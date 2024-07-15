Чекає на сигнал від НАТО: в ISW назвали справжню умову Путіна для початку мирних переговорів

Російська влада намагається переконати світ, що нібито вона відкрита до діалогу, висуваючи при цьому цинічні умови. В Інституті вивчення війни сказали, що насправді хоче Путін для старту мирних переговорів.

У червні Владімір Путін назвав умови для того, аби Росія погодилася на мирні переговори і закінчення війни. Зокрема, очільник Кремля забажав, аби Україна вивела свої війська з територій, які він записав до своєї конституції: Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Також Путін забажав, аби у Києві назавжди забули про вступ до НАТО.

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"Чекає на сигнал від НАТО"

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, "мирна пропозиція" від російського диктатора – це свідчення лишень того, що він не прагне вести переговори сумлінно. Так, експерти звернули увагу на заяву речник Кремля Дмітрія Пєскова. Той звинуватив НАТО в тому, що вони вперто роблять те, що викликає в Росії найбільше занепокоєння, а саме обіцяють Україні майбутнє в Альянсі.

Пєсков наголосив, що така поведінка НАТО нібито промовляє про брак підстав для переговорів про війну в Україні.

Прессекретар Путіна зазначив, що, мовляв тоді, що Росія має надалі воювати та досягати встановлених президентом Росії Володимиром Путіним військових цілей. Йдеться про знищення української держави та її армії.

В ISW вказали на те, що Пєсков фактично припустив, що Кремль вимагає від НАТО поступитися своєю політикою відкритих дверей і відмовити Україні в перспективі приєднання до Альянсу до того, як Росія захоче брати участь у будь-яких мирних переговорах.

Нагадаємо, що раніше у Росії відмовилися брати участь у Другому саміті миру.