати втрат. Водночас російські окупанти бідкаються на ракетний удар.
Українські аеророзвідники помітили на фронті окупанта, яки є справжнім "майстром" маскування. Загарбник вирішив сховатись від Збройних Сил у "костюмі привида".
Як росіянин "оригінально" ховався від ЗСУ: дивіться відео
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сподівається, що електроенергії вистачить для того, аби покривати потреби споживачів, й аварійних відключень вдасться уникнути. За його словами, є шанси обійтися й без аварійних відключень за умови, що не буде високої аварійності на електростанціях і буде працювати імпорт з Європи.
Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук переконаний, що ця зима для українців має пройти легше, ніж минула.
"По-перше, у нас є досвід, ми знаємо, чого очікувати від ворога. По-друге, окрім того, що готувалася інфраструктура, готувалися й відповідні системи реагування на ці загрози. По-третє, ворог не має тих ресурсів, які він мав на початку повномасштабного вторгнення, так само як він і не має іншої тактики застосування", – сказав він.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат проінформував, що Росія накопичила приблизно до 900 високоточних далекобійних ракет. Йдеться про авіаційні ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, "Кинджали" та наземні "Іскандери" обох типів: "Іскандер-К" та "Іскандер-М".
Зеленський мав розмову з Марком Рютте, прем'єром Нідерландів. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі, а також важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України.
Нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 мільярди євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів,
Майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов: "Думаю, окупанти не залишать планів вихопити ініціативу на передньому краї, захоплювати ще більше позицій. Але ЗСУ готові до зими. Ми готові не тільки чинити опір, але й продовжувати знищувати ворога та робити все, щоб звільнити нашу землю у межах кордону 1991 року".
О 15:25 ЗМІ написали, що російська ракета летить у напрямку Кривого Рогу. А через дві хвилини, о 15:27, повідомили і про ракету в напрямку Запоріжжя. Згодом в передмісті Запоріжжя пролунав вибух.
Президент Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Він заслухав доповіді щодо ТЦК і ВЛК, доповіді міністра оборони Умєрова, головнокомандувача Залужного та начальника Генштабу Шаптали.
Глава держави доручив очільникам МОЗ, МВС, МЗС і ДБР підготувати комплексні рішення стосовно мобілізації, демобілізації та строковиків.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про створення в Україні "Армії роботів" та "Армії РЕБ" (радіоелектронної боротьби). За його словами, уже зовсім скоро має бути запуск цих ініціатив.
Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков припустив, що обстріл Чорнобаївки на Херсонщині міг статися через те, що сільська рада населеного пункту опублікувала анонс прощання із загиблим військовим ЗСУ.
До Києва прибула прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. Вона заявила, що єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру – допомогти Україні перемогти якнайшвидше, відновити свою повну територіальну цілісність.
The Washington Post написало, що Росія хоче зберегти контроль над окупованим Кримом. Для цього вони проводять перемовини з Китаєм.
Зокрема, російські та китайські бізнесмени, які мають зв'язки в уряді, таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, що з'єднує Росію з Кримом.
СБУ викрила зрадника, який за "посаду" в окупаційній адміністрації в Херсонській області "здав" росіянам свого проукраїнського батька, якого кинули в катівню. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що Україна готується до ймовірних обстрілів з боку Росії узимку. Зокрема, він запевнив, що є певні домовленості.
Є перший, другий, третій формат захисту енергетичних об'єктів. Я не буду розкривати деталі. Але я бачу на об'єктах, як вони це роблять. Вони непогано розуміють, що буде відбуватися, виходячи з досвіду минулого року. Є домовленості з партнерами щодо додаткового енергетичного обладнання або додаткових обсягів, якщо нам буде потрібна електроенергія,
Держприкордонслужба заявила, що українсько-словацький кордон розблокували – там пропускають вантажівки. В черзі в бік України стояли орієнтовно 400 вантажних машин.
Варто додати, що 21 листопада Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє – Нємецке".
У Павлограді, що у Дніпропетровській області, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у південній частині міста пролунали глухі вибухи. Після першого на декілька хвилин зник зв'язок.
Посадовець запевнив, що наслідки з'ясовують.
В Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, вночі проти 24 листопада пролунали вибухи. Партизани заявили, що удар був по військовій частині росіян. Зокрема, вдалось уразити:
Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що український солдат отримує стандартно – від 20 тисяч гривень.
Коли вони вирушають у район виконання завдань, то вже отримують грошове забезпечення, передбачене в цьому районі. Тобто отримують від 20 до 120 тисяч на місяць,
У Миколаєві пролунали вибухи. Згодом мер міста запевнив, що звуки вибухів – це робота наших військових за межами Миколаєва.
Хвилюватись немає причин. У разі повітряної загрози з боку ворога – буде оголошена тривога,
Заступник міністра оборони України Юрій Джигир розповів, що одним з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік є ракетне озброєння і боєприпаси. У 2024 році на це заплановано орієнтовно 175 мільярдів гривень, на військову техніку орієнтовно 80 мільярдів гривень.
Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, що Алєксандр Лукашенко допомагає Росії викрадати українських дітей. Зокрема, їх постійно вивозять на територію Білорусі через Росію.
Через негоду у Львівській області без світла залишились 74 населені пункти. З них 26 – повністю, 48 – частково. Над відновленням електропостачання працюють 111 фахівців Львівобленерго, залучили 39 одиниць техніки.
У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу загинули 3 людин, ще 11 – зазнали поранень.
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти 119 разів обстріляли регіон, сам Херсон атакував 91 ворожий снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БпЛА та авіації.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти намагаються наступати біля Куп'янська та Авдіївки. Аналітики DeepState написали, що Сили Оборони України стабілізували ділянку фронту біля Іванівки, окупанти мали частковий успіх біля Кліщіївки.
Завдяки ролику, який опублікувала російська пропагандистка та співачка Чічєріна, розслідувачі вийшли на слід окупанта, який утримував 366 українців у підвалі.
Зокрема, люди впізнали "Кльона", який тримав сотні людей 27 днів насильно у підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. На жаль, внаслідок цього померло десятеро людей через задуху, нестачу води та їжі.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що у ніч проти 24 листопада Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, вдарила двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 3 ударними БпЛА типу Shahed-136/131.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що наші військові збили всі ворожі дрони.
Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк заявив, що Росія заблокувала призначення керівництва та посадовців ОБСЄ на 2024 рік. Все це Кремль зробив для того, щоб главу ворожого МЗС Сєргєя Лаврова прийняли 30 листопада – 1 грудня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ.
В Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Російські загарбники заявили, що відбулась "атака невідомими безпілотниками". У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" писали про щонайменше 7 вибухів.
Росіяни вже традиційно перекривали Кримський міст, однак про наслідки вибухів не повідомляли.
Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибух чули в Хмельницькій області. Орієнтовно о 1:39 Повітряні сили попередили про небезпеку для жителів Старокостянтинова. Людей закликали перебувати в укриттях.
За декілька хвилин після цього в обласній військовій адміністрації пояснили, що в регіоні працювала ППО. Згодом влада повідомила, що інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило.