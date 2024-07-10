Вибухи в Одесі, Байден пообіцяв ППО: хронологія 868 дня війни
Росія продовжує спроби наступу на фронті та атакує мирні українські міста. Проте ЗСУ намагаються стримувати ворога, партнери обіцяють Україні більше засобів ППО.
Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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В Одесі чули серію вибухів. Перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали, що на Одеську область летять авіаційні ракети. Орієнтовно о 03:30 наша ППО працювала по російських дронах біля Одещини. Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні анонсував, що Україна отримає додаткові системи ППО від США та інших партнерів. Про їх передачу вже оголошували країни. Зокрема:
В Одесі лунали вибухи
Байден анонсував додаткові ППО від США та інших партнерів
В Одесі чули серію вибухів. Перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали, що на Одеську область летять авіаційні ракети.
Орієнтовно о 03:30 наша ППО працювала по російських дронах біля Одещини.
Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні анонсував, що Україна отримає додаткові системи ППО від США та інших партнерів.
Про їх передачу вже оголошували країни. Зокрема: