Вибухи в Одесі, Байден пообіцяв ППО: хронологія 868 дня війни

10 липня 2024, 06:17
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Росія продовжує спроби наступу на фронті та атакує мирні українські міста. Проте ЗСУ намагаються стримувати ворога, партнери обіцяють Україні більше засобів ППО.

Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу

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04:07, 10 липня

В Одесі лунали вибухи

В Одесі чули серію вибухів. Перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали, що на Одеську область летять авіаційні ракети. 

Орієнтовно о 03:30 наша ППО працювала по російських дронах біля Одещини. 

01:55, 10 липня

Байден анонсував додаткові ППО від США та інших партнерів

Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні анонсував, що Україна отримає додаткові системи ППО від США та інших партнерів.

Про їх передачу вже оголошували країни. Зокрема:

  • США, Німеччина та Румунія підтвердили постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot;
  • Нідерланди та інші партнери дадуть ще один ЗРК Patriot;
  • Італія пообіцяла надати ЗРК SAMP-T.

Автор: Діана Квасневська