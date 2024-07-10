Вибухи в Одесі, Байден пообіцяв ППО: хронологія 868 дня війни

Росія продовжує спроби наступу на фронті та атакує мирні українські міста. Проте ЗСУ намагаються стримувати ворога, партнери обіцяють Україні більше засобів ППО.

Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також У Києві завершили рятувальні роботи, відбулося засідання Радбезу ООН: хронологія 867 дня війни