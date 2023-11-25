Вибухи у Миколаєві, прилетіло по військовій частині окупантів в Криму: хронологія 639 дня війни

Кремль не виводить свої війська з території України, проте окупантів вибиває наша армія. Зокрема, Збройні Сили України проводять наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Яка ситуація на фронті та у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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